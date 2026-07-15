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ریاستی درجے کی بحالی کا وعدہ مناسب وقت پر پورا کیا جائے گا: محمد انور خان

اجلاس کے دوران سیکرٹریٹ گھیراؤ پروگرام کو کامیاب بنانے، تنظیمی تیاریوں اور پارٹی کی آئندہ حکمتِ عملی پر تفصیلی تبادلۂ خیال کیا گیا۔

ریاستی درجے کی بحالی کا وعدہ مناسب وقت پر پورا کیا جائے گا: محمد انور خان
ریاستی درجے کی بحالی کا وعدہ مناسب وقت پر پورا کیا جائے گا: محمد انور خان (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : July 15, 2026 at 4:30 PM IST

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پلوامہ : بھارتیہ جنتا پارٹی ضلع پلوامہ کی جانب سے آج پارٹی دفتر پلوامہ میں آئندہ 20 جولائی کو ہونے والے سیکرٹریٹ گھیراؤ کی تیاریوں کے سلسلے میں ایک اجلاس منعقد کیا گیا۔ اجلاس کی صدارت بی جے پی کے ریاستی جنرل سیکرٹری محمد انور خان نے کی، جبکہ اس میٹنگ میں پارٹی کے دیگر سینئر رہنما بھی موجود تھے۔

ریاستی درجے کی بحالی کا وعدہ مناسب وقت پر پورا کیا جائے گا: محمد انور خان (ETV Bharat)

اجلاس کے دوران سیکرٹریٹ گھیراؤ پروگرام کو کامیاب بنانے، تنظیمی تیاریوں اور پارٹی کی آئندہ حکمتِ عملی پر تفصیلی تبادلۂ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بی جے پی کے ریاستی جنرل سیکرٹری محمد انور خان نے کہا کہ نیشنل کانفرنس کی جانب سے دہلی کے جنتر منتر پر مجوزہ احتجاج محض ایک ڈرامہ ہے، جس کا مقصد عوام کی توجہ اصل مسائل سے ہٹانا ہے۔

انہوں نے کہا کہ ریاستی درجے کی بحالی مرکز کا وعدہ ہے اور مرکزی حکومتِ مناسب وقت آنے پر اس وعدے کو ضرور پورا کرے گی۔ محمد انور خان نے الزام عائد کیا کہ اگر نیشنل کانفرنس کو مکمل اختیارات دیے گئے تو وہ اپنے سیاسی مفادات کے لیے ایک بار پھر جموں و کشمیر کو عدم استحکام اور خونریزی کی راہ پر لے جا سکتی ہے۔


بی جے پی رہنما نے کہا کہ 20 جولائی کو ہونے والا سیکرٹریٹ گھیراؤ موجودہ حکومت کو یہ یاد دلانے کے لیے ہوگا کہ وہ انتخابات کے دوران عوام سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرے۔ انہوں نے مزید الزام لگایا کہ 24 ہزار ملازمتیں آؤٹ سورسنگ کے ذریعے اپنے قریبی افراد اور رشتہ داروں کو دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کی بی جے پی سخت مخالفت کرتی ہے۔

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محمد انور خان نے مطالبہ کیا کہ تمام سرکاری ملازمتوں کو باقاعدہ طور پر مشتہر کیا جائے اور تقرریاں صرف میرٹ اور شفاف طریقۂ کار کے مطابق کی جائیں تاکہ مستحق نوجوانوں کو انصاف مل سکے۔

TAGGED:

JK BJP
ریاستی درجے کی بحالی
بھارتیہ جنتا پارٹی ضلع پلوامہ
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