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سرینگر، سیلاب سے بچانے کے لیے محفوظ زمین پر صنعتی پارک کی تجویز
سرینگر کے نوگام علاقے میں 50 ایکڑ فلڈ بیسن پر مجوزہ صنعتی پارک نے ماہرین، ماحولیات کارکنونں اور شہری منصوبہ سازوں میں تشویش پیدا کردی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : August 19, 2026 at 2:34 PM IST
سرینگر: سرینگر ریلوے اسٹیشن کے سامنے نوگام علاقے میں مرکزی سرکار کی جانب سے مجوزہ صنعتی پارک کی تعمیر نے تشویش پیدا کر دی ہے، کیونکہ جس 50 ایکڑ اراضی پر یہ پارک بنانے کی تجویز ہے، وہ سرینگر کے "نوٹیفائیڈ فلڈ ابزورپشن بیسن" یعنی سیلابی پانی جذب کرنے والے علاقے میں شامل ہے، جہاں تعمیراتی سرگرمیوں پر پوری طرح سے پابندی عائد ہے۔
104 کروڑ روپے کی لاگت سے بننے والے اس پروجیکٹ کے لیے تیار صنعتی پارک کو بھارت آڈویوگک وکاس یوجنا (BHAYVA) کے تحت تجویز کیا گیا ہے۔ اس اسکیم کا مقصد ملک میں عالمی معیار کا ایسا صنعتی بنیادی ڈھانچہ تیار کرنا ہے جہاں سرمایہ کاری اور صنعتیں قائم کرنے کے لیے ضروری سہولیات پہلے سے موجود ہوں اور مینوفیکچرنگ صلاحیت کو فروغ دیا جا سکے۔
یہ ’پلگ اینڈ پلے‘ صنعتی پارک ملک بھر میں 2026-27 سے 2031-32 تک چھ برس کے دوران قائم کیے جانے والے 100 صنعتی پارکوں میں شامل ہے۔ اس منصوبے کے لیے مجموعی طور پر تقریباً 33,660 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ پہلے مرحلے میں جموں و کشمیر میں تقریباً 50 صنعتی پارک قائم کیے جانے کی تجویز ہے، جن میں جموں اور سرینگر میں ایک ایک صنعتی اسٹیٹ شامل ہوگا۔
#WATCH | Srinagar | J&K CM Omar Abdullah says, "Waterlogging in parts of Srinagar is a legacy issue. It's not the creation of the last two years, not even the last five years. Neither you nor I know who gave permission to build colonies without providing drainage. Now,… pic.twitter.com/1i2fe5fHiU— ANI (@ANI) August 19, 2026
سرینگر کے لیے مجوزہ پارک میں باغبانی کی پیداوار کی ویلیو چین، فوڈ پروسیسنگ، لاجسٹکس اور ڈیجیٹل سروسز کے شعبے قائم کرنے کا منصوبہ ہے۔ تاہم حکام کے مطابق جس زمین پر یہ پارک بنانے کی تجویز ہے، وہ سرینگر کے نوٹیفائیڈ فلڈ ابزورپشن بیسن میں آتی ہے اور نشیبی ہونے کے باعث سیلاب کے خطرے سے دوچار ہے۔
ماسٹر پلان میں تعمیر پر پابندی
سرینگر کے ماسٹر پلان-2035 میں اس علاقے میں تعمیراتی سرگرمیوں کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ 2019 میں سابق گورنر ستیہ پال ملک کی سربراہی میں قائم اسٹیٹ ایڈمنسٹریٹو کونسل (SAC) نے نیشنل ہائی وے-44 کے ساتھ واقع زمین پر تعمیر اور ترقیاتی سرگرمیوں پر پابندی عائد کی تھی۔ SAC کے دستاویز میں کہا گیا تھا کہ پانتھہ چوک سے نوگام تک نیشنل ہائی وے بائی پاس کے ساتھ کسی بھی قسم کی ترقیاتی یا تعمیراتی سرگرمی کی اجازت ہرگز نہ دی جائے، کیونکہ "یہ علاقہ فلڈ ابزورپشن بیسن کا حصہ" ہے۔
اس کے بجائے ماسٹر پلان میں تجویز دی گئی تھی کہ اس علاقے میں بغیر مٹی بھرائی کے بائیو ڈائیورسٹی پارک یا ولو فاریسٹ (willow forest) یعنی 'ویری وار' تیار کیا جائے۔ ماسٹر پلان میں واضح کیا گیا تھا کہ اس پٹی کا تحفظ سرینگر شہر کو سیلاب سے بچانے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ دستاویز میں کہا گیا کہ شہری پھیلاؤ اور مٹی کی بھرائی سے اس علاقے کو محفوظ رکھنے سے نہ صرف ایک نیا سیاحتی مقام بنایا جا سکتا ہے بلکہ سیلاب کے دوران پانی ذخیرہ کرنے کی اس بیسن کی صلاحیت بھی بڑھائی جا سکتی ہے۔
دو اہم محکموں کی منظوری ضروری
ذرائع کے مطابق مجوزہ منصوبے کے لیے سرینگر ڈیولپمنٹ اتھارٹی (SDA) اور فلڈ اینڈ اریگیشن ڈیپارٹمنٹ کی منظوری ضروری ہے، کیونکہ زمین ان دونوں محکموں کے دائرہ اختیار میں آتی ہے۔ تاہم معلوم ہوا ہے کہ موجودہ مرحلے پر دونوں محکمے اس تجویز سے باخبر نہیں تھے۔
سال 2014کا تباہ کن سیلاب
ایک شہری منصوبہ ساز کا کہنا ہے کہ ماسٹر پلان ایک قانونی دستاویز ہے اور اگر اس علاقے میں تعمیر کی اجازت دی گئی تو اس کی بھاری قیمت چکانی پڑ سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2014 کے تباہ کن سیلاب کے بعد بھی سرینگر پہلے ہی سیلاب کے خطرے سے دوچار ہے، ایسے میں فلڈ بیسن کو بھرنے اور پختہ کرنے سے شہر کی سیلابی پانی جذب کرنے کی صلاحیت مزید کم ہو جائے گی۔
ماہر کے مطابق "اگر فلڈ بیسن کو بھر کر وہاں تعمیرات اور پختہ سطح بنا دی گئی تو اس کی پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت مستقل طور پر متاثر ہوگی۔" انہوں نے مزید کہا کہ "پانی کہیں غائب نہیں ہوگا بلکہ اس کا دباؤ دوسرے علاقوں کی طرف منتقل ہوگا، جس سے آس پاس کی آبادیوں اور سرینگر کے پہلے ہی کمزور علاقوں میں سیلاب کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔"
عدالتی اور قانونی جانچ کا مطالبہ
تاجروں اور سابق بیوروکریٹس پر مشتمل انوائرمنٹل پالیسی گروپ (EPG) نے مجوزہ صنعتی پارک کی فوری عدالتی اور قانونی جانچ کا مطالبہ کیا ہے۔ گروپ کا کہنا ہے کہ منصوبہ اس بنیادی سوال کو جنم دیتا ہے کہ آیا یہ سرینگر ماسٹر پلان-2035 اور SAC کی جانب سے فلڈ ابزورپشن بیسن کے تحفظ کے لیے عائد مخصوص پابندیوں سے مطابقت رکھتا ہے یا نہیں۔
ای پی جی EPG کے کنوینر فیاض بخشی نے کہا کہ بنیادی اصول یہ ہونا چاہیے کہ سیلابی پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت میں مجموعی طور پر کوئی کمی نہ آئے۔ ان کے مطابق "اگر کسی منصوبے سے سیلابی پانی ذخیرہ کرنے یا اس کے بہاؤ کی صلاحیت کم ہوتی ہے تو اسے اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔ اگر کسی منصوبے کی قانونی طور پر اجازت ممکن بھی ہو تو اس کے بدلے پانی ذخیرہ کرنے کی مساوی صلاحیت پیدا کرنے کا ٹھوس انتظام ہونا چاہیے، صرف اتنے ہی رقبے کا متبادل دینا کافی نہیں ہوگا۔"
ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ تشویش 2014 کے تباہ کن سیلاب اور سرینگر کو مسلسل درپیش شدید بارشوں، برف پگھلنے، دریائی سیلاب اور شہری نکاسی آب کے مسائل کے پیش نظر مزید اہم ہو جاتی ہے۔
تباہ کن سیلاب کی تلخ یادیں
کشمیر نے گزشتہ ایک صدی کے بدترین اور تباہ کن سیلاب کا مظاہرہ 2014 میں کیا تھا، جسے ’دی گریٹ فلڈ‘ بھی کہا گیا۔ اس سیلاب سے تقریباً 20 لاکھ افراد متاثر ہوئے تھے، جبکہ سرینگر میں 6 لاکھ سے زیادہ لوگ پھنس گئے تھے۔ شہر کا تقریباً 60 فیصد حصہ زیر آب آ گیا تھا اور شہری ایک ہفتے سے زیادہ عرصے تک پینے کے پانی، خوراک اور دیگر ضروری اشیاء سے محروم رہے تھے۔ سرینگر فلڈ ایکشن پلان 2024-25 کے مطابق یہ صورتحال انتہائی سنگین تھی۔
وزارت داخلہ کے تحت کام کرنے والے نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ڈیزاسٹر مینجمنٹ (NIDM) نے 2023 کی اپنی رپورٹ میں ویٹ لینڈز پر تجاوزات اور وادی میں ریلوے لائن کی تعمیر سمیت مختلف عوامل کو 2014 کے سیلاب کی وجوہات میں شامل کیا۔ رپورٹ کے مطابق ان عوامل نے قدرتی نکاسی آب کے راستوں کو متاثر کیا، جس سے سیلاب کی شدت میں اضافہ ہوا۔
’50 ایکڑ مزید کم ہونے سے خطرہ بڑھے گا‘
نوگام صنعتی پارک کے لیے فلڈ بیسن کی زمین استعمال کیے جانے پر اعتراض اٹھانے والے سماجی کارکن راجہ مظفر نے کہا کہ معاملے کو نیشنل گرین ٹریبونل (NGT) کے سامنے لے جانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ NH-44، ریلوے لائن اور رہائشی کالونیوں کو سیلاب کے خطرے والے علاقوں میں اجازت دیے جانے کے بعد سرینگر پہلے ہی سیلاب کے خطرے کے دہانے پر ہے۔
ان کے مطابق فلڈ بیسن میں ان تجاوزات کے باعث شہر میں بار بار سیلابی صورتحال پیدا ہوتی ہے اور اب 50 ایکڑ اراضی پر صنعتی پارک قائم ہونے سے فلڈ بیسن مزید سکڑ جائے گا، جس کے شہر پر تباہ کن اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ راجہ مظفر نے یہ بھی کہا کہ یہ علاقہ ویٹ لینڈ ہے اور ویٹ لینڈ مینجمنٹ کنزرویشن رولز 2017 کے تحت محفوظ ہے۔
’تجویز ابھی ابتدائی مرحلے میں ہے‘
دوسری جانب اسٹیٹ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن (SIDCO) کے منیجنگ ڈائریکٹر محمد شاہد سلیم نے کہا کہ صنعتی پارک کی تجویز ابھی ابتدائی مرحلے میں ہے۔ انہوں نے ای ٹی وی بھارت کو بت کہ صنعتی پارک سرینگر ریلوے اسٹیشن کے سامنے قائم کرنے کی تجویز ہے۔ ان کے مطابق یہ علاقہ پہلے ہی ترقی یافتہ ہے اور سرینگر ریلوے اسٹیشن اور ایئرپورٹ کے قریب واقع ہے، جو اس اسکیم کے لیے زمین کے انتخاب کا ایک معیار بھی ہے۔
شاہد سلیم نے کہا کہ اگر کسی کو اس منصوبے پر اعتراض ہے تو اسے دور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ متعلقہ محکموں، یعنی SDA اور فلڈ کنٹرول محکمہ سے بھی مشاورت کی جائے گی۔
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