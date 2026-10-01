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صفائی، شہری ذمہ داری اور ماحولیاتی بیداری کے لیے سی آر پی ایف 182 اور 183 بٹالین کی مشترکہ صفائی مہم
کمانڈنگ آفیسر 182 بٹالین انیل کمار کی قیادت میں اہلکاروں نے پلوامہ کے سنتھیٹک ہاکی ٹرف میں مشترکہ صفائی مہم چلائی۔
Published : October 1, 2026 at 12:08 PM IST
پلوامہ(سید عادل مشتاق): جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں سوچھتا ہی سیوا مہم 2026 کے تحت مختلف سرکاری محکموں کی جانب سے صفائی ستھرائی اور عوامی بیداری کے سلسلے میں متعدد پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں۔ ان سرگرمیوں کا مقصد عوام کو صفائی، مناسب کچرا انتظام اور ماحولیاتی ذمہ داری کی اہمیت سے آگاہ کرنا ہے۔
اسی سلسلے میں سی آر پی ایف اہلکار بھی اپنی معمول کی ذمہ داریاں انجام دینے کے ساتھ ساتھ سوچھتا ہی سیوا مہم کے مقاصد کو آگے بڑھانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔
کمانڈنگ آفیسر 182 بٹالین انیل کمار کی قیادت میں سی آر پی ایف کی 182 اور 183 بٹالین کے اہلکاروں نے پلوامہ کے سنتھیٹک ہاکی ٹرف میں مشترکہ صفائی مہم چلائی۔ اس دوران اہلکاروں نے صفائی ستھرائی کے ساتھ ساتھ شہری ذمہ داری اور ماحولیاتی تحفظ کے حوالے سے عوام میں بیداری پیدا کرنے کا پیغام دیا۔
اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے 182 بٹالین کے کمانڈنٹ انیل کمار نے کہا کہ یہ مہم جاری سوچھتا ہی سیوا مہم 2026 کا حصہ ہے، جس کا مقصد صاف ستھرا اور سرسبز ہندوستان کے تصور کو فروغ دینا ہے۔
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انہوں نے کہا کہ صفائی ستھرائی اور ماحولیاتی بیداری کو فروغ دینے کے لیے آنے والے دنوں میں بھی ضلع کے مختلف مقامات پر اس طرح کی سرگرمیاں اور صفائی مہمات جاری رکھی جائیں گی، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو صفائی اور ماحولیاتی ذمہ داری کے حوالے سے حساس بنایا جا سکے۔