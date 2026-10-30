ETV Bharat / jammu-and-kashmir
لداخ میں شراب کی پالیسی کے خلاف خواتین تنظیموں کا احتجاج معطل، حکومت نے تمام مطالبات تسلیم کر لیے
لداخ بدھسٹ ایسوسی ایشن، انجمن امامیہ، انجمن معین الاسلام اورمسیحی برادری کی خواتین ونگز نے شراب کی پالیسی پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا۔
By PTI
Published : October 30, 2026 at 12:23 PM IST
لیہہ/جموں: ماحولیاتی کارکن سونم وانگچک نے اعلان کیا ہے کہ لداخ میں خواتین کی تنظیموں نے 'یونین ٹیریٹری' انتظامیہ کی شراب کی پالیسی کے خلاف اپنے احتجاج کو معطل کر دیا ہے۔ حکومت نے ان کے تمام مطالبات تسلیم کر لیے ہیں اور معاہدے کو باضابطہ شکل دینے کے لیے ایک ہفتے کا وقت مانگا ہے۔
لداخ میں گزشتہ ہفتے خواتین کی قیادت میں احتجاج کا آغاز ہوا تھا۔ یہ مظاہرے حال ہی میں متعارف کرائی گئی شراب کی پالیسی کے خلاف تھے، جس میں مظاہرین نے اس پالیسی کو مکمل طور پر واپس لینے اور لداخ کو 'ڈرائی یونین ٹیریٹری' (شراب سے پاک علاقہ) قرار دینے کا مطالبہ کیا تھا۔ لداخ بدھسٹ ایسوسی ایشن، انجمن امامیہ، انجمن معین الاسلام اور مسیحی برادری کی خواتین ونگز نے شراب کی پالیسی پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا۔
LADAKH WOMEN LEADERS SUSPEND THEIR PROTEST AGAINST LIQUOR After UT Administration agreed to all demands and requested for a week to finalise the agreement. Let's hope that their trust & faith in the system will be respected. @narendramodi @PMOIndia @AmitShah @AmitShahOffice https://t.co/7hmWOLy3cX— Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) October 29, 2026
جمعرات کو سونم وانگچک نے 'ایکس' (سابقہ ٹوئٹر) پر لکھا، "لداخ میں خواتین لیڈروں نے شراب کی پالیسی کے خلاف اپنا احتجاج معطل کر دیا ہے۔ یونین ٹیریٹری انتظامیہ نے ان کے تمام مطالبات مان لیے ہیں اور معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے ایک ہفتے کا وقت طلب کیا ہے۔ امید ہے کہ نظام پر ان کے اعتماد اور بھروسے کا پاس رکھا جائے گا۔"
یونین ٹیریٹری انتظامیہ کی جانب سے تحریری یقین دہانی ملنے کے بعد، اس میں شامل چاروں تنظیموں نے جمعرات کو 29 اکتوبر سے پانچ نومبر تک کے اپنے طے شدہ دھرنے کو معطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
یہ یقین دہانی محکمہ داخلہ کی جانب سے 29 اکتوبر کو جاری کردہ ایک خط کے ذریعے کرائی گئی۔ اسپیشل سیکرٹری تاشی ڈولما کے دستخط شدہ اس خط میں کہا گیا ہے کہ شراب کی پالیسی کے حوالے سے تنظیموں کی جانب سے اٹھائے گئے تمام نکات اور تجاویز کو اصولی طور پر تسلیم کر لیا گیا ہے۔
ایک پریس ریلیز میں احتجاجی تنظیموں نے بتایا کہ یونین ٹیریٹری انتظامیہ نے بات چیت اور تعاون کے جذبے کے تحت معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے ایک ہفتے کا وقت مانگا ہے۔ اس درخواست کا احترام کرتے ہوئے، خواتین تنظیموں نے اپنے دھرنے کو عارضی طور پر معطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سے انتظامیہ کو اپنے وعدے پورے کرنے اور طے شدہ نکات کو تحریری شکل دینے کا موقع ملے گا۔
Ladakh: Women’s organisations representing different religious faiths, which had been staging a sit-in protest against the UT Ladakh liquor policy, suspended their protest for a week following assurances from the UT Administration to work on nine points. https://t.co/kUCxJ2lJKt— IANS (@ians_india) October 29, 2026
تنظیموں کا کہنا ہے کہ احتجاج معطل کرنے کے فیصلے کو انتظامیہ کی یقین دہانیوں پر ان کے اعتماد کے اظہار کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔ انہوں نے لداخ کے عوام کا بھی شکریہ ادا کیا جنہوں نے انہیں بھرپور حمایت فراہم کی۔ یہ احتجاج شراب کی بڑھتی ہوئی دستیابی کے خلاف شروع کیے گئے ہیں، جس میں حال ہی میں ’بار‘ کے لائسنسوں کا اجراء اور شراب کی دکانوں کا کھولا جانا شامل ہے۔ یہ تنظیمیں ایسے اقدامات کا مطالبہ کر رہی ہیں جن سے نوجوانوں کے مستقبل کو محفوظ بنایا جا سکے، سماجی تانے بانے کی حفاظت ہو سکے، اور لداخ کی ثقافتی و روحانی اقدار کو برقرار رکھا جا سکے۔ انہوں نے ایک ایسے صحت مند لداخ کے لیے اپنے دیرینہ عزم کا اعادہ کیا جو شراب کی لت سے پاک ہو۔
یہ بھی پڑھیں: