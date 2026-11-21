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اننت ناگ کے مٹن علاقہ میں مبینہ منشیات فروش کی 4 کروڑ 17 لاکھ روپے مالیت کی جائیداد ضبط
ضبط کی گئی جائیداد میں ایک رہائشی مکان، آٹھ دکانیں، پانچ کمرے، فائر سروس کا ایک شیڈ، ایک بیت الخلا اور دو غسل خانےشامل ہیں۔
Published : November 21, 2026 at 10:51 PM IST
اننت ناگ:(میر اشفاق) جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں منشیات کی اسمگلنگ اور غیر قانونی کاروبار کے خلاف جاری کارروائیوں کو مزید تیز کرتے ہوئے اننت ناگ پولیس نے مٹن علاقہ میں ایک مبینہ عادی منشیات فروش کی تقریباً 4 کروڑ 17 لاکھ روپے مالیت کی غیر منقولہ جائیداد کو ضبط کرلیا ہے۔
پولیس اسٹیشن مٹن کے ذریعہ انجام دی گئی اس کارروائی کے دوران اشفاق احمد میر ولد غلام محمد میر ساکن سیر ہمدان، مٹن، اننت ناگ کی جائیداد کو منسلک (اٹیچ) کیا گیا۔ پولیس کے مطابق مذکورہ شخص منشیات سے متعلق متعدد مقدمات میں ملوث ہے، جن میں ایف آئی آر نمبر 20/2013، 15/2019 اور 50/2026 شامل ہیں۔
پولیس کی جانب سے ضبط کی گئی جائیداد میں ایک رہائشی مکان، آٹھ دکانیں، پانچ کمرے، فائر سروس کا ایک شیڈ، ایک بیت الخلا اور دو غسل خانے شامل ہیں۔ پولیس کے مطابق مارکیٹ ریٹ کے تحت مذکورہ جائیداد کی مجموعی مالیت تقریباً 4 کروڑ 17 لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے۔
اننت ناگ پولیس کا کہنا ہے کہ منشیات کے غیر قانونی کاروبار میں ملوث افراد کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری رہے گا اور منشیات کی تجارت سے منسلک جائیدادوں اور مالی وسائل کے خلاف سخت قانونی اقدامات اٹھائے جائیں گے۔
قابل ذکر ہے کہ اننت ناگ پولیس نے ضلع میں منشیات کی لعنت پر قابو پانے اور اس غیر قانونی کاروبار کے مالی نیٹ ورک کو ختم کرنے کے لیے کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ پولیس کے مطابق اس طرح کی کارروائیوں کا مقصد منشیات کے کاروبار سے حاصل ہونے والی آمدنی اور اس سے منسلک اثاثوں کو قانون کے دائرے میں لانا ہے۔