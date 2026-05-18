ETV Bharat / jammu-and-kashmir

پلوامہ میں میگا نشہ مکت ابھیان کے انعقاد کی تیاریاں مکمل، ڈپٹی کمشنر کی عوام سے بھرپور شرکت کی اپیل

جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں ضلع سطح کے میگا پروگرام کے انعقاد کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔

پلوامہ میں میگا نشہ مکت ابھیان کے انعقاد کی تیاریاں مکمل، ڈپٹی کمشنر کی عوام سے بھرپور شرکت کی اپیل
پلوامہ میں میگا نشہ مکت ابھیان کے انعقاد کی تیاریاں مکمل، ڈپٹی کمشنر کی عوام سے بھرپور شرکت کی اپیل (Image: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : May 18, 2026 at 3:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

پلوامہ: (سعد عادل مشتاق) جموں و کشمیر کو منشیات سے پاک اور پُرامن و ترقی یافتہ معاشرہ بنانے کے مقصد کے تحت جاری 100 روزہ جے اینڈ کے نشہ مکت جموں و کشمیر ابھیان کے سلسلے میں ضلع پلوامہ میں میگا پروگرام کے انعقاد کی تیاریاں آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہیں۔

منشیات کے بڑھتے رجحان کے خاتمے کے لیے شروع کی گئی اس مہم کی قیادت جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا خود کر رہے ہیں اور اسی سلسلے میں وہ مرکز کے زیر انتظام علاقے کے مختلف اضلاع کا دورہ کر کے عوامی بیداری مہم کی رہنمائی کر رہے ہیں۔

پلوامہ میں میگا نشہ مکت ابھیان کے انعقاد کی تیاریاں مکمل، ڈپٹی کمشنر کی عوام سے بھرپور شرکت کی اپیل (Video: ETV Bharat)

جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں ضلع سطح کے میگا پروگرام کے انعقاد کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا ضلع ہیڈکوارٹر پلوامہ میں منعقد ہونے والے اس عظیم الشان پروگرام کی قیادت کریں گے جس کے بعد ایک میگا پد یاترا بھی نکالی جائے گی۔

ڈپٹی کمشنر پلوامہ ڈاکٹر بشارت قیوم نے ضلع پلوامہ کے تمام طبقات سے اپیل کی ہے کہ وہ اس اہم مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور منشیات سے پاک معاشرہ قائم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔

ضلع انتظامیہ کے مطابق پروگرام کی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری انتظامات کیے گئے ہیں جبکہ ضلع بھر میں سکیورٹی کے سخت انتظامات نافذ کیے گئے ہیں۔ داخلی اور خارجی راستوں پر خصوصی نگرانی رکھی جا رہی ہے تاکہ پروگرام پُرامن اور منظم انداز میں منعقد ہو سکے۔

TAGGED:

ANTI DRUG ADDICTION CAMPAIGN
DC PULWAMA BASHARAT QAYYUM
LG MANOJ SINHA
پلوامہ میں میگا جے اینڈ کے نشہ مکت
NASHA MUKT ABHIYAN

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.