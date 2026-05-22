پلوامہ میں جنگلی جانوروں کی موجودگی نے خوف و ہراس کا ماحول پیدا کر دیا
علاقہ مکینوں نے بتایا کہ جنگلی جانوروں کی مسلسل نقل و حرکت کی وجہ سے پورے علاقے میں خوف کی کیفیت پائی جا رہی ہے۔
Published : May 22, 2026 at 2:03 PM IST
پلوامہ: (سید عادل مشتاق) جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کے ہاکری پورہ اور اس سے ملحقہ علاقوں میں جنگلی جانوروں کی بڑھتی ہوئی موجودگی نے مقامی آبادی میں خوف و ہراس کی فضا پیدا کر دی ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ لوگ کسی بھی ممکنہ انسانی نقصان سے بچنے کے لیے غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نکلنے سے گریز کر رہے ہیں۔ مقامی لوگوں کے مطابق گزشتہ کئی دنوں سے جنگلی جانور دھان کی پنیری، فصلوں اور دیگر زرعی اراضی کو شدید نقصان پہنچا رہے ہیں۔ متاثرہ کسانوں کا کہنا ہے کہ زراعت ہی ان کی روزی روٹی کا بنیادی اور اکثر واحد ذریعہ ہے، جبکہ فصلوں کی تباہی کے باعث انہیں بھاری مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
علاقہ مکینوں نے بتایا کہ جنگلی جانوروں کی مسلسل نقل و حرکت کی وجہ سے پورے علاقے میں خوف کی کیفیت پائی جا رہی ہے۔ ان کے مطابق معمولاتِ زندگی بھی بری طرح متاثر ہو رہے ہیں، جبکہ طلبہ، خواتین اور بزرگ افراد کو خاص طور پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ شام کے اوقات میں نقل و حرکت محدود ہو کر رہ گئی ہے جس سے روزمرہ سرگرمیاں متاثر ہو رہی ہیں۔
مقامی آبادی نے ڈپٹی کمشنر پلوامہ ڈاکٹر بشارت قیوم اور محکمہ وائلڈ لائف سمیت متعلقہ حکام سے فوری مداخلت کی اپیل کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ جنگلی جانوروں کو آبادی والے علاقوں سے دور رکھنے اور فصلوں کو مزید نقصان سے بچانے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں تاکہ لوگوں میں پائی جانے والی تشویش اور خوف کا خاتمہ ہو سکے۔