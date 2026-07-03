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اونتی پورہ: نشہ مکت ابھیان کے تحت اسلامک یونیورسٹی میں پروگرام کا اہتمام
نشہ مکت ابھیان کے تحت اونتی پورہ میں واقع اسلامک یونیورسٹی میں پروگرام کا اہتمام عمل میں لایا گیا۔
Published : July 3, 2026 at 11:40 AM IST
اونتی پورہ، جموں و کشمیر (شبیر بھٹ): لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی جانب سے شروع کی گئی ’100 روزہ جموں و کشمیر مہم‘ کے سلسلے میں، اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی (IUST) نے اونتی پورہ میں واقع اپنے کیمپس میں ’نشہ مکت جموں و کشمیر‘ (منشیات سے پاک جموں و کشمیر) کے عنوان سے ایک میوزک کنسرٹ اور آگاہی پروگرام کا انعقاد کیا۔ اس پروگرام کا مقصد نوجوانوں میں منشیات کے مضر اثرات کے بارے میں شعور بیدار کرنا تھا۔
اس پروگرام کا مقصد نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کرنا تھا کہ وہ منشیات سے دور رہیں اور منشیات سے پاک ماحول میں ایک صحت مند، مثبت اور خوشحال طرزِ زندگی اپنائیں۔
تقریب میں مختلف ثقافتی پرفارمنسز اور موسیقی کے پروگرام پیش کیے گئے جن کا مقصد طلبہ کو شامل کرنا اور ایک پرجوش ماحول پیدا کرنا تھا۔ ان پرفارمنسز کے ذریعے شرکاء کو منشیات کے استعمال کے خطرات سے آگاہ کیا گیا اور انہیں زندگی میں ذمہ دارانہ فیصلے کرنے کی ترغیب دی گئی۔ فنکاروں اور پرفارمرز نے اپنی پرجوش پیشکشوں سے سامعین کو مسحور کر دیا اور حاضرین کی جانب سے بھرپور داد وصول کی۔
یہ پروگرام IUST کے وائس چانسلر پروفیسر شکیل احمد رومشو کی سرپرستی میں منعقد کیا گیا۔
IUST کے رجسٹرار پروفیسر شمیم احمد شاہ نے بطور مہمانِ خصوصی تقریب میں شرکت کی۔
دیگر شرکاء میں ڈین اسٹوڈنٹس ڈاکٹر مونیسہ قادری، ڈائریکٹر گڈ گورننس ڈاکٹر جی این اِتو، فیکلٹی ممبران اور بڑی تعداد میں طلبہ شامل تھے۔