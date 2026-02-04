ETV Bharat / jammu-and-kashmir
آری پل ترال میں 'نشہ مکت بھارت ابھیان' کے تحت پروگرام کا اہتمام
مقررین نے کہاکہ منشیات نے سماج کے تانے بانے کو بکھیر دیا ہے، اس لیے اس کے خلاف سبھی کو مل کر آگے آنا چاہیے۔
Published : February 4, 2026 at 7:34 AM IST
ترال: (شبیر بٹ) سوشل ویلفیئر محکمہ کی جانب سے آج آری پل ترال میں 'نشہ مکت بھارت ابھیان' کے تحت پروگرام کا اہتمام کیا گیا۔ اس میں آنگن وارڈی کارکنان کی ایک بڑی تعداد نے شمولیت کی۔ اس موقعے پر سوشل ویلفیئر محکمہ سے وابستہ افسران نے اس مہم کے اغراض و مقاصد بیان کیے اور کہا کہ سماج کے سبھی طبقات کو مل کر آگے آنا چاہیے کیونکہ فی الوقت منشیات نے سماج کے تانے بانے کو بکھیر دیا ہے۔
مقررین نے کہا کہ جموں و کشمیر میں منشیات کا استعمال کرنے والوں اور منشیات کی تقسیم کرنے والوں کی تعداد میں ہوشربا حد تک اضافہ ہوا ہے جس کو روکنے کے لیے ہم سب کو آگے آنے کی ضرورت ہے۔ خطاب میں کہا گیا کہ مذہبی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے برائی اور منشیات سے ہم خود کو اور دیگر لوگوں کو بھی بچا سکتے ہیں۔ جب کہ تعلیمی اداروں کو بھی اپنا مثبت کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اسکولی بچے منشیات کے استعمال سے دور رہ سکیں۔
مقررین نے مزید کہا کہ منشیات کے مضر اثرات کے بارے میں جانکاری کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ مقررین نے طلبہ پر منشیات سے خود کو رور رکھنے اور اس حوالہ سے مکمل جانکاری حاصل کرنے کی اہمیت پر بھی زور دیا کیونکہ طلبہ عوام میں بیداری پیدا کرنے کے لیے ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔
میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے آنگن واڑی کارکن حافظ عبدالباری نے بتایا کہ فی الوقت منشیات کی وبا نے کشمیر وادی میں اپنے پنجے گاڑ دیے ہیں اور اگر اس حوالے سے ہم نے بروقت تدابیر نہیں کیں تو آنے والے نسلوں کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا جس کی تمام تر ذمہ داری ہمارے اوپر ہوگی۔