ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پلوامہ میں میگا نشہ مکت ابھیان کے انعقاد کی تیاریاں مکمل، ڈپٹی کمشنر کی عوام سے بھرپور شرکت کی اپیل
جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں ضلع سطح کے میگا پروگرام کے انعقاد کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔
Published : May 18, 2026 at 3:25 PM IST
پلوامہ: (سعد عادل مشتاق) جموں و کشمیر کو منشیات سے پاک اور پُرامن و ترقی یافتہ معاشرہ بنانے کے مقصد کے تحت جاری 100 روزہ جے اینڈ کے نشہ مکت جموں و کشمیر ابھیان کے سلسلے میں ضلع پلوامہ میں میگا پروگرام کے انعقاد کی تیاریاں آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہیں۔
منشیات کے بڑھتے رجحان کے خاتمے کے لیے شروع کی گئی اس مہم کی قیادت جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا خود کر رہے ہیں اور اسی سلسلے میں وہ مرکز کے زیر انتظام علاقے کے مختلف اضلاع کا دورہ کر کے عوامی بیداری مہم کی رہنمائی کر رہے ہیں۔
جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں ضلع سطح کے میگا پروگرام کے انعقاد کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا ضلع ہیڈکوارٹر پلوامہ میں منعقد ہونے والے اس عظیم الشان پروگرام کی قیادت کریں گے جس کے بعد ایک میگا پد یاترا بھی نکالی جائے گی۔
ڈپٹی کمشنر پلوامہ ڈاکٹر بشارت قیوم نے ضلع پلوامہ کے تمام طبقات سے اپیل کی ہے کہ وہ اس اہم مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور منشیات سے پاک معاشرہ قائم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔
ضلع انتظامیہ کے مطابق پروگرام کی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری انتظامات کیے گئے ہیں جبکہ ضلع بھر میں سکیورٹی کے سخت انتظامات نافذ کیے گئے ہیں۔ داخلی اور خارجی راستوں پر خصوصی نگرانی رکھی جا رہی ہے تاکہ پروگرام پُرامن اور منظم انداز میں منعقد ہو سکے۔