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جموں میں پی ایس آئی امتحان کے خلاف مظاہرے، سماجی کارکن اور متعدد مظاہرین کو حراست میں لیا گیا
مظاہرین نے سڑک پر دھرنا دیا اور "ہمیں انصاف چاہیے" اور "جموں کشمیر پولیس، ایس ایس بی اور بی جے پی مردہ باد" جیسےنعرے لگائے۔
By PTI
Published : November 28, 2026 at 7:57 AM IST
جموں: جمعہ کی رات، پولیس نے ایک سماجی کارکن اور وکیل، دیپیکا سنگھ راجاوت کو دیگر کئی مظاہرین کے ساتھ حراست میں لے لیا۔ یہ لوگ جموں و کشمیر پولیس سب انسپکٹر ( جے کے پی ایس آئی) کے امتحان کو ملتوی کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کر رہے تھے۔
مظاہرین سرکاری ملازمتوں کی تیاری کرنے والے امیدوار، 'فنانس اکاؤنٹس اسسٹنٹ' (ایف اے اے) بھرتی امتحان میں مبینہ بے ضابطگیوں کی مکمل تحقیقات کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ، بھرتی کے عمل کی شفافیت اور غیر جانبداری پر سوال اٹھاتے ہوئے، انہوں نے 29 نومبر کو ہونے والے جے کے پی ایس آئی امتحان کو ملتوی کرنے کا مطالبہ کیا۔
Jammu, J&K: Police used force to disperse JKSSB aspirants attempting to gherao the Chief Minister’s residence in Jammu and Kashmir. Some protesters were detained, triggering protests against the police action https://t.co/YXMheGHdqq— IANS (@ians_india) November 27, 2026
احتجاج دیر رات تک جاری رہا، جس میں شرکاء موم بتیاں اٹھائے ہوئے وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ کی جانب بڑھ رہے تھے۔ پولیس نے انہیں مزید آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے خاردار تاروں سے لیس رکاوٹیں (بیری کیڈز) کھڑی کر دیں۔
شہر میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے بھاری پولیس نفری تعینات کی گئی تھی۔ جب پولیس نے ان کا راستہ روکا تو مظاہرین نے سڑک پر دھرنا دے دیا اور "ہمیں انصاف چاہیے" اور "جموں و کشمیر پولیس، ایس ایس بی اور بی جے پی مردہ باد" جیسے نعرے لگائے۔
دیپیکا، جو ملازمت کے خواہشمند افراد اور دیگر مظاہرین کے گروپ کی قیادت کر رہی تھیں، انہوں نے پولیس کو چیلنج کیا کہ وہ انہیں گرفتار کر لے۔ صورتحال کو دیکھتے ہوئے، پولیس نے دیپیکا اور دیگر کئی افراد کو حراست میں لے لیا۔
جب پولیس انہیں لے جا رہی تھی، تو انہوں نے نامہ نگاروں سے کہا، "یہ ایک غیر قانونی حراست ہے۔ مجھے غیر قانونی طور پر حراست میں لیا گیا ہے۔ اس سب کے پیچھے بی جے پی ہے۔ بی جے پی اپنے خلاف اٹھنے والی کسی بھی آواز کو برداشت نہیں کر سکتی۔ ہم انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں۔" بعد ازاں پولیس نے مظاہرین کو جائے وقوعہ سے ہٹا دیا۔
دیپیکا جموں و کشمیر ہائی کورٹ میں وکیل اور ایک سماجی کارکن ہیں۔ وہ 2018 کے کٹھوعہ زیادتی اور قتل کیس میں ابتدائی قانونی نمائندگی کرنے کی وجہ سے جانی جاتی ہیں، اگرچہ اسی سال متاثرہ خاندان نے انہیں اس مقدمے سے ہٹا دیا تھا۔
واضح رہے، جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے مخالفین پر جے کے ایس ایس بی امتحانات سے متعلق امیدواروں کو گمراہ کرنے کا الزام لگایا ہے۔ انھوں نے ایف ایف اے پرچہ لیک ہونے کے الزام کی بھی تردید کی ہے۔
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