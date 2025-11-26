جموں کشمیر میں منایا گیا ’یوم آئین‘، دونوں صوبوں میں تقاریب منعقد

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں کشمیر میں منایا گیا ’یوم آئین‘، دونوں صوبوں میں تقاریب منعقد
ہمارا سموِدھان ہمارا سوابھیمان کے عنوان سے جموں کشمیر میں سرکاری طور پر تقاریب کا اہتمام کیا گیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 26, 2025 at 4:58 PM IST
سرینگر (نیوز ڈیسک) : جموں کشمیر میں بھی ملک کے مختلف مقامات کی طرح ’’ہمارا سمودھان ہمارا سوابھیمان‘‘ کے عنوان سے یو ٹی بھر میں سرکاری طور پر تقریبات کا اہتمام کیا گیا۔ جموں میں منعقدہ یوم آئین (Constitution Day) کی نسبت سے مرکزی تقریب میں جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب کا اہتمام محکمہ ثقافت نے محکمہ قانون، انصاف و پارلیمانی امور کے اشتراک سے کیا۔ ملک بھر میں یہ تقاریب ’’آئین کو اپنانے کے 75 سال‘‘ مکمل ہونے کے سلسلے میں منعقد کی جا رہی ہیں۔
جموں کشمیر پولیس کی جانب سے جموں کے ساتھ ساتھ کشمیر صوبے میں بھی تقاریب کا اہتمام کیا وہیں صدر مقامات پر بھی سیول و پولیس انتظامیہ کی جانب سے تقاریب کا منعقد ہوئیں۔ جنوبی کشمیر کے پلوامہ ضلع میں گورنمنٹ ڈگری کالج بائز، کے آڈیٹوریم میں ایک پروگرام منعقد ہوا جس میں ڈپٹی کمشنر پلوامہ ڈاکٹر بشارت قیوم، ایس ایس پی پلوامہ تنوشری نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی۔ اس کے علاوہ ’یوم دستور‘ کی نسبت سے منعقدہ پروگرام میں ضلع و پولیس انتظامیہ کے سینئر، افسران نے بھی شرکت کی۔
جموں میں منعقدہ تقریب کے دوران خطاب کرتے ہوئے منوج سنہا نے کہا کہ گزشتہ 76 برسوں سے بھارت کا آئین مساوات، آزادی اور سماجی انصاف کا علمبردار رہا ہے اور یہ ملک کے لوگوں کے لیے رہنمائی کا بھی سرچشمہ ہے۔ انہوں نے کہا: ’’ملک کی ترقی اور استحکام کے سفر میں آئین کی عظمت اور اس کے اصولوں کا کلیدی کردار ہے۔‘‘
دفعہ 370کی تنسیخ کا حوالہ دیتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ ’’2019 میں 67 سال کے طویل انتظار کے بعد آئین کے تمام دفعات جموں و کشمیر میں مکمل طور پر نافذ کی گئیں، جس کے ساتھ ہی ناانصافی اور امتیاز کے دور کا خاتمہ ہوا۔‘‘ انہوں نے کہا کہ ’’اب جموں و کشمیر مساوات، سماجی اور معاشی انصاف کے آئینی اصولوں کی روشنی میں ترقی کی راہ پر گامزن ہے، جیسا کہ بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے خواب دیکھا تھا۔‘‘
یوم آئین جسے ’’سمودھان دیوس‘‘ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ہندوستان کے آئین کو اپنانے کی یاد میں گزشتہ چند برسوں سے ملک بھر میں 26 نومبر کو منایا جاتا ہے۔ 26 نومبر 1949 کو بھارت کی دستور ساز اسمبلی نے آئین کو اپنایا، جو 26 جنوری 1950 سے نافذ ہوا۔
دریں اثناء، ضلع انتظامیہ پلوامہ نے اس نسبت سے منی میراتھن کا انعقاد کیا جس کے بعد آڈیٹوریم جی ڈی سی بائز پلوامہ میں پروگرام اور اسپورٹس اسٹیڈیم پلوامہ میں کرکٹ میچ کا انعقاد کیا گیا۔ پروگرام کے اختتام پر منی میراتھن کے فاتحین اور شرکاء کو ڈی سی پلوامہ اور ایس ایس پی پلوامہ نے مبارکباد دی۔
