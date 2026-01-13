ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر میں مساجد و مبلغین کی ’پروفائلنگ‘ پر ممبر پارلیمنٹ برہم
این سی ممبرپارلیمنٹ آغا سید روح اللہ مہدی کے مطابق مساجد اور مبلغین کی نگرانی مذہبی آزادی کی خلاف ورزی اور آئین کے مخالف ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : January 13, 2026 at 7:17 PM IST
سرینگر (جاوید ڈار) : جموں و کشمیر میں مساجد و خانقاہوں کے مبلغین کی تفاصیل جمع کرنے اور ’پروفائلنگ‘ پر جموں سمیت کشمیر کے علماء نے بھی متحدہ طور مذمت کی ہے وہیں سرینگر سے نیشنل کانفرنس (این سی) کے رکن پارلیمنٹ آغا سید روح اللہ مہدی نے بھی منگل کے روز اس اقدام کی مذمت کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ ’’کشمیر میں پولیس اور انٹیلی جنس ایجنسیز کی جانب سے مساجد اور مبلغین کی نگرانی، پروفائلنگ، آئین کی خلاف ورزی اور مذہبی آزادی پر قدغن کے مترادف ہے۔‘‘
سرینگر میں نامہ نگاروں کے ساتھ بات کرتے ہوئے روح اللہ نے دعویٰ کیا کہ مساجد کے خطیبوں کی تفصیلات جمع کرنا اور مذہبی مقامات کی نگرانی میں اضافہ کوئی الگ تھلگ انتظامی اقدام نہیں بلکہ ایک وسیع تر نظریاتی منصوبے کا ایک حصہ ہے۔ انہوں نے کہا: ’’یہ کوئی معمول کا لاء اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہیں بلکہ ایک خاص (رائٹ وِنگ) نظریے کا منصوبہ ہے جو ان مذاہب کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے جو آر ایس ایس کے عالمی نظریے کے مطابق نہیں ہیں۔‘‘
روح اللہ نے کہا کہ آئین ہر شہری کو بلا خوف و خطر، اپنے مذہب پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کا حق دیتا ہے۔ ممبر پارلیمنٹ کے مطابق: ’’نگرانی، دھمکیاں اور مذہبی عمل کو قابو میں کرنے کی کوششیں آئینی حقوق کی صریح خلاف ورزی ہیں۔‘‘
انہوں نے ’’اضافی سطح کی نگرانی‘‘ کی ضرورت پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ ’’ریاست، خاص کر انٹیلی جنس ایجنسیز کے پاس پہلے ہی شہریوں کا وسیع ذاتی ڈیٹا موجود ہے۔ آپ کے پاس پہلے ہی آدھار کارڈ ہے، تمام تفصیلات موجود ہیں۔ اگر آپ کسی خاص مذہب سے وابستہ افراد کو الگ کر کے ان پر مزید نگرانی مسلط کرتے ہیں تو یہ انہیں خوفزدہ کرنے کی کوشش معلوم ہوتی ہے۔‘‘
انہوں نے خبردار کیا کہ اس طرح کی نگرانی مذہبی امور میں براہ راست مداخلت کا سبب بن سکتی ہے۔ روح اللہ کے مطاق: ’’کل کو مسجد کے خطیبوں کو یہ بتایا جا سکتا ہے کہ کون سا خطبہ دینا ہے اور کون سا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خود مذہب کے عمل کو کنٹرول میں لایا جا رہا ہے۔‘‘
ایم پی نے کہا کہ پولیس، سی آئی ڈی، انٹیلی جنس یونٹس اور نیم فوجی دستوں سمیت سیکورٹی ایجنسیوں کے پاس پہلے ہی نگرانی کے متعین نظام موجود ہیں، اور مذہبی اداروں کو الگ سے نشانہ بنانا ایک ’’خطرناک پیغام‘‘ ہے۔
بین الاقوامی امور کا مختصر حوالہ دیتے ہوئے روح اللہ نے ایران اور غزہ کے تناظر میں مغربی طاقتوں کی جانب سے جمہوریت اور انسانی حقوق پر ’’دوہرے معیار‘‘ پر تنقید کی اور کہا کہ خودمختار ممالک کے داخلی معاملات میں بیرونی مداخلت غیر منصفانہ ہے۔
