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عالمی یوم ذیابطیس کے موقع پر اسلامک یونیورسٹی میں پروگرام کا اہتمام
پروگرام کا مقصد ذیابیطس (شوگر) سے بچاؤ، بروقت تشخیص، صحت مند طرزِ زندگی اور جامع طبی نگہداشت کے حوالے سےعوام میں شعور بیدار کرنا تھا۔
Published : November 13, 2026 at 10:46 PM IST
ترال:(شبیر بھٹ) دنیا بھر میں آج ذیابیطس سے بچاؤ کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، یہ فریڈرک بینٹنگ کا یوم پیدائش بھی ہے جنھوں نے انسولین ایجاد کی۔ اس طرح اس دن اس عظیم ماہر طب کو خراج تحسین بھی پیش کیا جاتا ہے، مگر اس دن کا بنیادی مقصد ذیابیطس کے حوالے سے آگاہی پیدا کرنا ہے۔
دنیا بھر میں چونتیس کروڑ سے زائد افراد اس بیماری میں مبتلاء ہوگئے ہیں۔ اس ضمن میں عالمی یومِ ذیابیطس کے موقع پر ڈائریکٹوریٹ آف آیوش جموں و کشمیر نے ضلع آیوش دفتر پلوامہ اور اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اونتی پورہ کے اشتراک سے ایک میگا بیداری پروگرام کا انعقاد کیا۔ اس پروگرام کا بنیادی مقصد ذیابیطس (شوگر) سے بچاؤ، بروقت تشخیص، صحت مند طرزِ زندگی اور جامع طبی نگہداشت کے حوالے سے عوام میں شعور بیدار کرنا تھا۔
اس موقع پر اسلامک یونیورسٹی کے ڈین اکیڈمک افیئرز شیخ اعجاز بشیر، سینٹر فار آیوش سائنسز کے سربراہ ڈاکٹر ارشد احمد گنائی، ڈائریکٹر گڈ گورننس ڈاکٹر جی این ایتو، اسسٹنٹ ڈائریکٹر آیوش ڈاکٹر سجاد حسین، ضلع آیوش افسر پلوامہ ڈاکٹر محمد شفیع ملک کے علاوہ یونیورسٹی کے دیگر فیکلٹی ممبران، طبی ماہرین، طلبہ اور دیگر متعلقہ افراد موجود تھے۔
پروگرام کی ایک اہم خصوصیت یوگا کے مختلف آسنوں کا عملی مظاہرہ تھا، جس کے ذریعے مجموعی صحت کو بہتر بنانے اور ذیابیطس سے بچاؤ اور اس کے مؤثر انتظام میں یوگا اور باقاعدہ جسمانی سرگرمیوں کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ ماہرین نے اس بات پر زور دیا کہ روزمرہ زندگی میں یوگا، متوازن غذا اور صحت مند عادات کو شامل کرنے سے صحت کے بہتر نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔
اس موقع پر ڈائریکٹوریٹ آف آیوش/ضلع آیوش دفتر پلوامہ اور اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اونتی پورہ کے درمیان ایک مفاہمتی یادداشت پر بھی دستخط کیے گئے۔ اس معاہدے کا مقصد دونوں اداروں کے درمیان باہمی تعاون کو مضبوط بنانا، صحت سے متعلق بیداری مہمات کو فروغ دینا، طبی اقدامات کو وسعت دینا اور روایتی طریقۂ علاج و صحت مند طرزِ زندگی کے اصولوں کو فروغ دینا ہے۔
یہ اقدام ذیابیطس کے حوالے سے عوامی شعور بیدار کرنے اور احتیاطی طبی نگہداشت کے ذریعے لوگوں کو صحت مند طرزِ زندگی اپنانے کی ترغیب دینے کے لیے دونوں اداروں کی مشترکہ کوششوں کی عکاسی کرتا ہے۔ پروگرام کے اختتام پر شرکاء نے عوامی صحت کے فروغ، ذیابیطس سے متعلق آگاہی پھیلانے اور یوگا سمیت صحت مند طرزِ زندگی کے طریقوں کو عام کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔