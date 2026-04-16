گورنمنٹ ڈگری کالج بوائز پلوامہ میں نشہ مُکت جموں و کشمیر مہم کے تحت پروگرام کا انعقاد، بڑی تعداد میں شہریوں نے کی شرکت
Published : April 16, 2026 at 4:49 PM IST
پلوامہ: (سید عادل مشتاق) نشہ مُکت جموں و کشمیر مہم کے تحت کمشنر سیکرٹری محکمہ صنعت و تجارت وکرامجیت سنگھ کی قیادت میں پلوامہ میں ’’نشہ مُکت 100 روزہ جموں و کشمیر ابھیان‘‘ کے سلسلے میں ایک بڑے پروگرام کا گورنمنٹ ڈگری کالج بوائز پلوامہ میں انعقاد کیا گیا۔ اس اہم تقریب میں ڈپٹی کمشنر پلوامہ ڈاکٹر بشارت قیوم، سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس پلوامہ تنوشری، رکنِ اسمبلی پلوامہ وحید الرحمن پرہ، رکنِ اسمبلی راجپورہ غلام محی الدین میر، سینئر سیاسی قائدین، ضلع افسران، سماجی کارکنان اور مختلف اداروں کے نمائندوں نے شرکت کی۔
پروگرام میں طلبہ، تاجر برادری، سماجی تنظیموں، علمائے کرام اور ضلع کے معزز شہریوں کی بڑی تعداد موجود رہی۔ اس موقع پر شرکاء نے جموں و کشمیر کو منشیات سے پاک بنانے کا عہد بھی لیا۔
تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ نشہ مُکت جموں و کشمیر کے تحت جاری 100 روزہ مہم کا مقصد عوام خصوصاً نوجوان نسل کو منشیات کے مضر اثرات سے آگاہ کرنا اور معاشرے کو اس ناسور سے پاک کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ منشیات نہ صرف فرد بلکہ پورے سماج کی ترقی اور مستقبل کے لیے سنگین خطرہ ہے، اس لیے اجتماعی کوششیں ناگزیر ہیں۔
تقریب کے دوران ضلع کے مختلف علاقوں سے آئے فنکاروں نے روایتی اور منفرد انداز میں ثقافتی پروگرام، اسٹریٹ پلے اور بیداری مظاہرے پیش کیے، جن کے ذریعے منشیات کے نقصانات کو آسان اور مؤثر انداز میں عوام تک پہنچایا گیا۔
مقررین نے نوجوانوں، والدین، اساتذہ، مذہبی رہنماؤں اور سماجی اداروں پر زور دیا کہ وہ منشیات کے خلاف جاری اس عوامی تحریک کا حصہ بنیں اور ایک صحت مند، محفوظ اور روشن معاشرے کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کریں۔
انتظامیہ کے مطابق جموں و کشمیر بھر میں نشہ مُکت مہم کے تحت مختلف بیداری پروگرام، ورکشاپس، کھیلوں اور ثقافتی سرگرمیوں کا انعقاد جاری ہے تاکہ عوام میں شعور بیدار کیا جا سکے اور ریاست کو منشیات سے پاک بنایا جا سکے۔
