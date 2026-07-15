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ریاستی درجے کی بحالی کا وعدہ مناسب وقت پر پورا کیا جائے گا: محمد انور خان
اجلاس کے دوران سیکرٹریٹ گھیراؤ پروگرام کو کامیاب بنانے، تنظیمی تیاریوں اور پارٹی کی آئندہ حکمتِ عملی پر تفصیلی تبادلۂ خیال کیا گیا۔
Published : July 15, 2026 at 4:30 PM IST
پلوامہ : بھارتیہ جنتا پارٹی ضلع پلوامہ کی جانب سے آج پارٹی دفتر پلوامہ میں آئندہ 20 جولائی کو ہونے والے سیکرٹریٹ گھیراؤ کی تیاریوں کے سلسلے میں ایک اجلاس منعقد کیا گیا۔ اجلاس کی صدارت بی جے پی کے ریاستی جنرل سیکرٹری محمد انور خان نے کی، جبکہ اس میٹنگ میں پارٹی کے دیگر سینئر رہنما بھی موجود تھے۔
اجلاس کے دوران سیکرٹریٹ گھیراؤ پروگرام کو کامیاب بنانے، تنظیمی تیاریوں اور پارٹی کی آئندہ حکمتِ عملی پر تفصیلی تبادلۂ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بی جے پی کے ریاستی جنرل سیکرٹری محمد انور خان نے کہا کہ نیشنل کانفرنس کی جانب سے دہلی کے جنتر منتر پر مجوزہ احتجاج محض ایک ڈرامہ ہے، جس کا مقصد عوام کی توجہ اصل مسائل سے ہٹانا ہے۔
انہوں نے کہا کہ ریاستی درجے کی بحالی مرکز کا وعدہ ہے اور مرکزی حکومتِ مناسب وقت آنے پر اس وعدے کو ضرور پورا کرے گی۔ محمد انور خان نے الزام عائد کیا کہ اگر نیشنل کانفرنس کو مکمل اختیارات دیے گئے تو وہ اپنے سیاسی مفادات کے لیے ایک بار پھر جموں و کشمیر کو عدم استحکام اور خونریزی کی راہ پر لے جا سکتی ہے۔
بی جے پی رہنما نے کہا کہ 20 جولائی کو ہونے والا سیکرٹریٹ گھیراؤ موجودہ حکومت کو یہ یاد دلانے کے لیے ہوگا کہ وہ انتخابات کے دوران عوام سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرے۔ انہوں نے مزید الزام لگایا کہ 24 ہزار ملازمتیں آؤٹ سورسنگ کے ذریعے اپنے قریبی افراد اور رشتہ داروں کو دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کی بی جے پی سخت مخالفت کرتی ہے۔
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محمد انور خان نے مطالبہ کیا کہ تمام سرکاری ملازمتوں کو باقاعدہ طور پر مشتہر کیا جائے اور تقرریاں صرف میرٹ اور شفاف طریقۂ کار کے مطابق کی جائیں تاکہ مستحق نوجوانوں کو انصاف مل سکے۔