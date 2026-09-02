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جی ایم سی ڈوڈہ میں قیادت کا بحران، آٹھ سال میں چھ پرنسپل، تین نے وقت سے پہلے ہی چھوڑا عہدہ
پرنسپل کی بار بار تبدیلی سے ڈوڈہ میڈیکل کالج کا انتظام اور تعلیمی عمل متاثر ہو رہا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 2, 2026 at 5:20 PM IST
جموں (عامر تانترے) : جموں و کشمیر کے ایک اہم طبی ادارے گورنمنٹ میڈیکل کالج (جی ایم سی) ڈوڈہ کو قیادت کے ایک عجیب و غریب بحران کا سامنا ہے کیونکہ سینئر ڈاکٹر صاحبان سرمائی دارالحکومت جموں سے باہر جا کر ڈوڈہ جیسے پہاڑی علاقے میں کام کرنے کے بجائے استعفیٰ دینا پسند کر رہے ہیں۔ گزشتہ آٹھ برسوں میں کالج میں چھ پرنسپل تعینات کیے گئے، جن میں سے تین نے اپنی مدت مکمل ہونے سے پہلے ہی عہدہ چھوڑ دیا۔
میڈیکل کالج کی قیادت کی تاریخ سے انتظامی عدم استحکام واضح ہوتا ہے۔ کالج کے پہلے پرنسپل ڈاکٹر طارق آزاد نے 6 جولائی 2018 کو عہدہ سنبھالا اور 31 اگست 2020 کو اپنی مدت کامیابی سے مکمل کی۔ ان کے بعد ڈاکٹر دنیش کمار نے اگلے ہی روز عہدہ سنبھالا، لیکن ٹھیک ایک سال بعد قبل از وقت استعفیٰ دے دیا۔
ڈاکٹر کمار کے بعد ڈاکٹر نور علی نے پرنسپل کا عہدہ سنبھالا اور 31 جنوری 2023 کو اپنی مقررہ ریٹائرمنٹ تک خدمات انجام دیں۔ تاہم اس کے بعد ایک بار پھر انتظامی عدم استحکام پیدا ہوا۔ ڈاکٹر پوجا ویمیش نے صحت کی وجوہات کی بنا پر 20 جولائی 2024 کو قبل از وقت عہدہ چھوڑ دیا۔
ان کے بعد ڈاکٹر راکیش بہل نے 22 جولائی 2024 کو عہدہ سنبھالا اور 31 جنوری 2026 کو اپنی ملازمت سے سبکدوش ہونے تک خدمات انجام دیں۔ اور رواں سال ایک بار پھر جی ایم سی ڈوڈہ میں بحران اُس وقت شدت اختیار کر گیا، جب 11 مارچ 2026 کو مقرر کیے گئے ڈاکٹر دیو راج ڈوگرا نے بمشکل دو ماہ بعد رضاکارانہ ریٹائرمنٹ کے لیے درخواست دے کر عہدہ چھوڑ دیا۔
جی ایم سی ڈوڈہ ان سات نئے میڈیکل کالجوں میں شامل ہے جو 2014 سے جموں و کشمیر میں قائم کیے گئے ہیں۔ ان میں سے پانچ کالج یو پی اے حکومت کے آخری دور میں قائم کیے گئے، جبکہ بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کی قیادت والی حکومت نے 2019 میں مزید دو مزید میڈیکل کالجوں کا اعلان کیا تھا۔
اس توسیع کے بعد یہ ادارے جموں اور کشمیر کے دونوں صوبوں - کشمیر اور جموں - میں قائم کیے گئے۔ کشمیر میں اننت ناگ، بارہمولہ اور ہندوارہ علاقوں میں تین میڈیکل کالج قائم ہوئے، جبکہ جموں خطے میں ڈوڈہ، کٹھوعہ، راجوری اور ادھم پور میں چار کالج قائم کیے گئے۔
شہری علاقوں کے میڈیکل کالجوں کے برعکس دور دراز علاقوں میں قائم جی ایم سی ڈوڈہ اور جی ایم سی راجوری جیسے ادارے انتظامی بحران اور بدانتظامی کا زیادہ شکار ہیں، جس سے ان کے روزمرہ کام اور ترقی بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔
محکمہ صحت و طبی تعلیم کے افسران اور جی ایم سی جموں کے سینئر ڈاکٹروں نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ جی ایم سی جموں کے بیشتر سینئر پروفیسر ان چار اداروں میں سے کسی کی سربراہی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔
ایک سینئر عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کہا: "ڈوڈہ، راجوری اور ادھم پور کے میڈیکل کالجوں کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ سینئر پروفیسر جموں میں اپنی طبی پریکٹس چھوڑنا یا اپنے خاندانوں سے دور رہنا نہیں چاہتے۔ جب حکومت کسی پروفیسر کو دور دراز جی ایم سی میں تعینات کرنے کا حکم دیتی ہے تو وہ یا تو وہاں زیادہ وقت نہیں دیتے یا رضاکارانہ ریٹائرمنٹ اسکیم (VRS) کے لیے درخواست دے دیتے ہیں۔"
تازہ معاملہ جی ایم سی ڈوڈہ میں سامنے آیا۔ ڈاکٹر ڈوگرا کو 11 مارچ کو مقرر کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے دو ماہ سے بھی کم عرصے بعد مئی میں رضاکارانہ ریٹائرمنٹ کے لیے درخواست دے دی۔
عہدیدار نے مزید بتایا: "تین ماہ گزر گئے لیکن حکومت کی جانب سے کوئی فیصلہ نہیں آیا۔ ان کی درخواست نہ منظور ہوئی اور نہ مسترد۔" انہوں نے مزید کہا کہ سروس کے معمول کے قواعد کے مطابق اگر انتظامیہ مقررہ تین ماہ کے اندر درخواست پر جواب نہ دے تو رضاکارانہ ریٹائرمنٹ کو قانونی طور پر منظور شدہ تصور کیا جاتا ہے۔
اس وقت میڈیکل کالج بغیر کسی پرنسپل کے چل رہا ہے کیونکہ ڈاکٹر ڈوگرا کسی جانشین کو چارج دیے بغیر عہدہ چھوڑ گئے۔ یہ انتظامی خلا ایسے وقت میں پیدا ہوا ہے جب نئے ایم بی بی ایس داخلوں کا عمل شروع ہوچکا ہے، جس سے کالج کے تعلیمی کیلنڈر کو خطرہ لاحق ہوگیا ہے۔ عہدیدار کے مطابق اہم داخلہ معلومات بورڈ آف پروفیشنل انٹرنس ایگزامینیشن (BOPEE) کو جمع کرانا ضروری ہے، تاکہ انتظار کی فہرست میں شامل امیدواروں کے لیے کاؤنسلنگ کا دوسرا مرحلہ شروع کیا جاسکے۔ اس اہم عمل کے لیے پرنسپل کی ذاتی نگرانی ضروری ہوتی ہے، لیکن اس وقت جی ایم سی ڈوڈہ کا پورا انتظام کلرکوں کے ذریعے چلایا جا رہا ہے۔
ای ٹی وی بھارت نے ڈاکٹر ڈوگرہ سے رابطہ کیا، تاہم انہوں نے اس معاملے پر تبصرہ کرنے سے انکار کردیا۔ جموں کے دور دراز علاقوں میں قائم دیگر تین جی ایم سیز میں اس وقت پرنسپل موجود ہیں، تاہم ان تین میں سے ایک پرنسپل عہدہ سنبھالنے کے لیے تیار نہیں تھے۔
جی ایم سی جموں اس وقت جموں خطے کے چاروں جی ایم سیز کے لیے بنیادی ادارے کے طور پر کام کر رہا ہے، کیونکہ ان تمام میڈیکل کالجوں میں فیکلٹی ابھی اسسٹنٹ یا ایسوسی ایٹ پروفیسر کی سطح پر ہے۔ انہیں پروفیسر کی سطح تک پہنچنے میں مزید وقت لگے گا، جس کے بعد ہی ان کالجوں کے اندر سے پرنسپل مقرر کیے جاسکیں گے۔
اس معاملے سے پوری طرح واقف ایک اور عہدیدار، نے کہا، "حکومت کے دباؤ اور اچھی تنخواہ والی ملازمت کھونے کے خوف کی وجہ سے انہوں نے عہدہ سنبھالا تھا۔"
موجودہ سروس قواعد کے تحت صرف وہی سینئر ڈاکٹر پرنسپل بن سکتا ہے جسے پروفیسر کے طور پر پانچ سال کا تجربہ ہو۔ مرکز کے زیر انتظام علاقے کی حکومت ان اہلیتی شرائط میں نرمی کرنے سے انکار کر رہی ہے، جس کی وجہ سے خالی عہدے پُر نہیں ہو پا رہے۔
عہدیدار نے کہا: "کچھ جونیئر پروفیسر مکمل وقت کے لیے پرنسپل کی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے تیار ہیں، لیکن حکومت سینیارٹی کے قواعد کو نظر انداز کرتے ہوئے انہیں وقت سے پہلے ترقی دینے سے گریزاں ہے۔"
مزید یہ کہ ڈاکٹر ڈوگرا کے جی ایم سی ڈوڈہ چھوڑنے کے بعد حکومت ایک بار پھر جی ایم سی جموں کے کسی سینئر پروفیسر کو اس عہدے پر تعینات کرسکتی ہے۔ تاہم ذرائع کے مطابق کچھ سینئر ڈاکٹروں نے پہلے ہی اپنی VRS کی درخواست تیار رکھی ہے، اگر انہیں جی ایم سی جموں سے دور بھیجا گیا۔
عہدیدار نے کہا، "ایسا نہیں ہے کہ وہ پرنسپل نہیں بننا چاہتے، لیکن وہ صرف جی ایم سی جموں میں پرنسپل بننا چاہتے ہیں، کسی اور جگہ نہیں۔"
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