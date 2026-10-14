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نجی اسکول بچوں کو معیاری تعلیم اور بہتر سہولیات فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں، صدر پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن
صدر نے کہا کہ ایسوسی ایشن نجی اسکولوں کے مفادات کے تحفظ کے ساتھ ساتھ تعلیمی معیار کو بلند کرنے کی کوشش جاری رکھے گا۔
Published : October 14, 2026 at 7:58 PM IST
اننت ناگ: (فیاض لولو) نجی اسکول بچوں کو معیاری تعلیم فراہم کرنے اور انہیں ہر ممکن سہولت مہیا کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان اسکولوں کا مقصد نہ صرف طلبہ کو بہتر تعلیمی ماحول فراہم کرنا ہے بلکہ ان کی ذہنی، اخلاقی اور تعلیمی نشوونما کو یقینی بنانا بھی ہے۔ ان باتوں کا اظہار صدر پرائیویٹ اسکول ایجوکیشن ایسوسی ایشن نے آج اننت ناگ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔
پریس کانفرنس کے دوران ایسوسی ایشن کے صدر نے جموں و کشمیر کے وزیرِ تعلیم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ایسوسی ایشن کے معاملات پر توجہ دیتے ہوئے نجی اسکولوں کو درپیش مسائل، بالخصوص کاغذی کارروائی اور انتظامی امور سے متعلق مشکلات کو کم کرنے کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیرِ تعلیم کی جانب سے نجی تعلیمی اداروں کے مسائل پر غور کرنا ایک مثبت پیش رفت ہے، جس سے اسکول انتظامیہ کو اپنے تعلیمی امور بہتر انداز میں انجام دینے میں مدد ملے گی۔
انہوں نے کہا کہ نجی اسکول تعلیمی نظام کا ایک اہم حصہ ہیں اور ہزاروں بچوں کو تعلیم فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ مستقبل کی نسلوں کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اسکول انتظامیہ کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ طلبہ کو معیاری تعلیم، بہتر تعلیمی ماحول اور ضروری سہولیات فراہم کی جائیں تاکہ بچے اپنی صلاحیتوں کو نکھار کر مستقبل میں مختلف شعبوں میں کامیابی حاصل کر سکیں۔
ایسوسی ایشن کے صدر نے مزید کہا کہ نجی تعلیمی ادارے حکومت کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے پُرعزم ہیں اور سرکار کی جانب سے جاری کیے جانے والے ہر حکم نامے اور تعلیمی ہدایات پر زمینی سطح پر عمل درآمد کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ انہوں نے واضح کیا کہ تعلیمی نظام میں بہتری لانے، نظم و ضبط برقرار رکھنے اور طلبہ کو بہتر تعلیم فراہم کرنے کے لیے حکومت اور نجی اسکولوں کے درمیان باہمی تعاون انتہائی ضروری ہے۔
انہوں نے کہا کہ ایسوسی ایشن آئندہ بھی نجی اسکولوں کو درپیش مسائل اور مشکلات کو متعلقہ حکام تک پہنچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرتی رہے گی۔ ان کے مطابق اسکولوں کو درپیش مسائل کو افہام و تفہیم اور بات چیت کے ذریعے حل کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے، تاکہ تعلیمی ادارے غیر ضروری انتظامی مشکلات سے آزاد ہو کر اپنی توجہ بچوں کی تعلیم اور ان کے روشن مستقبل پر مرکوز کر سکیں۔
صدر نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ایسوسی ایشن نجی اسکولوں کے مفادات کے تحفظ کے ساتھ ساتھ تعلیمی معیار کو بلند کرنے، سرکاری ہدایات پر عمل درآمد یقینی بنانے اور تعلیمی شعبے میں مثبت تبدیلیاں لانے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گی۔
انہوں نے امید ظاہر کی کہ حکومت نجی تعلیمی اداروں کے مسائل پر اسی طرح توجہ دیتی رہے گی اور اسکول انتظامیہ کو درپیش مشکلات کے حل کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں گے، تاکہ جموں و کشمیر میں تعلیمی نظام کو مزید مضبوط بنایا جا سکے اور طلبہ کو بہتر تعلیمی مواقع میسر آئیں۔