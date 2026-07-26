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من کی بات میں وزیرِ اعظم مودی نے کشمیر کی روایتی ’واگوو‘ کو اجاگر کیا
ہندوستان کی مالا مال دستکاری روایات کا ذکر کرتے ہوئے مودی نے واگوو کو صدیوں پرانی کشمیری دستکاری قرار دیا-
Published : July 26, 2026 at 5:37 PM IST
سری نگر: (جاوید ڈار) وزیرِ اعظم نریندر مودی نے اتوار کو اپنے ماہانہ پروگرام ’من کی بات‘ کی 136ویں قسط کے دوران کشمیر کی روایتی ہاتھ سے بنی ہوئی سرکنڈے کی چٹائی ’واگوو‘ کو اجاگر کرتے ہوئے اس معدوم ہوتی دستکاری کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے سری نگر کے ایک خاندان کی کوششوں کو سراہا اور لوگوں سے مقامی دستکاروں کی حمایت کرنے کی اپیل کی۔
ہندوستان کی مالا مال دستکاری روایات کا ذکر کرتے ہوئے مودی نے ’واگوو‘ کو صدیوں پرانی کشمیری دستکاری قرار دیا، جو سرکنڈے اور دھان کے بھوسے سے ہاتھ سے تیار کی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرکنڈے کی کٹائی کے بعد اسے دھوپ میں خشک کیا جاتا ہے اور پھر ہاتھ سے بُنا جاتا ہے، جبکہ ایک چٹائی تیار کرنے میں دو دستکاروں کو تقریباً چار دن لگتے ہیں۔
وزیرِ اعظم نے ’واگوو‘ کو ماحول دوست مصنوعات قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ روایتی چٹائیاں گرمیوں میں گھروں کو ٹھنڈا اور سردیوں میں گرم رکھنے میں مدد دیتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک وقت تھا جب کشمیر کے تقریباً ہر گھر میں ’واگوو‘ نظر آتی تھی، تاہم وقت گزرنے کے ساتھ اس کا استعمال کم ہوتا گیا۔
مودی نے سری نگر کے غلام حسین اور ان کی بیٹی تنزیلہ کا خصوصی طور پر ذکر کرتے ہوئے کہا کہ باپ بیٹی کی اس جوڑی نے متعدد چیلنجز کے باوجود اس روایتی دستکاری کو نئی زندگی دینے کا بیڑا اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی کوششوں سے مزید لوگوں کو یہ ہنر اپنانے کی ترغیب ملی اور مقامی سطح پر بھی انہیں حمایت حاصل ہوئی، جس کے نتیجے میں ’واگوو‘ جموں و کشمیر سے باہر کی منڈیوں تک پہنچنے لگی۔
اس اقدام سے وابستہ دستکاروں کی تعریف کرتے ہوئے وزیرِ اعظم نے ’ووکل فار لوکل‘ مہم کے تحت مقامی مصنوعات کو فروغ دینے کی اپنی اپیل دہرائی۔ انہوں نے ملک بھر کے لوگوں سے یہ بھی اپیل کی کہ وہ کشمیر کی روایتی ’واگوو‘ کو اپنے گھروں کا حصہ بنائیں اور مقامی دستکاری کی حمایت کریں۔