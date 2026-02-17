ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر: مرگن ٹاپ شاہراہ ہنوز بند، مڑواہ، واڑون کے لوگ مہینوں سے محصور
لوگوں نے مرگن ٹاپ شاہراہ پر برف کو جلد صاف کرنے کا مطالبہ دہرایا ہے تاکہ لوگوں کو درپیش مسائل سے نجام مل سکے۔
اننت ناگ (میر اشفاق) : مرگن ٹاپ شاہراہ کی مسلسل بندش کے باعث جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے دور افتادہ علاقوں بشمول مڑواہ، واڑون اور دچھن علاقوں میں آباد لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ان علاقوں کا زمینی رابطہ گزشتہ کئی ماہ سے ضلع صدر مقام سے منقطع ہے، جس کی وجہ سے لوگ محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔
ان علاقوں کے وہ لوگ جو سردیوں میں وادی کے مختلف علاقوں میں عارضی طور پر رہائش پذیر ہیں، راستہ کھلنے کے منتظر ہیں۔ ان کا الزام ہے کہ انتظامیہ شاہراہ کی بحالی میں سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہی، جس کے نتیجے میں آر پار درماندہ افراد کو سخت پریشانیاں اٹھانی پڑ رہی ہیں۔
علاقے کے لوگ انتظامیہ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ’’ہنگامی بنیادوں پر سڑک بحال کی جائے اور ایمرجنسی ہیلی کاپٹر سروس بھی میسر رکھی جائے تاکہ بیماروں اور ضرورت مندوں کو فوری سہولت فراہم کی جا سکے۔‘‘
رؤف احمد نامی ایک مقامی سماجی کارکن کا کہنا ہے کہ ان کے علاقے کا رابطہ طویل عرصے سے صدر مقام سے منقطع ہے، جس کی وجہ سے لوگ شدید مشکلات سے جوجھ رہے ہیں۔ ان کے مطابق ’’رواں برس برفباری معمول سے کم ہوئی ہے اور راستہ زیادہ دشوار گزار بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود شاہراہ کو بحال کرنے میں تاخیر کی جا رہی ہے۔‘‘
انہوں نے مزیدکہا کہ ’’مڑواہ کی جانب برف ہٹانے والی مشینری کام کر رہی ہے، تاہم متی گاؤرن - اننت ناگ سائیڈ سے برف ہٹانے کا عمل ابھی تک شروع نہیں کیا گیا۔ اگر اسی سست رفتاری سے کام جاری رہا تو شاہراہ کی بحالی میں مزید وقت لگ سکتا ہے۔‘‘ سیاحتی سرگرمیوں کا حولہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا:ـ ’’مڑواہ واڑون اور دچھن ایک وسیع اور قدرتی حسن سے مالا مال علاقہ ہے، مگر اسے ہر لحاظ سے نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ سردیوں کے موسم میں یہ علاقہ تقریباً چھ ماہ تک منقطع رہتا ہے۔ اگر سڑک کو ہر موسم میں قابل آمدورفت بنایا جائے تو سیاحت کو فروغ مل سکتا ہے اور علاقہ معاشی طور پر مستحکم ہو سکتا ہے۔‘‘
انہوں نے مزید کہا کہ ٹنل کے ذریعے مستقل اور آسان رابطہ قائم کرنے کا مطالبہ بار بار کیا جا رہا ہے، مگر حکومتی سطح پر اس پر خاطر خواہ غور نہیں کیا جا رہا۔ انہوں نے حکومت سے اپیل کی کہ سڑک رابطہ بحال کرنے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں تاکہ عوام کو مزید مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
