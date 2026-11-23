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اننت ناگ میں تین روز میں منشیات فروشوں کی 6 کروڑ 27 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی جائیدادیں ضبط
اننت ناگ پولیس کا کہنا ہےکہ منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث عناصر اور ان کے نیٹ ورکس کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کی جائیں گی-
Published : November 23, 2026 at 8:12 PM IST
اننت ناگ: (میر اشفاق) منشیات کی اسمگلنگ اور اس کے ذریعے حاصل کی جانے والی غیر قانونی دولت کے خلاف کارروائی تیز کرتے ہوئے اننت ناگ پولیس نے گزشتہ تین روز کے دوران منشیات کے کاروبار میں ملوث تین منشیات فروشوں کی مجموعی طور پر تقریباً 6 کروڑ 27 لاکھ روپے مالیت کی غیر منقولہ جائیدادیں ضبط کر لی ہیں۔
پولیس کے مطابق تازہ کارروائی کے دوران پولیس تھانہ بجبہاڑہ نے غلام نبی الائی ولد مرحوم حبیب اللہ الائی ساکن میلہ ہرہ شوپیاں کی تقریباً ایک کروڑ 10 لاکھ روپے مالیت کی جائیداد ضبط کی ہے۔ ضبط شدہ جائیداد میں قومی شاہراہ 44 کے کنارے حمزہ پورہ، سمتھن، بجبہاڑہ میں واقع دو منزلہ پختہ کمرشل شاپنگ کمپلیکس شامل ہے، جس میں پانچ دکانیں اور پانچ کمرے موجود ہیں۔ اس جائیداد کی موجودہ تخمینہ شدہ مارکیٹ قیمت ایک کروڑ 10 لاکھ روپے بتائی گئی ہے۔ یہ کارروائی ایف آئی آر نمبر 83/2025 زیر دفعات 8/20 اور 29 این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت جاری مالیاتی تحقیقات کے دوران عمل میں لائی گئی۔ ملزم منشیات سے متعلق متعدد مقدمات میں ملوث بتایا جا رہا ہے۔
اس سے قبل 22 نومبر کو پولیس تھانہ مٹن نے منشیات کے کاروبار میں ملوث اشفاق احمد میر ولد غلام محمد میر ساکن سیر ہمدان، مٹن کی تقریباً 4 کروڑ 17 لاکھ روپے مالیت کی غیر منقولہ جائیداد ضبط کی تھی۔ ضبط شدہ جائیداد میں ایک رہائشی مکان، آٹھ دکانیں، پانچ کمرے، ایک فائر سروس شیڈ، ایک بیت الخلا اور دو واش روم شامل ہیں۔ پولیس کے مطابق مذکورہ شخص منشیات سے متعلق متعدد مقدمات، جن میں ایف آئی آر نمبر 20/2013، 15/2019 اور 50/2026 شامل ہیں، میں ملوث ہے۔اسی طرح 21 نومبر کو اننت ناگ پولیس نے قاضی محلہ اننت ناگ کے رہائشی فردین احمد خان ولد بشیر احمد خان کی تقریباً ایک کروڑ روپے مالیت کی جائیداد بھی ضبط کی تھی۔ ضبط شدہ جائیداد میں اننت ناگ قصبہ کے مرکزی علاقے میں واقع دو منزلہ رہائشی مکان اور دو مرلہ اراضی شامل ہے۔ پولیس کے مطابق مذکورہ شخص این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت متعدد مقدمات، جن میں پولیس تھانہ اننت ناگ میں درج ایف آئی آر نمبر 114/2026 زیر دفعات 8/20-29 اور ایف آئی آر نمبر 403/2026 زیر دفعہ 8/21 شامل ہیں، میں ملوث رہا ہے۔
پولیس کا کہنا ہے کہ منشیات فروشوں کے خلاف یہ کارروائیاں ان کے مالیاتی نیٹ ورک کو ختم کرنے اور منشیات کے غیر قانونی کاروبار سے حاصل ہونے والی جائیدادوں کی نشاندہی کرکے انہیں قانون کے مطابق ضبط کرنے کی کوششوں کا حصہ ہیں۔اننت ناگ پولیس کا کہنا ہے کہ منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث عناصر اور ان کے نیٹ ورکس کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کی جائیں گی تاکہ ضلع کو منشیات کی لعنت سے پاک بنانے کے مقصد کو حاصل کیا جا سکے۔