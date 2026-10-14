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سرینگر: ہمالیہ کا تحفظ ایک قومی ذمہ داری، ہر شہری کا اس میں حصہ ہے: ڈاکٹر جتیندر سنگھ
خصوصی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی وزیر نے کہا کہ ہمالیہ ملک کے ماحولیاتی تحفظ کے لیے انتہائی اہم ہے۔
Published : October 14, 2026 at 8:41 AM IST
سرینگر (جاوید ڈار): سرینگر میں آج مرکزی وزیر مملکت (آزادانہ چارج) برائے سائنس و ٹیکنالوجی اور ارضیاتی علوم ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے منگل کے روز کہا کہ ہمالیہ اور اس کے ماحولیاتی نظام کا تحفظ ایک قومی ذمہ داری ہے، کیونکہ اس اہم قدرتی وسائل کی حفاظت میں ہر شہری کا مفاد وابستہ ہے۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ ہمالیائی خطے کے تحفظ کی ذمہ داری صرف حکومت اور سائنسی برادری تک محدود نہیں، بلکہ اس میں ہر شہری کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔
شیرِ کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی آف کشمیر کے شالیمار کنونشن سینٹر میں منعقد 13ویں آل انڈیا سسٹین ایبل ماؤنٹین ڈیولپمنٹ سمٹ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوے ڈاکٹڑ جیتندر سنگھ نے کہا کہ جامع وکست بھارت کے لیے پائیدار ہمالیائی خطوں کی تشکیل“ کے موضوع پر منعقد ہو رہا ہے۔
اس سربراہی اجلاس کا مشترکہ انعقاد اور انٹیگریٹڈ ماؤنٹین انیشی ایٹو نے کیا ہے۔ اجلاس میں پائیدار پہاڑی ترقی اور جموں و کشمیر کی مجوزہ پائیدار پہاڑی ترقیاتی پالیسی 2026 پر تبادلۂ خیال کیا جا رہا ہے۔
اس موقع پر سیکریٹری سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ببلا رکوال، SKUAST-K کے وائس چانسلر پروفیسر نذیر اے گنائی، تعلیمی شعبے سے وابستہ افراد اور پہاڑی ترقی کے شعبے کے نمائندے بھی موجود تھے۔
خصوصی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی وزیر نے کہا کہ ہمالیہ ملک کے ماحولیاتی تحفظ کے لیے انتہائی اہم ہے۔ یہ خطہ قدرتی چشموں، آبی ذخائر، دریاؤں کے سرچشموں اور گلیشیئرز کا اہم ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ ہمالیہ سیاحت، زراعت اور لوگوں کے روزگار کو بھی سہارا دیتا ہے، اس لیے اس کا تحفظ ماحولیاتی سلامتی اور جامع اقتصادی ترقی دونوں کے لیے ناگزیر ہے۔
ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا کہ اصل چیلنج ترقیاتی ضروریات اور روزگار کے مواقع کو ہمالیہ کے نازک ماحولیاتی نظام کے تحفظ کے ساتھ متوازن رکھنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ غیر قانونی تعمیرات، غیر منظم سرگرمیاں اور انسانی مداخلت سے پیدا ہونے والے دیگر عوامل حساس پہاڑی علاقوں میں خطرات کو مزید بڑھا سکتے ہیں۔
انہوں نے زور دیا کہ ترقیاتی منصوبہ بندی میں ماحولیاتی تحفظ کے اقدامات کو لازمی طور پر شامل کیا جانا چاہیے۔ اس کے لیے عوام کا ذمہ دارانہ طرزِ عمل، مقامی آبادی میں بیداری اور تمام متعلقہ فریقوں کی فعال شرکت ضروری ہے۔
مرکزی وزیر نے وزارتِ سائنس و ٹیکنالوجی کے تحت محکمہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی جانب سے نیشنل مشن فار سسٹیننگ دی ہمالین ایکو سسٹم کے تحت کیے جانے والے کاموں کا بھی ذکر کیا۔ یہ مشن موسمیاتی تبدیلی سے متعلق قومی ایکشن پلان کا حصہ ہے۔انہوں نے بتایا کہ محکمہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے موسمیاتی تبدیلی اور ہمالیائی ماحولیاتی نظام پر تحقیق کو مضبوط بنانے کے لیے کشمیر یونیورسٹی، سکم یونیورسٹی اور تیج پور یونیورسٹی میں تین مراکز کی نشاندہی کی ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ پورے ہندوستانی ہمالیائی خطے میں ریاستی سطح کے اقدامات کے ذریعے موسمیاتی تبدیلی سے متعلق تحقیق اور ادارہ جاتی صلاحیتوں کو مضبوط بنانے کے لیے بھی تعاون فراہم کیا جا رہا ہے۔انہوں نے بتایا کہ محکمہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے موسمیاتی تبدیلی اور ہمالیائی ماحولیاتی نظام پر تحقیق کو مضبوط بنانے کے لیے کشمیر یونیورسٹی، سکم یونیورسٹی اور تیج پور یونیورسٹی میں تین مراکز کی نشاندہی کی ہے۔
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انہوں نے مزید کہا کہ پورے ہندوستانی ہمالیائی خطے میں ریاستی سطح کے اقدامات کے ذریعے موسمیاتی تبدیلی سے متعلق تحقیق اور ادارہ جاتی صلاحیتوں کو مضبوط بنانے کے لیے بھی تعاون فراہم کیا جا رہا ہے۔