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اننت ناگ میں مخصوص افراد میں معاون آلات اور امدادی اشیا کی تقسیم کے لیے کیمپ کا انعقاد
اننت ناگ میں 649 معذور افراد کے بیچ 1124 معاون آلات اور امدادی اشیاء تقسیم کی جا رہی ہیں۔
Published : June 15, 2026 at 8:40 PM IST
اننت ناگ (میر اشفاق): جموں و کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں جسمانی طور معذور افراد کی فلاح و بہبود اور انہیں خودمختار زندگی گزارنے کے قابل بنانے کی جانب ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے محکمہ سماجی بہبود اننت ناگ نے آرٹیفیشل لمبز مینوفیکچرنگ کارپوریشن آف انڈیا اور جموں و کشمیر بینک کے اشتراک سے بون دیالگام میں یک روزہ مصنوعی اعضا اور معاون آلات تقسیم کاری کیمپ کا انعقاد کیا۔
اس موقعے پر ضلع ترقیاتی کمشنر اننت ناگ، ڈاکٹر بلال محی الدین بھٹ نے بطور مہمانِ خصوصی تقریب کی صدارت کی۔ تقریب میں ضلع سوشل ویلفیئر آفیسر، تحصیل سوشل ویلفیئر آفیسر، جموں و کشمیر بینک کے زونل سربراہ، آرٹیفیشل لمبز مینوفیکچرنگ کارپوریشن آف انڈیا کے نمائندوں اور محکمہ سماجی بہبود کے مختلف افسران نے بھی شرکت کی۔
تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ضلع ترقیاتی کمشنر نے کہا کہ ضلع انتظامیہ خصوصی افراد (معذوروں) کو بااختیار بنانے اور انہیں معاشرے کا فعال حصہ بنانے کے لیے پُرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ جسمانی معذوریوں سے متاثر افراد کی بحالی کے سلسلے میں خاطر خواہ پیش رفت ہوئی ہے، تاہم اعصابی اور نشوونمائی مسائل جیسے متاثر افراد کی بحالی پر بھی خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔
ڈاکٹر بلال محی الدین بٹ نے محکمہ سماجی بہبود کو ہدایت دی کہ خصوصی افراد، بالخصوص اعصابی اور ذہنی نشوونما سے متعلق مرض میں مبتلا افراد کی فلاح و بہبود کے لیے پائیدار اور مؤثر اقدامات تجویز کیے جائیں۔ انہوں نے اس سلسلے میں انتظامیہ کی جانب سے مکمل انتظامی اور مالی معاونت کا یقین بھی دلایا۔
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انہوں نے خصوصی افراد کی تعلیم اور خود روزگار کو اہم حصہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ افراد معاشرے کا لازمی جزو ہیں اور انہیں ترقی کے مساوی مواقع فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ضلع انتظامیہ کا بنیادی مقصد معاشرے کے کمزور اور ضرورت مند طبقات کی شمولیتی ترقی اور بااختیار بنانا ہے۔
کیمپ کے دوران پہلے سے منتخب مستحق خصوصی افراد میں معیاری مصنوعی اعضا اور مختلف معاون آلات تقسیم کیے گئے تاکہ ان کی روزمرہ زندگی میں نقل و حرکت اور خود انحصاری کو فروغ دیا جا سکے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ جولائی 2025 میں کیے گئے خصوصی سروے اور رجسٹریشن عمل کے دوران 649 خصوصی افراد کی نشاندہی کی گئی تھی، جن کے لیے مجموعی طور پر 1124 معاون آلات اور امدادی اشیا کی ضرورت کا تعین کیا گیا تھا۔
محکمہ سماجی بہبود کے مطابق آئندہ دنوں میں بھی ایسے مزید کیمپ منعقد کیے جائیں گے جن کے دوران ٹرائی سائیکلیں، وہیل چیئرز، کموڈ والی وہیل چیئرز، واکنگ اسٹکس، بیساکھیاں، سماعتی آلات، بریل سلیٹس، اسمارٹ فونز، بصارت سے محروم افراد کے لیے خصوصی کٹس، رولیٹرز، سی پی چیئرز، واکرز، گھٹنے کے بریسز، مصنوعی اعضا اور دیگر معاون آلات جموں و کشمیر بینک کے کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی (سی ایس آر) پروگرام کے تحت تقسیم کیے جائیں گے۔
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