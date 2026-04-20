اُدھم پور بس حادثہ پر صدر جمہوریہ، وزیر اعظم، ایل جی اور وزیر اعلیٰ کا اظہارِ تعزیت، معاوضے کا اعلان
ادھم پور بس حادثہ میں اب تک 15ہلاکتوں کی تصدیق ہوئی ہے جبکہ بعض زخمیوں کی حالت تشویش ناک بتائی جا رہی ہے۔
Published : April 20, 2026 at 1:20 PM IST
سرینگر(نیوز ڈیسک): جموں و کشمیر کے ضلع ادھم پور میں دلدوز سڑک حادثہ میں ہوئے جانی نقصان پر صدر مملکت دروپدی مرمو، وزیر اعظم نریندر مودی، جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر اور وزیر اعلیٰ سمیت دیگر کئی سیاسی رہنماؤں نے تعذیت کا اظہار کیا ہے۔
ابتدائی معلومات کے مطابق ضلع اُدھم پور کے رام نگر علاقے میں پیر کی صبح ایک مسافر بردار بس ڈرائیور کے قابو باہر ہوکر گہری کھائی میں جا گری جس میں خبر نشر ہونے تک ہلاکتوں کی تعداد 15 پہنچ گئی۔ جبکہ خدشہ کہ یہ تعداد مزید بڑھ سکتی ہے کیونکہ کئی زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ اس دلدوز سڑک حادثہ پر سیاسی رہنماؤں کی جانب سے تعزیتی پیغامات کا سلسلہ جاری ہے۔
जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में हुई बस दुर्घटना में कई लोगों की मृत्यु के बारे में जानकर मुझे अत्यंत दुख हुआ है। इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति मैं शोक-संवेदनाएं व्यक्त करती हूं। मैं घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं।— President of India (@rashtrapatibhvn) April 20, 2026
صدرِ جمہوریہ دروپدی مرمو نے سماجی رابطہ گاہ ایکس پر لکھا کہ اس حادثے میں کئی افراد کی موت پر انہیں گہرا صدمہ پہنچا ہے۔ انہوں نے لواحقین سے تعزیت اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی۔
وزیر اعظم نے کیا معاوضہ کا اعلان
وزیراعظم نریندر مودی نے اُدھم پور میں بس حادثے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے لواحقین سے تعزیت اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی ہے۔ وزیراعظم ریلیف فنڈ سے ہلاک ہوئے افراد کے اہل خانہ کو دو لاکھ روپے اور زخمیوں کو پچاس ہزار روپے دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔
Pained to hear about the loss of lives due to a bus accident in Udhampur, Jammu and Kashmir. I extend my heartfelt condolences to those who have lost their near and dear ones. I pray for the speedy recovery of the injured.— PMO India (@PMOIndia) April 20, 2026
An ex gratia of Rs. 2 lakh from PMNRF would be given to…
جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر نے اپنے پیغام میں کہا کہ اُدھم پور میں پیش آیا یہ حادثہ دل دہلا دینے والا ہے۔ انہوں نے متاثرہ خاندانوں سے دلی تعزیت کا اظہار کیا ہے اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے بھی دعا کی ہے۔ انہوں نے ضلع انتظامیہ، پولیس، ایس ڈی آر ایف اور محکمہ صحت کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے کی بھی ہدایت دی ہے۔
Tragic road accident in Udhampur is heartbreaking. My deepest condolences to bereaved families. May God grant them strength. Praying for speedy recovery of injured. I have directed district admin, Police, SDRF & Health Dept to provide every possible assistance to those affected.— Office of LG J&K (@OfficeOfLGJandK) April 20, 2026
وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بھی اس حادثے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے ہلاک ہوئے افراد کے لواحقین سے ہمدردی ظاہر کی ہے اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی۔ انہوں نے کہا کہ "حکومت اس مشکل گھڑی میں متاثرہ خاندانوں کے ساتھ کھڑی ہے اور ہر ممکن مدد فراہم کی جا رہی ہے۔"
Chief Minister has expressed deep sorrow over the tragic road accident involving a passenger bus travelling from Ramnagar to Udhampur. He extended heartfelt condolences to the bereaved families and prayed for the speedy recovery of the injured.— Office of Chief Minister, J&K (@CM_JnK) April 20, 2026
The Chief Minister affirmed that…
سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے بھی اس حادثے پر گہرے رنج کا اظہار کیا اور متاثرہ خاندانوں سے تعزیت کرتے ہوئے زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی۔
Deeply saddened by the tragic Udhampur - Ramnagar bus accident in which twelve people lost their lives. Condolences to the bereaved families & pray for the swift recovery of those injured.— Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) April 20, 2026
کانگریس کی سینئر لیڈر اور ممبر پارلیمنٹ پرینکا گاندھی نے بھی تعزیتی پیغام میں کہا کہ "اُدھم پور میں بس کے گہری کھائی میں گرنے سے کئی قیمتی جانوں کا ضیاع انتہائی افسوسناک ہے۔" انہوں نے مرحومین کے لیے دعا اور لواحقین سے تعزیت کا اظہار کیا۔
जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में यात्री बस के गहरी खाई में गिरने की वजह से कई लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है।— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) April 20, 2026
ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें। शोक-संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं।
یہ بھی پڑھیں:
اودھمپور کے رام نگر میں بس حادثے کا شکار، 15 افراد ہلاک، 20 سے زیادہ لوگ شدید زخمی