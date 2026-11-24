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جموں و کشمیر میں طویل خشک موسم کے باعث پانی کی سطح میں کمی پر تشویش
تفصیلات کے مطابق وادی کشمیر کے دریائے جہلم سمیت متعدد معاون ندی نالوں میں آنے والے دنوں میں پانی کے بہاؤ میں کمی متوقع ہے۔
Published : November 24, 2026 at 8:28 AM IST
اننت ناگ (دین عمران): جموں و کشمیر میں موسم کی طویل خشک صورتحال آنے والے دنوں میں آبی وسائل کے لیے تشویش کا باعث بن سکتی ہے۔ موسمی صورتحال کے موجودہ اشاروں کے مطابق خطے میں آئندہ 10 سے 15 روز تک موسم زیادہ تر خشک رہنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، جبکہ یہ سلسلہ 5 دسمبر تک بھی جاری رہ سکتا ہے۔ مسلسل بارش اور برفباری نہ ہونے کی صورت میں جہاں دریاؤں اور ندی نالوں میں پانی کی سطح بتدریج کم ہونے کا خدشہ ہے، وہیں مستقبل میں پینے کے پانی کی قلت کا مسئلہ بھی پیدا ہو سکتا ہے۔
تفصیلات کے مطابق وادی کشمیر کے اہم دریائے جہلم سمیت اس کے متعدد معاون ندی نالوں میں آنے والے دنوں کے دوران پانی کے بہاؤ میں کمی متوقع ہے۔ اگرچہ موجودہ خشک موسم کے محض 10 سے 15 روز جاری رہنے سے فوری طور پر کسی بڑے آبی بحران کا خدشہ نہیں، تاہم بارش اور برفباری کی مسلسل عدم موجودگی آبی ذخائر پر دباؤ بڑھا سکتی ہے۔
خاص طور پر چھوٹے ندی نالے اور آبی گزرگاہیں، جہاں پہلے ہی پانی کا بہاؤ معمول سے کافی کم ہے، اس صورتحال سے زیادہ متاثر ہو سکتی ہیں۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر بارش اور برفباری کی کمی کا سلسلہ مزید طویل ہوا تو کم بہاؤ والے بعض ندی نالے مکمل طور پر خشک بھی ہو سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں ان پر انحصار کرنے والے علاقوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
ماہرین اور متعلقہ حلقوں کے لیے اصل تشویش اس وقت بڑھ سکتی ہے جب موجودہ خشک موسم متوقع 10 سے 15 روز سے آگے بڑھ جائے اور دسمبر کے دوران بھی خاطر خواہ بارش یا برفباری نہ ہو۔ ایسی صورتحال میں دریائے جہلم اور دیگر آبی ذرائع میں پانی کی آمد مزید کم ہو سکتی ہے، جس سے قدرتی چشموں، چھوٹے ندی نالوں اور دیگر مقامی آبی وسائل پر انحصار کرنے والی آبادیوں کو پینے کے پانی کی قلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
اس صورتحال کے اثرات صرف پینے کے پانی تک محدود رہنے کا خدشہ نہیں بلکہ بجلی کی پیداوار کا شعبہ بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ واضح رہے کہ جموں و کشمیر میں بجلی کے متعدد منصوبے دریاؤں اور ندی نالوں کے قدرتی بہاؤ پر انحصار کرتے ہیں۔ اگر پانی کی آمد میں مسلسل کمی واقع ہوئی تو پن بجلی کی پیداوار میں مزید گراوٹ آنے کا امکان ہے، جس سے بجلی کے شعبے پر اضافی دباؤ پڑ سکتا ہے۔
موجودہ صورتحال کے پیش نظر متعلقہ انتظامیہ اور محکموں کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی ممکنہ آبی بحران کا انتظار کرنے کے بجائے ابھی سے احتیاطی اور پیشگی اقدامات شروع کریں۔ ایسے علاقوں کی نشاندہی کی جانی چاہیے جہاں آبادی پینے کے پانی کے لیے چشموں، چھوٹے ندی نالوں اور قدرتی آبی ذرائع پر منحصر ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ دریاؤں اور ندی نالوں میں پانی کی سطح اور بہاؤ کی مسلسل نگرانی، پینے کے پانی کی متبادل فراہمی کے انتظامات اور ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے جامع منصوبہ بندی وقت کی اہم ضرورت ہے، تاکہ اگر خشک موسم کا سلسلہ مزید طویل ہو تو عام لوگوں کو کسی بڑی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
دوسری جانب عوام سے بھی اپیل ہے کہ وہ پانی کے استعمال میں احتیاط برتیں اور پانی کو غیر ضروری طور پر ضائع کرنے سے گریز کریں۔ اگرچہ فی الحال فوری طور پر گھبرانے کی ضرورت نہیں، تاہم موسمی تبدیلیوں اور بارش و برفباری کی طویل عدم موجودگی کے دوران پانی کے محتاط استعمال کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے۔
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مجموعی طور پر جموں و کشمیر میں آئندہ 10 سے 15 روز کا خشک موسم بذاتِ خود کسی بڑے آبی بحران کا سبب نہ بھی بنے، تاہم اگر یہ صورتحال دسمبر تک برقرار رہی تو دریاؤں، ندی نالوں اور قدرتی آبی ذخائر میں پانی کی سطح میں نمایاں کمی کے خدشات بڑھ سکتے ہیں۔ ایسے میں وقت کی اہم ضرورت ہے کہ متعلقہ محکمے ابھی سے صورتحال کا جائزہ لیں، متبادل انتظامات تیار رکھیں اور عوام کو پانی کے محتاط استعمال کی ترغیب دیں، کیونکہ کسی ممکنہ قلت سے نمٹنے کے لیے پیشگی تیاری ہی سب سے مؤثر حکمت عملی ثابت ہو سکتی ہے۔واضح رہے، پانی کی قلت پیدا ہونے کے بعد اقدامات کرنے کے بجائے اس کے خدشے کو پہلے ہی بھانپ کر تیاری کرنا زیادہ دانشمندانہ عمل ہے۔