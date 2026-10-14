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لیکچرر کا عہدہ، ماسٹر کی تنخواہ؛ جموں کشمیر کے 2ہزار سے زائد اساتذہ کا انتظار کب ہوگا ختم؟
محکمہ تعلیم 36 مضامین میں اساتذہ اور ماسٹرز کو لیکچرار کے طور پر ترقی دیتا ہے۔ ان تمام مضامین کے لیکچررز تصدیق کے منتظر ہیں۔
Published : October 14, 2026 at 5:51 PM IST
سرینگر: مخمور احمد بیچو کو 1997 میں جموں و کشمیر کے محکمہ تعلیم میں استاد کے طور پر تعینات کیا گیا تھا اور انہیں 2013 میں کامرس میں لیکچرار کے عہدے پر ترقی دی گئی تھی۔ بیچو اس سال ریٹائر ہوئے تھے، لیکن ان کی ترقی کے بعد سے وہ ایک ماسٹر کی تنخواہ لے رہے ہیں، اس عہدے پر انہیں 2010 میں ترقی دی گئی تھی۔
انہوں نے 13 سال تک مختلف اسکولوں میں کامرس کے طلباء کو پڑھایا اور ایک گزیٹیڈ آفیسر کی حیثیت سے مختلف ذمہ داریاں نبھائیں، لیکن انہیں صرف 'ماسٹر' کے طور پر تنخواہ ملتی تھی۔ بیچو کی طرح، 2,000 سے زیادہ لیکچررز اپنی تقرری کی تصدیق اور سروس کے فوائد کے منتظر ہیں۔
جموں و کشمیر کا محکمہ تعلیم 36 مضامین میں اساتذہ اور ماسٹرز کو لیکچرار کے طور پر ترقی دیتا ہے۔ ان تمام مضامین کے لیکچررز ان کی تصدیق کے منتظر ہیں۔
ولایت حسین کو 2014 میں انچارج لیکچرار کے عہدے پر ترقی دی گئی اور اپریل 2022 میں ریٹائر ہوئے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ بھی اپنی تصدیق کا انتظار کر رہے ہیں اور 2014 سے محکمہ تعلیم میں بطور لیکچرار خدمات انجام دینے کے باوجود ماسٹر کی پنشن وصول کر رہے ہیں۔
بیچو اور حسین کے علاوہ، 2,000 سے زیادہ انچارج لیکچررز جو 2013 میں اپنی ترقیوں کے بعد ریٹائر ہوئے تھے، تصدیق نہ ہونے کی وجہ سے ان کے سروس کے فوائد نہیں ملے۔ بیچو نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "ہم نے اپنی فائلیں سول سیکرٹریٹ میں ایک محکمے سے دوسرے محکمے کو بھیجی ہیں۔ گزشتہ برسوں میں، ہم درجنوں اہلکاروں سے ملے ہیں، لیکن لیکچرار کے طور پر ہماری تصدیق ابھی تک طے نہیں ہوئی ہے۔"
وادی کشمیر کے ضلع اننت ناگ سے تعلق رکھنے والے ایک استاد رویجیت سنگھ نے کہا کہ انہیں 2019 میں پنجابی کے انچارج لیکچرار کے عہدے پر ترقی دی گئی تھی۔ سنگھ نے ای ٹی وی بھارت بھارت کو بتایا کہ میں واحد پنجابی لیکچرار ہوں جو 2019 سے اپنی تقرری کی تصدیق کا انتظار کر رہا ہوں۔ مجھے کوئی ملازمت کے فوائد نہیں مل رہے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ میں اپنے لیکچرر ہونے کی تصدیق کیے بغیر ریٹائر ہو جاؤں گا۔
سنگھ نے کہا کہ ان کے کئی ساتھیوں کی ترقیوں کے بعد کئی برسوں میں موت ہو چکی ہے، لیکن ان کی فائلیں بھی سول سیکرٹریٹ میں خاک ہو رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ 'ان کی فائلیں بے کار پڑی ہیں کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ ان کے کیسز کا کیا ہوگا، منتخب حکومت کو ہماری تصدیق کے معاملے پر توجہ دینی چاہیے۔
ریٹائر ہونے والوں کے علاوہ، 2019 میں 2000 سے زائد ورکنگ لیکچررز کو ماسٹرز سے ترقی دی گئی، لیکن وہ گزشتہ سات سالوں سے ماسٹرز گریڈ کی تنخواہیں وصول کر رہے ہیں۔ ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے، انچارج لیکچرر بشیر احمد پدر نے کہا، "ہماری تصدیقوں کا بھی انتظار ہے، اور اس سے متعلق فائلیں سول سیکرٹریٹ کے مختلف دفاتر میں فائلوں کے بنڈلوں میں دبی ہوئی ہیں۔
پدر نے کہا کہ انہیں ایک گزیٹیڈ افسر کے تمام فرائض سونپے جا رہے ہیں، جیسے کہ انتخابات، مردم شماری اور دیگر سرکاری کام، لیکن انہیں ماسٹر گریڈ کے مطابق ادائیگی کی جاتی ہے۔
ناصر شبیر، جنہیں 2019 میں انگلش کے انچارج لیکچرار کے عہدے پر ترقی دی گئی تھی، وہ بھی غیر یقینی ہیں کہ آیا بطور لیکچرر ان کی خدمات کی تصدیق ہو جائے گی۔ انہوں نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "ہمیں کوئی چارج الاؤنس نہیں ملتا ہے۔ انچارج لیکچرر ٹیگ کی وجہ سے ہم محکمہ میں امتیازی سلوک بھی محسوس کرتے ہیں۔ حکومت کو ہمارے مسائل کو حل کرنا چاہیے تاکہ ہم سماجی احترام حاصل کر سکیں اور بھکاریوں جیسا سلوک نہ کیا جائے۔"
محکمہ تعلیم کے حکام نے کہا کہ ان کی فائلیں ہیومن ریسورس مینجمنٹ سیکشن میں ہیں، جہاں ان کے دستاویزات کی جانچ کی جا رہی ہے۔ شبیر نے کہا، "یہ سلسلہ گزشتہ ایک دہائی سے جاری ہے۔ ہم محکمہ تعلیم کے افسران سے یہی بات سنتے رہے ہیں۔ محکمہ خزانہ نے ہماری تصدیق پر رضامندی ظاہر کی ہے، پھر بھی ہمارا محکمہ ہماری فائلوں کو منظور نہیں کر رہا ہے۔"
وزیر تعلیم سکینہ ایتو نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ حکومت نے ان تمام انچارج لیکچراروں کی تصدیق کا عمل شروع کر دیا ہے اور اس مدت کے دوران ان کے معاملات کو حل کر لیا جائے گا۔ ایتو نے کہا کہ ان تمام لیکچررز کی تصدیق کی جائے گی، چاہے وہ فی الحال ملازم ہیں یا ریٹائر ہو چکے ہیں۔ ان میں سے بہت سے لیکچررز کی دستاویزات میں خامیاں تھیں۔ حکومت اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔