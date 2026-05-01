ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں کشمیر کے بزرگ شہری پر عائد پی ایس اے کو کورٹ نے کیا کالعدم
ہائی کورٹ نے کہا کہ چار سال پرانے مقدمات اور غیر مصدقہ رپورٹس کی بنیاد پر حراست کا حکم قانونی معیار پر پورا نہیں اترتا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : May 1, 2026 at 8:20 PM IST
سرینگر: ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ نے کٹھوعہ ضلع کے 78 سالہ معمر شہری کے خلاف پبلک سیفٹی ایکٹ (PSA) کے تحت جاری احتیاطی حراست کے حکم کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ حکام مبینہ سرگرمیوں اور حراست کی ضرورت کے درمیان کوئی "براہ راست تعلق" ثابت نہیں کر سکے۔
26 صفحات پر مشتمل فیصلے میں جسٹس محمد یوسف وانی نے صوبہ جموں کے کٹھوعہ ضلع کے لوہائی ملہار کے رہائشی شمش الدین نامی معمر شہری کے خلاف جاری حراستی حکم کو منسوخ کر دیا۔ شمد الدین کو پی ایس اے کے تحت ڈسٹرکٹ جیل ادھم پور میں رکھا گیا تھا۔
عدالت نے کہا کہ احتیاطی حراست جیسے قوانین کو "انتہائی احتیاط اور سنجیدگی" سے لاگو کرنا چاہیے کیونکہ یہ شہری کے بنیادی انسانی حق یعنی آزادی کو محدود کرتے ہیں۔ عدالت نے سپریم کورٹ کے ایک کیس "وجے نارائن سنگھ بنام ریاست بہار" کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ احتیاطی حراست ایک سخت قانون ہے، اس لیے اس کی سخت تشریح ہونی چاہیے اور کسی شخص کی آزادی اس وقت تک متاثر نہ ہو جب تک کہ اس کا معاملہ قانون کے دائرے میں واضح طور پر نہ آتا ہو۔
یہ درخواست زیر حراست شخص کی جانب سے سینئر وکیل اجے گندوترا اور وکیل گل باز شیخ نے دائر کی تھی۔ جواب دہندگان میں جموں و کشمیر کی حکومت (محکمہ داخلہ)، کٹھوعہ کے ضلع مجسٹریٹ، سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس اور ضلع جیل ادھم پور کے سپرنٹنڈنٹ شامل تھے۔
24 مئی 2025 کو کٹھوعہ کے ضلع مجسٹریٹ نے PSA کی دفعہ 8(1)(a)(i) کے تحت یہ حکم کہتے ہوئے جاری کیا تھا کہ درخواست گزار کی سرگرمیاں "ریاست کی سلامتی" کے لیے خطرہ ہیں۔ تاہم عدالت نے پایا کہ جن دو ایف آئی آرز پر حکام نے انحصار کیا ہے ان میں سے ایک میں حراستی حکم سے پہلے ہی درخواست گزار بری ہو چکا تھا۔
عدالت نے کہا کہ "اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حراستی حکم جاری کرتے وقت متعلقہ اتھارٹی نے معاملے کو صحیح طور پر نہیں پرکھا۔ جبکہ دوسری ایف آئی آر، جو 2021 میں درج ہوئی تھی اور جس میں ناجائز داخلہ اور حملے جیسے الزامات تھے، کے بارے میں عدالت نے کہا کہ یہ عام نوعیت کے جرائم ہیں اور ریاست کی سلامتی کے خلاف نہیں جاتے۔
عدالت نے مزید کہا کہ 2021 کی ایف آئی آر کے چار سال بعد حراستی حکم جاری کرنا اس "براہِ راست تعلق" کو ختم کر دیتا ہے جو احتیاطی حراست کے لیے ضروری ہوتا ہے۔
پولیس کی جانب سے پیش کی گئی ڈیلی ڈائری رپورٹس کو بھی عدالت نے یہ کہتے ہوئے ناقابل اعتبار قرار دیا کہ "یہ غیر تصدیق شدہ ہے اور باضابطہ ایف آئی آر کے بغیر ان پر انحصار نہیں کیا جا سکتا۔
عدالت نے حکام پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ "یہ واضح نہیں کیا گیا کہ عام فوجداری قانون اس معاملے میں کیوں ناکافی تھا؟" عدالت نے یہ بھی نوٹ کیا کہ درخواست گزار کو 2021 کے کیس میں ضمانت مل چکی تھی اور رہائی کے بعد کسی غیر قانونی سرگرمی کا الزام بھی نہیں تھا۔
سپریم کورٹ کے فیصلے "ریخا بنام ریاست تمل ناڈو "کا حوالہ دیتے ہوئے عدالت نے کہا کہ احتیاطی حراست جمہوری اصولوں کے خلاف ہے اور قانون کی حکمرانی سے مطابقت نہیں رکھتی۔ وہیں عدالت نے آئین کے آرٹیکل 22 کے تحت تحفظات کو بھی اجاگر کیا۔
جسٹس وانی نے درخواست گزار کی عمر اور صحت کو بھی مدنظر رکھا اور کہا کہ وہ ضعیف العمر ہیں اور عمر سے متعلق عارضوں میں مبتلا ہے۔ عدالت نے حبسِ بے جا کی درخواست منظور کرتے ہوئے حراستی حکم کو منسوخ کر دیا اور حکام کو ہدایت دی کہ درخواست گزار کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔
