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اننت ناگ میں منشیات سے متعلق ایک اور بڑی کارروائی کے تحت 70 لاکھ کی جائیداد اور سیب کا باغ قرق
اننت ناگ پولیس نے کہا کہ ضلع میں منشیات کے پھیلتے ہوئے رجحان کو روکنے کے لیے مختلف سطحوں پر کارروائیاں جاری ہیں۔
Published : June 5, 2026 at 3:23 PM IST
اننت ناگ: (میر اشفاق) جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں منشیات کی اسمگلنگ اور اس سے حاصل ہونے والے غیر قانونی اثاثوں کے خلاف جاری مہم کے تحت پولیس نے ایک اور بڑی کارروائی انجام دیتے ہوئے تقریباً 70 لاکھ روپے مالیت کی جائیداد ضبط کر لی ہے۔ پولیس کے مطابق یہ کارروائی نارکوٹک ڈرگز اینڈ سائیکو ٹروپک سبسٹینسز (این ڈی پی ایس) ایکٹ 1985 کی دفعہ 68-ایف کے تحت عمل میں لائی گئی۔
پولیس کی جانب سے فراہم کردہ تفصیلات کے مطابق تُلکھن بجبہاڑہ کے رہائشی محمد اشرف ڈار ولد عبدالرحمن ڈار کی ملکیت دو منزلہ رہائشی مکان اور ہائی ڈینسٹی سیب کے باغ کو ضبط کیا گیا ہے۔ ابتدائی تحقیقات کے دوران یہ شبہ ظاہر کیا گیا کہ مذکورہ جائیداد منشیات کی غیر قانونی تجارت سے حاصل ہونے والی آمدنی کے ذریعے حاصل کی گئی تھی۔
پولیس کا کہنا ہے کہ این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت ضبط کی گئی جائیداد کو قانونی کارروائی مکمل ہونے تک فروخت، منتقلی یا کسی بھی قسم کے تصرف سے روک دیا گیا ہے تاکہ غیر قانونی سرگرمیوں سے حاصل ہونے والے اثاثوں کو محفوظ بنایا جا سکے اور انہیں قانون کے مطابق ضبط کیا جا سکے۔
حکام کے مطابق منشیات کے خلاف جنگ صرف منشیات فروشوں کی گرفتاری تک محدود نہیں ہے بلکہ ان کے مالی وسائل اور غیر قانونی اثاثوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس حکمت عملی کا مقصد منشیات کے کاروبار سے وابستہ افراد کے معاشی ڈھانچے کو کمزور کرنا اور ان کی سرگرمیوں کو جاری رکھنے کی صلاحیت کو ختم کرنا ہے۔
اننت ناگ پولیس نے کہا کہ ضلع میں منشیات کے پھیلتے ہوئے رجحان کو روکنے کے لیے مختلف سطحوں پر کارروائیاں جاری ہیں۔ حالیہ مہینوں کے دوران متعدد منشیات فروشوں کی گرفتاریاں عمل میں لائی گئی ہیں، بڑی مقدار میں منشیات برآمد کی گئی ہیں اور منشیات سے حاصل ہونے والے اثاثوں کی نشاندہی کرکے ان کے خلاف قانونی کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔پولیس حکام کا کہنا ہے کہ منشیات کی لعنت نہ صرف نوجوان نسل کے مستقبل کو متاثر کر رہی ہے بلکہ معاشرتی اور خاندانی نظام کے لیے بھی سنگین خطرات پیدا کر رہی ہے۔ اسی لیے قانون نافذ کرنے والے ادارے اس ناسور کے مکمل خاتمے کے لیے مربوط اور سخت اقدامات کر رہے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ غیر قانونی منشیات کی خرید و فروخت میں ملوث عناصر کے خلاف آئندہ بھی بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی اور ایسے افراد کے خلاف قانون کی تمام متعلقہ دفعات کے تحت سخت اقدامات کیے جائیں گے۔
اننت ناگ پولیس کا کہنا ہے کہ منشیات فروشوں، ان کے معاونین اور منشیات کے کاروبار سے حاصل ہونے والے غیر قانونی اثاثوں کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ مستقبل میں بھی جاری رہے گا اور ایک منشیات سے پاک معاشرے کے قیام کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھایا جائے گا۔