ETV Bharat / jammu-and-kashmir
وادی کشمیر میں موسم سرما کی آمد سے قبل تیاریاں شروع
موسمِ خزاں کے آغاز کے ساتھ ہی وادی میں سردیوں کی تیاریاں شروع ہوگئیں، مویشیوں کے لیے چارہ ذخیرہ کرنے کا عمل تیز ہوگیا۔
Published : November 15, 2025 at 5:17 PM IST
پلوامہ : وادیٔ کشمیر میں موسمِ خزاں کے آتے ہی لوگ موسمِ سرما کی تیاریوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، جہاں ایک جانب شہری اپنی روزمرہ ضروریات اور حرارت کے انتظامات مکمل کرتے نظر آتے ہیں، وہیں مویشیوں کے لیے بھی خصوصی تیاریاں کی جاتی ہیں تاکہ سردیوں کے دوران انہیں سردی اور بیماریوں سے محفوظ رکھا جا سکے۔
اس دوران وادی کے بیشتر علاقوں میں روایتی طور پر سبزیوں کو سکھانے کا عمل تیز ہو جاتا ہے۔ لوگ ساگ، دال، مرچ اور دیگر سبزیوں کو دھوپ میں سکھا کر محفوظ کرتے ہیں تاکہ برفباری کے دنوں میں انہیں استعمال کیا جا سکے۔ ان خشک سبزیوں کو نہ صرف سردیوں میں غذائیت بخش مانا جاتا ہے بلکہ یہ روایتی کشمیری کھانوں کا اہم حصہ بھی ہیں۔
اسی طرح مویشیوں کے لیے بھی خشک گھاس، جسے مقامی زبان میں "سکھوے گھاس" کہا جاتا ہے، کا ذخیرہ کیا جاتا ہے تاکہ برفباری کے دوران چارے کی قلت محسوس نہ ہو۔ بالائی علاقوں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ماضی میں ان علاقوں میں چھ سے سات فٹ تک برفباری ہوتی تھی اور کئی مہینوں تک راستے بند رہتے تھے، جس کی وجہ سے لوگوں کو چھ ماہ کی تیاری کرنی پڑتی تھی۔
ایک بزرگ شہری نے بتایا کہ “پہلے ہمیں کھانے پینے کی چیزیں ذخیرہ کرنی پڑتی تھیں، سکھوے سبزیاں ہی ہماری غذا کا اہم حصہ تھیں۔ ایک بار اتنی زیادہ برفباری ہوئی کہ حکومت کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے راشن پہنچانا پڑا۔ مگر اب حالات بدل چکے ہیں۔”
یہ بھی پڑھیں: چنار کے پتوں کی یہ نرم سرسراہٹ کیسی
انہوں نے مزید کہا کہ موسمیاتی تبدیلی اور ترقیاتی اقدامات کی بدولت اب برفباری میں کمی آئی ہے اور سڑکیں بھی کم وقت میں بحال کی جاتی ہیں۔ تاہم وادی کے بیشتر لوگ آج بھی اپنی روایتی طرزِ زندگی اور سردیوں کی تیاریوں کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، جو کشمیری ثقافت کا ایک خوبصورت حصہ ہے۔