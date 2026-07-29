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رامبن میں پاکستان اور پی او کے میں مقیم چار مبینہ دہشت گردوں کی جائیدادیں ضبط، یو اے پی اے کے تحت بڑی کارروائی
پولیس کے مطابق یہ کارروائی جموں وکشمیر پولیس کیجانب سے دہشت گردی کے معاون نیٹ ورک کو ختم کرنے کی جاری مہم کا حصہ ہے۔
Published : July 29, 2026 at 10:52 PM IST
رامبن (نواز رونیال): جموں و کشمیر کے ضلع رامبن میں پولیس نے بدھ کے روز غیر قانونی سرگرمیوں (روک تھام) ایکٹ (یو اے پی اے) کی دفعہ 25 کے تحت پاکستان اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر (پی او کے) میں مقیم چار مبینہ دہشت گردوں کی غیر منقولہ جائیدادیں ضبط (منسلک) کر دیں۔ یہ کارروائی جموں و کشمیر پولیس ہیڈکوارٹر (پی ایچ کیو) کے حکم نامہ نمبر 1874 آف 2026 کی تعمیل میں انجام دی گئی۔
پولیس کے مطابق یہ کارروائی پولیس ہیڈکوارٹر کے توثیقی مراسلہ نمبر Legal/Seiz-27/III/25/6305-09 مورخہ 24 جون 2026 کی روشنی میں عمل میں لائی گئی۔ پولیس کی جانب سے جاری بیان کے مطابق ضبط کی گئی جائیدادوں کی تفصیل درج ذیل ہے کہ
عبدالرشید عرف بشیر ولد مرحوم عبدالعزیز چوپان، ساکن زینحل، بانہال کی کھیوٹ نمبر 22 کے تحت 11 مرلہ موروثی اراضی، جس کی تخمینی مالیت 9.25 لاکھ روپے بتائی گئی ہے۔
غلام رسول عرف بادشاہ ولد مرحوم محمد بہرو، ساکن کندن، کھڑی کی کھیوٹ نمبر 89 کے تحت 10 کنال اراضی، جس پر صرف کاشت کاری کے حقوق حاصل ہیں۔ اس اراضی کی تخمینی مالیت تقریباً 60 لاکھ روپے ہے۔
عبداللطیف نائیک عرف سجاد ولد علی محمد، ساکن کوٹ، کھڑی، بانہال کی کھیوٹ نمبر 107/108 کے تحت 3 کنال موروثی اراضی، جس کی مالیت تقریباً 20 لاکھ روپے بتائی گئی ہے۔
مشتاق احمد ولد عبدالغنی حجام، ساکن چرییل، بانہال کی کھیوٹ نمبر 72 کے تحت 2 مرلہ اراضی، جس کی تخمینی مالیت تقریباً 1.52 لاکھ روپے ہے۔
سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ایس ایس پی) رامبن ارون گپتا نے کہا کہ یہ کارروائی جموں و کشمیر پولیس کی جانب سے دہشت گردی کے مبینہ معاون نیٹ ورک کو ختم کرنے کی جاری مہم کا حصہ ہے۔ ان کے مطابق اس کا مقصد مبینہ دہشت گردوں اور ان کے معاونین کو ان سے منسوب اثاثوں سے فائدہ اٹھانے سے روکنا ہے۔
ایس ایس پی نے مزید کہا کہ ایسے قانونی اقدامات کا مقصد امن و امان برقرار رکھنا، قانون کی حکمرانی کو مضبوط بنانا اور ملک کی سلامتی و سالمیت کا تحفظ یقینی بنانا ہے۔
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رامبن پولیس نے اپنے بیان میں اعادہ کیا کہ دہشت گردی، اس کے مبینہ معاونین اور ملک کی سلامتی و سالمیت کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث افراد کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی آئندہ بھی جاری رکھی جائے گی۔