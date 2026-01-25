ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پروفیسر شفیع شوق پدم شری سے سرفراز، کہا یہ باوقار ایوارڈ حاصل کرنا فخر کی بات
پروفیسر شوق نے کہاکہ اپنا نام ان لوگوں میں دیکھ کر فخر محسوس کررہا ہوں جنہوں نے اپنے اپنے میدانوں میں تبدیلی لائی ہے۔
Published : January 25, 2026 at 8:52 PM IST
سرینگر(پرویز الدین) : ممتاز کشمیری اسکالر، شاعر، ماہر لسانیات اور مترجم پروفیسر شفیع شوق کو تعلیم، زبان اور ادب کے میدان میں ان کی شاندار خدمات کے لیے پدم شری ایوارڈ 2026 کے نوازا جارہا ہے۔ پدم شری ملک کا چوتھا سب سے بڑا شہری ایوارڈ ہے۔ایسے میں دیگر میدانوں میں اپنی گراں قدر خدمات انجام دینے والی اہم شخصیات میں پروفیسر شوق کا نام پدم شری ایوارڈ میں شامل ہونا نہ صرف ان کے خاندان بلکہ پورےجموں وکشمیر کے لیے فخر کی بات ہے۔
اس موقعے پر پروفیسر شوق نے اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ میرے لیے بے حد خوشی کا مقام ہے۔ اپنا نام ان لوگوں میں دیکھ کر فخر محسوس کر رہا ہوں جنہوں نے حقیقی معنوں میں معاشرے میں اپنے اپنے میدانوں میں تبدیلی لائی ہے۔
انہوں نے کہا کہ "میں نے ماضی میں بہت سے اعزازات اور انعامات حاصل کیے ہیں۔ لیکن پدم شری بہت کم لوگوں کو دیا جاتا ہے جنہوں نے زندگی کے مختلف شعبوں میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہو۔ انہوں نے کہا کہ انہیں صبح سویرے فون پر اطلاع دی گئی تھی اور سرکار ادب و زبان اور تعلیم کے تئیں میر گراں قدر خدمات سے بخوبی واقف ہے۔انہوں نے کہا کہ "میں نے کبھی بھی ایوارڈز یا شناخت کے لیے نہیں لکھا۔
پروفیسر شوق نے انگریزی اور کشمیری میں درجنوں کتابیں تصنیف کی ہیں جن میں شاعری، تاریخ، لغات اور گرامر وغیرہ شامل ہیں۔ انہیں اپنی شاعرانہ خدمات پر کئی بین الاقوامی ایوارڈز سے نوازا جا چکا ہے ۔ "یہ اعزاز ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ایسے میں اب ان کا نام افسانوی ادبی شخصیات جیسے اختر محی الدین اور رحمان راہی کے ساتھ شامل ہوا کھ جنہیں پہلے پدم شری سے نوازا گیا تھا۔
پروفیسر شوق پانچ دہائیوں سے زائد عرصے اے کشمیری زبان اور ادب کی خدمت کرتے آرہے ہیں۔ انہوں نے کشمیر یونیورسٹی میں تین دہائیوں سے زائد عرصے تک پروفیسر کی حیثیت سے خدمات انجام دیں کشمیری ادب پڑھایا اور طلباء اور ریسرچ اسکالرز کی رہنمائی کی۔ انہوں نے کہا کل اگر میرا کام طلباء اور محققین کی مدد کرتا ہے تو یہ خود میرے لیے ایک بڑی کامیابی ہے۔
انہوں نے کہا کہ اکثر مجھے ملک اور بیرون ملک سے پودوں، پھولوں اور کیڑوں کے کشمیری ناموں سے متعلق سوالات پوچھے جاتےہیں۔زبانیں ایسے ہی علم سے تشکیل پاتی ہیں۔ شاعری اہم ہے لیکن تحقیق اور معلومات پر مبنی تحریر یکساں ضروری ہے۔
یہ بھی پڑھیں: سرینگر میں تازہ شمارہ" گوشہ فیاض دلبر "کی رسم رونمائی انجام
شاعری سے اپنی محبت کا اعادہ کرتے ہوئے، پروفیسر شوق نے کہا کہ ان کی حالیہ توجہ جامع علمی کاموں پر مرکوز رہی ہے جس میں کشمیری زبان کی تاریخ پر کتابیں بھی شامل ہیں۔ "لوگ ان کاموں کو پڑھتے ہیں، اور اس سے مجھے خوشی ملتی ہے۔ میں شاعروں کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہلکھیں جو وہ جانتے ہیں اور آنے والی نسلوں تک ادب پینچانے میں اپنا رول ادا کریں ۔انہوں نے کہا کہ ادب کے تئیں دلچسپی رکھنے والوں خاص کر نوجوان لکھنے والوں پر زور دیا کہ وہ شاعری سے آگے بڑھ کر تحقیق پر مبنی تحریر سے سامنے لائے تاکہ لوگ پڑھنے پر مجبور ہو۔