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قواعد کی خلاف ورزی کرنے والے نجی اسکولوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی: ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کشمیر
ریٹائرڈ جسٹس حسنین مسعودی نے کہا، سرکاری ملازمین اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں داخل کرائیں تاکہ سرکاری تعلیمی نظام کو عوامی تعاون حاصل ہو۔
Published : November 10, 2026 at 3:18 PM IST
پلوامہ، جموں و کشمیر (سید عادل مشتاق شاہ): جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کے کاکاپورہ زون میں سرکاری اسکولوں میں طلبہ کے داخلوں کو فروغ دینے اور ہر بچے تک معیاری تعلیم کی رسائی یقینی بنانے کے مقصد سے ایک میگا داخلہ مہم کے ساتھ سالانہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔
اس موقع پر رکن اسمبلی پانپورہ ریٹائرڈ جسٹس حسنین مسعودی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جبکہ ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کشمیر نصیر احمد وانی مہمانِ ذی وقار کی حیثیت سے موجود رہے۔ چیف ایجوکیشن آفیسر پلوامہ انجم آرا کے علاوہ محکمہ تعلیم کے دیگر اعلیٰ افسران، اساتذہ، طلبہ، والدین اور مقامی لوگوں کی بڑی تعداد بھی تقریب میں شریک رہی۔
تقریب کی ایک اہم خصوصیت کاکاپورہ زون کے مختلف سرکاری اسکولوں میں تقریباً 300 نئے طلبہ کا داخلہ رہا۔ مہمانوں اور محکمہ تعلیم کے افسران نے نئے داخل ہونے والے طلبہ کا استقبال کیا اور بچوں کو تعلیمی نظام کا حصہ بنانے کے لیے محکمہ تعلیم کی کوششوں کو سراہا۔
اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی رکن اسمبلی پامپورہ ریٹائرڈ جسٹس حسنین مسعودی نے اس اقدام کی سراہنا کی اور کہا کہ اس طرح کی تقریبات تعلیم کو فروغ دینے اور عوام میں اسکولوں کی اہمیت کے حوالے سے بیداری پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔
انہوں نے کہا کہ بنیادی مقصد ہر بچے کو اسکول تک پہنچانا اور کسی بھی بچے کو تعلیم سے محروم نہ رہنے دینا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تعلیم ایک ترقی پسند اور خوشحال معاشرے کی بنیاد ہے، جس کے لیے اساتذہ، والدین، انتظامیہ اور عوام کو مشترکہ طور پر اپنی ذمہ داریاں نبھانی ہوں گی۔
حسنین مسعودی نے والدین پر زور دیا کہ وہ اپنے بچوں کو اسکولوں میں داخل کرائیں اور انہیں ایسا سازگار ماحول فراہم کریں جہاں وہ تعلیمی میدان میں ترقی کرنے کے ساتھ ساتھ خود اعتمادی اور شخصیت سازی کے مراحل بھی طے کرسکیں۔ انہوں نے طلبہ کے روشن مستقبل اور تعلیمی نظام کو مضبوط بنانے میں اساتذہ کے کردار کو بھی سراہا۔
ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کشمیر نصیر احمد وانی نے بھی طلبہ کے داخلوں میں اضافے اور سرکاری تعلیمی نظام کو مزید مستحکم بنانے کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے مقامی تعلیمی حکام اور اساتذہ کی ان کوششوں کو سراہا جن کے ذریعے والدین کو سرکاری اسکولوں میں اپنے بچوں کا داخلہ کرانے کی ترغیب دی جارہی ہے۔
انہوں نے اساتذہ پر زور دیا کہ وہ سرکاری تعلیمی نظام کو مزید مؤثر، فعال اور طلبہ دوست بنائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ والدین اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں داخل کرانے کی جانب راغب ہوں۔
اس دوران ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کشمیر نصیر احمد وانی نے نجی اسکولوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ مقررہ قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کرنے والے اداروں کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے واضح کیا کہ کسی بھی تعلیمی ادارے کو طے شدہ رہنما خطوط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کام کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف مناسب کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔
بعد ازاں رکن اسمبلی پانپورہ ریٹائرڈ جسٹس حسنین مسعودی نے ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کشمیر نصیر احمد وانی اور چیف ایجوکیشن آفیسر پلوامہ انجم آرا کی موجودگی میں نو تعمیر شدہ پرائمری اسکول کی عمارت کا افتتاح کیا۔ اس عمارت کی تعمیر کا مقصد طلبہ کو بہتر بنیادی ڈھانچہ اور معیاری تعلیمی سہولیات فراہم کرنا ہے۔