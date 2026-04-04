کشمیر میں مسلسل بارش، سیب کی فصل پر اسکیب کا خطرہ منڈلانے لگا
شمالی کشمیر میں برفباری کے سبب گریز - بانڈی پورہ سڑک پر ٹریفک کی آوا جاہی کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔
Published : April 4, 2026 at 3:19 PM IST
سرینگر: ایک ہفتے سے جاری بارش اور محکمہ موسمیات (آئی ایم ڈی) کی خراب موسم کی پیش گوئی کے بیچ کشمیر کے باغبانوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ نمی کی وجہ سے شگوفوں اور میوہ پر اسکیب نا می بیماری لاحق ہونے کا خدشہ رہتا ہے جس کی وجہ سے پیداوار متاثر ہو سکتی ہے۔ وہیں شمالی کشمیر کے بالائی علاقوں میں ہوئی برفباری کے سبب بانڈی پورہ -گریز سڑک پر ٹریفک کی آمد و رفت معطل کر دی گئی ہے۔
ماہرین نے کسانوں اور باغبانوں کو گھبرانے کے بجائے کہ بروقت فنگس (جراثیم) کش ادویات کا چھڑکاؤ کرنے اور باغات کی مناسب دیکھ بھال سے اس خطرے کو کافی حد تک کم کیا جا سکتا ہے۔
آئی ایم ڈی کے سرینگر مرکز کے مطابق مغربی ہوائیں (ویسٹرن ڈسٹربنس) شمالی ہمالیائی علاقوں پر اثر انداز ہو رہی ہیں، جس سے 10 اپریل تک میدانی علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش اور پہاڑی علاقوں میں برفباری کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر مختار احمد نے کہا کہ 4 اپریل تک درمیانی سے تیز بارش اور برفباری کے امکانات ہیں۔ 5 اور 6 اپریل کو موسم زیادہ تر ابر آلود رہے گا اور بارش کے امکانات کم ہوں گے۔
7، 8 اور 9 اپریل کو ایک اور مغربی سسٹم وادی داخل ہو سکتا ہے، جس سے دوبارہ بارش، برفباری، ژالہ باری اور تیز ہوائیں (تقریباً 60 کلومیٹر فی گھنٹہ) چلنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے لوگوں کو خبردار کیا کہ اس دوران تیز ہواؤں اور لینڈ سلائیڈنگ کے خطرے کے پیش نظر کشتی رانی سے گریز کریں۔
کسانوں کو بھی مشورہ دیا گیا ہے کہ وقتی طور پر اسپرے اور آبپاشی روک دیں۔ یہ کام 5 اور 6 اپریل کے درمیان مختصر وقفے میں کیا جا سکتا ہے۔ توقع ہے کہ 10 اپریل کے بعد موسم بہتر ہوگا۔
باغبانوں کو پریشانیاں لاحق
مسلسل بارشوں کے سبب سیب کی کاشت سے وابستہ باغبان پریشان ہیں کیونکہ شگوفے کھلنے کے بعد پھول بننے کے مرحلے پر اسکیب بیماری کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ مارچ کے آخری ہفتے سے کسان اس بیماری سے بچاؤ کے لیے اسپرے کر رہے تھے، لیکن بارش نے درجہ حرارت 10 سے 15 ڈگری تک گرا دیا ہے، جس سے بیماریوں کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔
حکومتی اقتصادی سروے 2024-25 کے مطابق سیب کا شعبہ سالانہ تقریباً 10 ہزار کروڑ روپے کا کاروبار جنریٹ کرتا ہے اور 35 لاکھ لوگوں کو روزگار بھی اسی صنعت سے فراہم ہوتا ہے جبکہ تقریباً 7 لاکھ کنبے ہارٹیکلچر شعبہ سے وابستہ ہیں۔
کشمیر کی زرعی یونیورسٹی Sher-e-Kashmir University of Agricultural Sciences and Technology (سکاسٹ) کے ماہر پروفیسر طارق رسول کا کہنا ہے کہ بارش کے دوران پھولوں کے مرحلے پر اسکیب اور الٹرناریا جیسی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں، جن کے لیے بروقت فنگس کش ادویات کا استعمال ضروری ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ "اگر بارش سے پہلے اسپرے کیا گیا ہو تو دو ہفتے تک اس کا اثر رہتا ہے اور بیماری کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ جن کسانوں نے ابھی تک اسپرے نہیں کیا، وہ بارش میں وقفہ ملنے پر ہلکا اسپرے کریں۔"
سکاسٹ نے یہ بھی مشورہ دیا ہے کہ "کھاد صرف موافق موسم میں ڈالیں اور باغ میں پانی کے نکاس کا مناسب انتظام رکھیں تاکہ جڑوں کو نقصان نہ پہنچے۔"
