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2010 کشمیر احتجاج کیس میں 16 برس بعد پیش رفت، میان عبدالقیوم سمیت چار وکلا کے خلاف چارج شیٹ داخل
پولیس کا الزام ہے کہ مارچ 2010 میں سرینگر کے لال چوک احتجاج کے دوران بھارت کی خودمختاری و سالمیت کے خلاف نعرے لگائے گئے۔
Published : July 24, 2026 at 8:22 PM IST
سرینگر : جموں و کشمیر پولیس نے سنہ 2010 میں سرینگر کے لال چوک میں ہونے والے ایک احتجاج سے متعلق درج مقدمے میں 16 سال بعد سابق صدر جموں و کشمیر ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن میان عبدالقیوم سمیت چار وکلا کے خلاف چارج شیٹ داخل کر دی ہے۔
جمعہ کو پولیس نے سرینگر میں قائم نامزد این آئی اے عدالت میں میان عبدالقیوم، سابق نائب صدر ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ایڈووکیٹ اعجاز احمد بیدر، ایڈووکیٹ جی این شاہین اور مرحوم ایڈووکیٹ بلال احمد بھٹ کے خلاف چارج شیٹ پیش کی۔
یہ مقدمہ 29 مارچ 2010 کو میسوما پولیس اسٹیشن میں درج ایف آئی آر سے متعلق ہے۔ استغاثہ کے مطابق ملزمان کے خلاف غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے قانون (یو اے پی اے) کی دفعہ 13 اور سابق رنبیر پینل کوڈ (آر پی سی) کی دفعہ 188 کے تحت چارج شیٹ داخل کی گئی ہے۔ دفعہ 188 سرکاری احکامات کی خلاف ورزی سے متعلق ہے۔
پولیس کا الزام ہے کہ مارچ 2010 میں سرینگر کے لال چوک میں ہونے والے احتجاج کے دوران ملزمان نے مبینہ طور پر آزادی کے حق میں اور بھارت کی خودمختاری و سالمیت کے خلاف نعرے لگائے، ضلعی انتظامیہ کی جانب سے نافذ پابندیوں کی خلاف ورزی کی اور اشتعال انگیز تقاریر کیں۔
چارج شیٹ داخل ہونے کے بعد یہ مقدمہ باقاعدہ طور پر عدالتی سماعت کے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ این آئی اے کی خصوصی عدالت نے اس معاملے کی آئندہ سماعت 12 اگست 2026 مقرر کی ہے۔ یہ ایف آئی آر ایسے وقت درج کی گئی تھی جب 2010 کے اوائل میں کشمیر میں مسلسل احتجاج، ہڑتالوں اور عوامی مظاہروں کا سلسلہ جاری تھا۔
عدالتی ریکارڈ کے مطابق اس عرصے میں میان عبدالقیوم کے خلاف احتجاج، مبینہ طور پر بھارت مخالف نعروں اور عدالتی بائیکاٹ کی اپیلوں سے متعلق کئی مقدمات درج کیے گئے تھے۔ استغاثہ کے مطابق میان عبدالقیوم اور دیگر وکلا نے احتجاجی جلوس میں شرکت کی، نعرے لگائے اور انتظامیہ کی عائد کردہ پابندیوں کی خلاف ورزی کی۔
انہی الزامات کو بعد میں 2010 میں ان کے خلاف احتیاطی حراست کے مقدمات میں بھی بنیاد بنایا گیا تھا۔ میان عبدالقیوم نے ان تمام الزامات کی تردید کرتے ہوئے مختلف مقدمات اور اپنی نظربندی کے احکامات کو جموں و کشمیر ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔
عدالتی دستاویزات سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اگرچہ ایف آئی آر 2010 میں درج ہوئی تھی، لیکن پولیس نے کئی برس تک اس مقدمے میں چارج شیٹ داخل نہیں کی تھی۔ جمعہ کو چارج شیٹ داخل کیے جانے کے بعد پہلی مرتبہ اس مقدمے میں باقاعدہ عدالتی کارروائی شروع ہونے جا رہی ہے۔
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واضح رہے کہ میان عبدالقیوم اس وقت جموں کے امفالہ ڈسٹرکٹ جیل میں عدالتی تحویل میں ہیں۔ انہیں 2024 میں وکیل بابر قادری کے قتل کے مقدمے میں اسٹیٹ انویسٹی گیشن ایجنسی (ایس آئی اے) کی تحقیقات کے بعد گرفتار کیا گیا تھا۔ ان کے خلاف یو اے پی اے کے تحت مقدمہ درج ہے اور ٹرائل کورٹ کے ساتھ ساتھ جموں و کشمیر ہائی کورٹ بھی ان کی ضمانت کی درخواستیں مسترد کر چکی ہے۔