جموں و کشمیر کے دور افتادہ علاقوں میں تعلیم کا فروغ: آرمی گُڈول اسکول دور درازکے بچوں کے لیے امید کی کرن
جموں وکشمیر کے ضلع شوپیاں کے گُڈول اسکول آہگام جدید سہولیات سے آراستہ ہے جہاں طلبہ کو جدید تعلیمی ماحول فراہم کیا جارہا ہے
Published : March 13, 2026 at 12:44 PM IST
شوپیان (شاہد ٹاک) : جموں و کشمیر کے دور دراز اور حساس علاقوں میں بچوں کو معیاری تعلیم فراہم کرنے کے مقصد سے قائم کیے گئے بھارتی فوج کے زیر انتظام آرمی گُڈول اسکول نہ صرف تعلیمی میدان میں نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں بلکہ مقامی معاشرے میں مثبت تبدیلی کا بھی سبب بن رہے ہیں۔ جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیان میں قائم آرمی گُڈول اسکول آہگام اس سلسلے کی ایک اہم تعلیمی درسگاہ ہے جو جدید تعلیم کے فروغ اور طلبہ کی ہمہ جہت شخصیت سازی میں نمایاں کردار ادا کر رہی ہے۔
سرمائی تعطیلات کے بعد اسکول کے دوبارہ کھلنے پر طلبہ میں زبردست جوش و خروش دیکھا گیا۔ طلبہ نے اپنے اساتذہ اور ساتھیوں سے دوبارہ ملاقات پر خوشی کا اظہار کیا اور نئے تعلیمی سال کے لیے پُرعزم نظر آئے۔
آرمی گُڈول اسکول آہگام جدید سہولیات سے آراستہ ہے جہاں طلبہ کو جدید تعلیمی ماحول فراہم کیا جاتا ہے۔ اسکول میں جدید سائنس لیبارٹری، کمپیوٹر لیب، اسمارٹ کلاس رومز اور کھیلوں کے لیے مناسب انفراسٹرکچر موجود ہے، جو طلبہ کو نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ عملی اور تخلیقی تعلیم حاصل کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔
تعلیمی کارکردگی کے اعتبار سے بھی یہ ادارہ ایک نمایاں مقام رکھتا ہے۔گزشتہ کئی برسوں سے اسکول نے دسویں جماعت میں تقریباً 99 فیصد کامیابی کا شاندار ریکارڈ برقرار رکھا ہے۔ اس ادارے کے متعدد طلبہ نے مختلف قومی سطح کے مسابقتی امتحانات جیسے NEET، JEE اور دیگر امتحانات میں کامیابی حاصل کرکے نہ صرف اسکول بلکہ ضلع شوپیان کا نام بھی روشن کیا ہے۔
اسکول میں زیر تعلیم طلبہ کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے اور اس وقت یہاں شوپیان سمیت جنوبی کشمیر کے مختلف علاقوں سے سینکڑوں طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ تعلیمی ادارہ خاص طور پر ان بچوں کے لیے امید کی کرن بن کر ابھرا ہے جو دور افتادہ اور سہولیات سے محروم علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں۔
اسکول انتظامیہ کے مطابق طلبہ کی ہمہ جہت ترقی کو یقینی بنانے کے لیے تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ کھیل، ثقافتی پروگرام، مباحثے کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ طلبہ کو وقتاً فوقتاً جموں و کشمیر اور ملک کی دیگر ریاستوں کے تعلیمی و ثقافتی دوروں پر بھی لے جایا جاتا ہے تاکہ وہ مختلف ماحول اور ثقافتوں سے روشناس ہو سکیں اور اپنی سوچ کو وسیع بنا سکیں۔
والدین نے بھی آرمی گُڈول اسکول آہگام کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس ادارے نے علاقے میں تعلیمی معیار کو بلند کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسکول میں بچوں کو نہ صرف معیاری تعلیم فراہم کی جاتی ہے بلکہ نظم و ضبط، اخلاقیات اور اعتماد بھی سکھایا جاتا ہے۔
طلبہ نے بھی اس تعلیمی ادارے کے ماحول کو مثبت قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہاں اساتذہ جدید تدریسی طریقوں کے ذریعے تعلیم دیتے ہیں اور انہیں مختلف سرگرمیوں میں حصہ لینے کے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں، جس سے ان کی صلاحیتوں کو نکھارنے میں مدد ملتی ہے۔
جموں و کشمیر کے مختلف اضلاع میں قائم آرمی گُڈول اسکولز مجموعی طور پر ہزاروں طلبہ کو تعلیم فراہم کر رہے ہیں۔ ان اداروں میں جدید تعلیمی سہولیات، کمپیوٹر لیبز، اسمارٹ کلاس رومز، لائبریریاں اور کھیلوں کے میدان موجود ہیں، جو دور دراز اور شورش زدہ علاقوں کے بچوں کو معیاری تعلیم تک رسائی فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔
وہیں مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ ایسے ادارے نہ صرف تعلیمی معیار کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہو رہے ہیں بلکہ مقامی نوجوانوں کے لیے بہتر مستقبل کی راہیں بھی ہموار کر رہے ہیں۔ آرمی گُڈول اسکول آہگام اسی سلسلے کی ایک کامیاب مثال ہے جہاں جدید تعلیم کے ساتھ ساتھ طلبہ کی اخلاقی، سماجی اور جسمانی تربیت پر بھی خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔