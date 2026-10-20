ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ایم بی بی ایس انٹرنز سے کیے گئے وعدے جلد پورے کیے جائیں گے، رکن اسمبلی غلام محی الدین
انہوں نےکہا کہ نیشنل کانفرنس کی قیادت والی حکومت ان خالی اسامیوں کے لیے اشتہارات جاری کرنے کی حکمت عملی پر کام کر رہی ہے۔
Published : October 20, 2026 at 5:00 PM IST
پلوامہ: (سید عادل مشتاق) نیشنل کانفرنس کے ایم ایل اے غلام محی الدین میر نے کہا ہے کہ ڈینٹل ڈاکٹروں کے لیے منجمد کی گئی اسامیوں کو جلد ہی اشتہار کے ذریعے مشتہر کیا جائے گا، کیونکہ حکومت جموں و کشمیر بھر کے طبی مراکز میں عملے کی کمی کو دور کرنے کے لیے ایک لائحہ عمل پر کام کر رہی ہے۔
راجپورہ کے ایم ایل اے غلام محی الدین میر نے آج پلوامہ رہمو روڈ پر میکاڈمائزیشن کے کام کا باضابطہ افتتاح کیا، جس سے مقامی باشندوں کا ایک دیرینہ مطالبہ پورا ہو گیا۔
وادی بھر میں سڑکوں کی مرمت اور میکاڈمائزیشن کا کام جاری ہے، جس کا مقصد عوام کو راحت پہچانا ہے جو سڑکوں کی خستہ حالی کی وجہ سے طویل عرصے سے مشکلات کا سامنا کر رہے تھے۔جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں سڑکوں کے بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے کی کوششیں جاری ہیں۔ رہائشیوں کو بہتر سہولیات فراہم کرنے کے اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے کئی بڑی اور چھوٹی سڑکوں پر میکاڈمائزیشن اور مرمت کا کام کیا جا رہا ہے۔
ضلع کے چار اسمبلی حلقوں میں سڑکوں کے نیٹ ورک کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے اور ان پر تارکول بچھایا جا رہا ہے، جبکہ کئی نئے مواصلاتی منصوبے بھی زیرِ غور ہیں۔ ان اقدامات کا مقصد عوام کو بہتر، محفوظ اور زیادہ آسان نقل و حمل کا بنیادی ڈھانچہ فراہم کرنا ہے، تاکہ جدید دور میں لوگوں کی بڑھتی ہوئی آمد و رفت کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔
'پردھان منتری گرام سڑک یوجنا' (پی ایم جی وائی ایس) کے تحت، تقریباً 2.25 کروڑ روپے کی لاگت سے پلوامہ-رہمو روڈ کے 5.6 کلومیٹر حصے کو دو مراحل میں میکاڈمائز کیا جائے گا۔ اس منصوبے کا مقصد مقامی باشندوں اور روزانہ سفر کرنے والوں کو وہ راحت فراہم کرنا ہے جس کی انہیں اشد ضرورت تھی، کیونکہ وہ سڑک کی خراب حالت کی وجہ سے طویل عرصے سے مشکلات کا شکار تھے۔
ایم بی بی ایس انٹرنز کی جانب سے مجوزہ احتجاج کے حوالے سے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے، راجپورہ کے ایم ایل اے غلام محی الدین میر نے کہا کہ جموں و کشمیر انتظامیہ ان کے مطالبات کو حل کرنے کے لیے کام کر رہی ہے، اور ان سے کیے گئے وعدے جلد پورے کیے جائیں گے۔ ڈینٹل سرجنز کے لیے منجمد کی گئی اسامیوں کے معاملے پر، رکن قانون ساز غلام محی الدین میر نے وضاحت کی کہ یہ اسامیاں لیفٹیننٹ گورنر کے دورِ اقتدار میں منجمد کی گئی تھیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ نیشنل کانفرنس کی قیادت والی حکومت ان خالی اسامیوں کے لیے اشتہارات جاری کرنے کی حکمت عملی پر کام کر رہی ہے، جس سے جموں و کشمیر بھر کے طبی مراکز میں عملے کی کمی کو دور کرنے میں مدد ملے گی۔