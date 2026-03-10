ETV Bharat / jammu-and-kashmir
صدر جمہوریہ اور پی ایم مودی نے جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کو سالگرہ پر مبارکباد دی
جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ منگل کو 56 برس کے ہو گئے۔
Published : March 10, 2026 at 4:05 PM IST
نئی دہلی: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور وزیر اعظم نریندر مودی نے منگل کو جموں و کشمیر کے وزیر اعلی عمر عبداللہ کو ان کی سالگرہ پر مبارکباد دی اور ان کی لمبی زندگی اور اچھی صحت کی خواہش کا اظہار کیا۔
عمر عبداللہ منگل کو 56 برس کے ہو گئے۔
حکام کے مطابق صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے عمر عبداللہ سے فون پر بات کی اور سالگرہ پر نیک خواہشات کا اظہار کیا۔
Greetings to Jammu and Kashmir CM Shri Omar Abdullah Ji on his birthday. May he be blessed with a long life and wonderful health. @OmarAbdullah— Narendra Modi (@narendramodi) March 10, 2026
وزیر اعظم نریندر مودی نے ایکس پر ایک پوسٹ کی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔
پی ایم مودی نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا، "جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ جی کو ان کی سالگرہ پر مبارکباد۔ انہیں لمبی زندگی اور شاندار صحت نصیب ہو۔"
عبداللہ نے وزیراعظم کو سالگرہ کی مبارکباد اور نیک خواہشات کے لیے شکریہ کا نوٹ لکھا۔
وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے بھی عمر عبداللہ سے بات کی اور ان کی لمبی عمر اور شاندار صحت کی خواہش کا اظہار کیا۔
Warm birthday wishes to Shri @OmarAbdullah ji, Chief Minister of Jammu & Kashmir.— Om Birla (@ombirlakota) March 10, 2026
May you be blessed with good health, happiness and a long, fulfilling life.
لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے ایکس پر جموں کشمیر کے وزیراعلیٰ کو سالگرہ کی مبارکباد دی اور کہا، "آپ کو اچھی صحت، خوشی اور لمبی، بھرپور زندگی نصیب ہو۔"
سکم کے چھ بار وزیر اعلیٰ رہنے والے پریم سنگھ تمانگ نے عمر عبداللہ کو گرمجوشی سے مبارکباد پیش کی اور کہا، " اچھی صحت، طاقت اور لمبی زندگی عطا ہو تاکہ وہ (عمر عبداللہ) لوگوں کی فلاح و بہبود اور ترقی کے لیے اپنی وقف خدمات کو جاری رکھ سکیں۔"
