ETV Bharat / jammu-and-kashmir

اُدھم پور بس حادثہ پر صدر جمہوریہ، وزیر اعظم، ایل جی اور وزیر اعلیٰ کا اظہارِ تعزیت، معاوضے کا اعلان

ادھم پور بس حادثہ میں اب تک 15ہلاکتوں کی تصدیق ہوئی ہے جبکہ بعض زخمیوں کی حالت تشویش ناک بتائی جا رہی ہے۔

ادھمپور بس حادثہ میں درجن سے زائد ہلاکتوں کی تصدیق ہو چکی ہے (پی ٹی آئی)
author img

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : April 20, 2026 at 1:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

سرینگر(نیوز ڈیسک): جموں و کشمیر کے ضلع ادھم پور میں دلدوز سڑک حادثہ میں ہوئے جانی نقصان پر صدر مملکت دروپدی مرمو، وزیر اعظم نریندر مودی، جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر اور وزیر اعلیٰ سمیت دیگر کئی سیاسی رہنماؤں نے تعذیت کا اظہار کیا ہے۔

ابتدائی معلومات کے مطابق ضلع اُدھم پور کے رام نگر علاقے میں پیر کی صبح ایک مسافر بردار بس ڈرائیور کے قابو باہر ہوکر گہری کھائی میں جا گری جس میں خبر نشر ہونے تک ہلاکتوں کی تعداد 15 پہنچ گئی۔ جبکہ خدشہ کہ یہ تعداد مزید بڑھ سکتی ہے کیونکہ کئی زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ اس دلدوز سڑک حادثہ پر سیاسی رہنماؤں کی جانب سے تعزیتی پیغامات کا سلسلہ جاری ہے۔

صدرِ جمہوریہ دروپدی مرمو نے سماجی رابطہ گاہ ایکس پر لکھا کہ اس حادثے میں کئی افراد کی موت پر انہیں گہرا صدمہ پہنچا ہے۔ انہوں نے لواحقین سے تعزیت اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی۔

وزیر اعظم نے کیا معاوضہ کا اعلان
وزیراعظم نریندر مودی نے اُدھم پور میں بس حادثے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے لواحقین سے تعزیت اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی ہے۔ وزیراعظم ریلیف فنڈ سے ہلاک ہوئے افراد کے اہل خانہ کو دو لاکھ روپے اور زخمیوں کو پچاس ہزار روپے دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔

جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر نے اپنے پیغام میں کہا کہ اُدھم پور میں پیش آیا یہ حادثہ دل دہلا دینے والا ہے۔ انہوں نے متاثرہ خاندانوں سے دلی تعزیت کا اظہار کیا ہے اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے بھی دعا کی ہے۔ انہوں نے ضلع انتظامیہ، پولیس، ایس ڈی آر ایف اور محکمہ صحت کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے کی بھی ہدایت دی ہے۔

وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بھی اس حادثے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے ہلاک ہوئے افراد کے لواحقین سے ہمدردی ظاہر کی ہے اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی۔ انہوں نے کہا کہ "حکومت اس مشکل گھڑی میں متاثرہ خاندانوں کے ساتھ کھڑی ہے اور ہر ممکن مدد فراہم کی جا رہی ہے۔"

سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے بھی اس حادثے پر گہرے رنج کا اظہار کیا اور متاثرہ خاندانوں سے تعزیت کرتے ہوئے زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی۔

کانگریس کی سینئر لیڈر اور ممبر پارلیمنٹ پرینکا گاندھی نے بھی تعزیتی پیغام میں کہا کہ "اُدھم پور میں بس کے گہری کھائی میں گرنے سے کئی قیمتی جانوں کا ضیاع انتہائی افسوسناک ہے۔" انہوں نے مرحومین کے لیے دعا اور لواحقین سے تعزیت کا اظہار کیا۔

اودھمپور کے رام نگر میں بس حادثے کا شکار، 15 افراد ہلاک، 20 سے زیادہ لوگ شدید زخمی

TAGGED:

NARENDRA MODI
PRESIDENT MURMU
LG MANOJ SINHA
OMAR ABDULLAH
UDHAMPUR BUS ACCIDENT

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.