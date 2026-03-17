سرینگر میں مجوزہ فلائی اوور کی ماہرین نے کی سخت مخالفت
سرینگر کے مرکزی تجارتی مرکز لال چوک کے ایم اے روڑ سے راج باغ تک ایک فلائی اوور کا منصوبہ ہے۔
Published : March 17, 2026 at 6:06 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کے گرمائی دارالحکومت سرینگر میں ٹریفک جام کو کم کرنے کے لیے مجوزہ فلائی اوور کو "شہر کی تاریخی وراثت اور نازل ماحول کو نقصان پہنچنے " کے حوالہ سے شدید مخالفت کا سامنا ہے۔ یہ مخالفت مختلف ماہرین ماحولیات اور شہری منصوبہ سازوں کی جانب سے کی جا رہی ہے۔
تقریباً 1.75 کلومیٹر طویل یہ مجوزہ فلائی اوور شہر سرینگر کے معروف مولانا آزاد روڈ کو راجباغ کے ساتھ ملایے گا۔ راجباغ جہلم دریا کے کنارے آباد ایک قدیم رہائشی علاقہ ہے جہاں تجارتی سرگرمیوں کے بڑھنے سے ٹریفک میں اضافہ ہوا ہے۔ اگرچہ پی ڈبلیو ڈی کے افسران اس معاملے پر خاموش ہیں، لیکن منتخب حکومت دو بار اس منصوبے کا ذکر کر چکی ہے۔
سرکاری معلومات کے مطابق فلائی اوور جوگرز پارک راجباغ سے شروع ہو کر شیرونی روڈ کے راستے دریائے جہلم کو پار کرتے ہوئے تجارتی مرکز لال چوک کے مولانا آزاد روڈ تک پہنچے گا۔ گزشتہ سال مارچ میں نائب وزیر اعلیٰ اور پی ڈبلیو ڈی کے وزیر سریندر چودھری نے اس منصوبے کی تصدیق کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا "عمر عبداللہ کی حکومت بڑھتی ہوئی آبادی اور ٹریفک کے مسائل کو کم کرنے کے لیے یہ قدم اٹھا رہی ہے کیونکہ لوگ روزانہ ٹریفک جام سے پریشان ہیں۔"
اسمبلی میں ایک سوال کے جواب میں عمر عبداللہ نے کہا تھا کہ "راجباغ سے ایم اے لنک روڈ تک فلائی اوور بنانے کی تجویز زیر غور ہے اور اس کی تفصیلی رپورٹ تیار کی جا رہی ہے۔"
اس سال کے بجٹ اجلاس میں بھی حکومت نے یہی بات دہرائی۔ سریندر چودھری نے کہا کہ اس منصوبے کی لاگت تقریباً 143.89 کروڑ روپے ہوگی اور اس سے شہر کے مصروف علاقوں میں ٹریفک کم ہونے کی امید ہے۔
ماحولیاتی پالیسی گروپ کے کنوینر فیض بخشی کا کہنا ہے کہ اس منصوبے کی تفصیلات عوام کے سامنے نہیں لائی گئی۔ انہوں نے دو آر ٹی آئی بھی دائر کیں لیکن انکے مطابق "جواب نہیں ملا"۔ ان کے مطابق "اس منصوبے پر تقریباً 145 کروڑ روپے خرچ ہوں گے۔"
گروپ نے پہلے بھی اس منصوبے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ شہر کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا، خاص طور پر ان مغل باغات کے لیے جہاں سیاح چنار کے درخت دیکھنے آتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ "پہلے ہی ڈل گیٹ سے پارم پورہ تک ایک فلائی اوور کی منظوری دی جا چکی ہے۔" فیض بخشی کے مطابق یہ منصوبہ نیشنل کانفرنس کا 1980 کی دہائی سے خواب رہا ہے، لیکن گزشتہ چار دہائیوں میں اسے مکمل نہیں کیا جا سکا۔
پی ڈی پی اور بی جے پی کی مشترکہ حکومت کے دوران یہاں ایک فُٹ برج (Foot Bridge) بنایا گیا جو آج بھی استعمال ہو رہا ہے۔ پہلے اسے گاڑیوں کے لیے بنانے کا منصوبہ تھا لیکن بعد میں اسے پیدل پل بنا دیا گیا۔
ماحولیاتی گروپ کے ایک اور رکن توصیف احمد نے کہا کہ "اس منصوبے سے کشمیر کی پہچان مانے جانے والے سات آٹھ چنار کے درخت کاٹے جائیں گے۔" اس کے علاوہ دیگر کئی درخت، فٹبال اسٹیڈیم، رگبی گراؤنڈ اور قدیم دکانیں بھی متاثر ہوں گی۔"
سماجی کارکن راجہ مظفر نے کہا کہ "اس فلائی اوور کے نیچے ایک سرکاری اسکول، ہوٹل مینجمنٹ انسٹی ٹیوٹ اور پولیس اسٹیشن بھی آئیں گے۔" سابق چیف ٹاؤن پلانر افتخار حکیم نے کہا کہ "یہ منصوبہ ماسٹر پلان کے خلاف ہے، جہلم کے نازک ماحولیاتی نظام کو متاثر کرے گا اور شہر کی کھلی جگہوں کو نقصان پہنچائے گا۔"
انہوں نے دلیل دی کہ سرینگر میں پہلے ہی ایک کلومیٹر کے دائرے میں کئی پل ہیں۔ اور فلائی اوور ٹریفک کم نہیں کرتے بلکہ اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیتے ہیں۔ اس بیچ تعمیرات کے ماہر، حکیم سمیر ہمدانی، نے حکومت سے اپیل کی کہ اس منصوبے پر عوامی بحث کرائی جائے اور ماضی کی غلطیوں کو نہ دہرایا جائے۔
