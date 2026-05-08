اننت ناگ میں منشیات فروش کی ڈھائی کروڑ مالیت کی جائیداد قرق

Property worth Rs 2.5 crore of a drug dealer seized in Anantnag Urdu News
By ETV Bharat Urdu Team

Published : May 8, 2026 at 10:57 AM IST

2 Min Read
اننت ناگ، جموں وکشمیر (اشفاق احمد میر): لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی زیر قیادت میں نشہ مکت ابھیان کے آغاز کے بعد منشیات فروشوں اور اس منشیات سے جڑی فصل کی کاشتکاری کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائیاں کی جارہی ہیں۔ 100 روز پر مشتمل اس مہم کے دوران بھاری مقدار میں منشیات ضبط کی گئیں۔ جب کہ درجنوں افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔

وہیں دوسری جانب منشیات فروشوں کی کروڑوں کی جائیدادیں قرق کی جارہی ہیں۔ اسی سلسلہ کی ایک کڑی کے تحت اننت ناگ پولیس نے ایک بڑی کارروائی انجام دیتے ہوئے بدنام زمانہ منشیات فروش کی تقریباً ڈھائی کروڑ روپے مالیت کی غیر منقولہ جائیداد کو این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت قرق کر لیا۔

دو منزلہ مکان، ایک شاپنگ کمپلیکس، ایک کنال چھ مرلہ اراضی ضبط

پولیس کے مطابق قرق کی گئی جائیداد میں ایک دو منزلہ رہائشی مکان، بیس دکانوں پر مشتمل ایک شاپنگ کمپلیکس اور ایک کنال چھ مرلہ اراضی شامل ہے۔ یہ جائیداد واگہامہ کے رہائشی جاوید احمد راتھر ولد محمد عبداللہ راتھر کی ملکیت بتائی گئی ہے، جو پولیس اسٹیشن بجبہاڑہ میں درج ایف آئی آر نمبر 237/2021 زیر دفعات 8/15 این ڈی پی ایس ایکٹ میں ملوث ہے۔

منشیات کے کاروبار میں ملوث عناصر کے خلاف کارروائیاں تیز
پولیس نے بتایا کہ تمام قانونی تقاضے مکمل کرنے کے بعد این ڈی پی ایس ایکٹ کی متعلقہ دفعات کے تحت یہ کارروائی عمل میں لائی گئی۔ ضبط شدہ جائیداد کی موجودہ مارکیٹ ویلیو تقریباً ڈھائی کروڑ روپے بتائی جا رہی ہے۔ اننت ناگ پولیس نے واضح کیا ہے کہ منشیات کے کاروبار میں ملوث عناصر کے خلاف کارروائیاں آئندہ بھی جاری رہیں گی۔

