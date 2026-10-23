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پریس انفارمیشن بیورو جموں رام بن میں وارتا لاپ میڈیا ورکشاپ کا اہتمام
ڈپٹی کمشنر رام بن محمد الیاس خان نے ورکشاپ میں بحیثیت مہمانِ خصوصی شرکت کی۔
Published : October 23, 2026 at 3:39 PM IST
رامبن (نواز رونیال): وزارتِ اطلاعات و نشریات، حکومتِ ہند کے تحت پریس انفارمیشن بیورو (پی آئی بی)، جموں نے رام بن میں ایک روزہ میڈیا ورکشاپ وارتالاپ‘کا انعقاد کیا۔ ورکشاپ کا مقصد جموں و کشمیر میں گزشتہ 12 برسوں کے دوران بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور رابطہ سہولیات میں بہتری کو اجاگر کرنا تھا۔
ڈپٹی کمشنر رام بن محمد الیاس خان نے ورکشاپ میں بحیثیت مہمانِ خصوصی شرکت کی، جبکہ پی آئی بی جموں کی ڈائریکٹر نہا جلالی نے پروگرام کی میزبانی کی۔
ورکشاپ کے دوران حکومتِ ہند کی اہم فلاحی اسکیموں، ترقیاتی اقدامات اور جموں و کشمیر میں بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور رابطہ سہولیات کے شعبوں میں ہونے والی پیش رفت پر تبادلۂ خیال کیا گیا۔
اس موقع پر صحافتی اخلاقیات، ذمہ دارانہ رپورٹنگ، معلومات کی تصدیق اور حکومتی پالیسیوں و ترقیاتی پروگراموں سے عوام کو باخبر رکھنے میں تعمیری صحافت کے کردار پر بھی خصوصی توجہ دی گئی۔ مقررین نے درست، متوازن اور حقائق پر مبنی رپورٹنگ کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے صحافیوں پر زور دیا کہ وہ مستند معلومات کی بنیاد پر خبریں عوام تک پہنچائیں۔
ورکشاپ نے صحافیوں اور سرکاری افسران کو عوامی فلاح و بہبود کے اقدامات اور ترقیاتی سرگرمیوں کو مؤثر انداز میں اجاگر کرنے کے طریقوں پر تبادلۂ خیال کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اس اقدام کا مقصد ضلعی سطح پر میڈیا کے نمائندوں کے ساتھ رابطے کو مضبوط بنانا اور ترقی و حکمرانی سے متعلق امور پر باخبر عوامی مکالمے کو فروغ دینا تھا۔
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ورکشاپ میں اسسٹنٹ کمشنر ڈیولپمنٹ (اے سی ڈی) محمد عمران نائیک، ڈسٹرکٹ انفارمیشن آفیسر (ڈی آئی او) نیرج شرما، ڈسٹرکٹ سوشل ویلفیئر آفیسر (ڈی ایس ڈبلیو او) ساحل بگوترا، پراجیکٹ ڈائریکٹر، نیشنل ہائی ویز اتھارٹی آف انڈیا (این ایچ اے آئی)، پراجیکٹ امپلیمنٹیشن یونٹ (پی آئی یو)، ادھم پور، سمیت دیگر متعلقہ افسران نے بطور ریسورس پرسنز شرکت کی۔