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رحم میں بچہ دم توڑ گیا، اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی ماں بھی چل بسی؛ گریز میں احتجاج، دکانیں بند
حکام کا کہنا ہے کہ تازہ برف باری کی وجہ سے سڑک بند ہونے اور انتظامی اجازت میں تاخیر کے باعث عملہ بے بس تھا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 14, 2026 at 3:18 PM IST
بانڈی پورہ: شمالی کشمیر کے ضلع بانڈی پورہ کے دور افتادہ اور سرحدی قصبہ گریز میں ایک حاملہ خاتون اور اس کے پیٹ میں موجود بچے کی موت کے بعد ہنگامی طبی سہولیات اور مریضوں کو دوسرے اسپتالوں میں منتقل کرنے کے انتظامات پر تشویش پیدا ہوگئی ہے۔ خاتون کو سب ڈسٹرکٹ اسپتال (ایس ڈی ایچ) داور گریز سے ضلع اسپتال بانڈی پورہ منتقل کرنے میں تاخیر ہوئی جس کے سبب یہ سانحہ پیش آیا۔
گریز علاقے کے باشندوں کے مطابق، حسینہ بیگم زوجہ شوکت احمد، ساکن منزگنڈ، تحصیل تلیل کو فوری طبی امداد کی ضرورت تھی، لیکن سڑک بند ہونے کے دوران انتظامی اجازت حاصل کرنے میں تاخیر کے باعث انہیں بروقت بانڈی پورہ منتقل نہیں کیا جاسکا۔
دوسری جانب، بلاک میڈیکل آفیسر (بی ایم او) گریز نے بتایا کہ خاتون شام کے وقت ایس ڈی ایچ گریز پہنچی تھیں، جہاں طبی جانچ کے دوران معلوم ہوا کہ بچے کی رحم میں ہی موت واقع ہو چکی ہے۔ بی ایم او کے مطابق، طبی ٹیم نے خاتون کو دوائیں دیں اور شام تقریباً 7 بجے ضلع اسپتال بانڈی پورہ منتقل کرنے کا مشورہ دیا۔ تاہم سڑک بند ہونے کے باعث انتظامیہ سے اجازت صبح 4 بجے تک حاصل نہیں ہوسکی، جس کی وجہ سے منتقلی میں تاخیر ہوئی۔
مقامی لوگوں کے بیان کے مطابق، خاتون کو بعد میں بانڈی پورہ لے جایا گیا لیکن راستے میں ہی ان کی موت واقع ہوگئی۔ بی ایم او نے کہا کہ "طبی ٹیم نے مریضہ کے علاج اور دوسرے اسپتال منتقل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، لیکن حالیہ برف باری کے بعد سڑک بند ہونے اور انتظامی اجازت میں تاخیر کے باعث عملہ بے بس تھا۔"
ادھر، مقامی لوگوں نے گریز میں ہنگامی طبی سہولیات کی دستیابی اور شدید بیمار مریضوں کو وادی سے باہر کے اسپتالوں میں منتقل کرنے کے طریقۂ کار پر تشویش ظاہر کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ خراب موسم کے دوران مریضوں کو بروقت علاج فراہم کرنا مزید مشکل ہوجاتا ہے۔
گریز میں احتجاجاً دکانیں بند
حاملہ خاتون اور پیٹ میں اسکے بچے کی موت کے بعد سرحدی قصبہ گریز میں بدھ کو احتجاجاً دکانیں بند رہیں۔ اس واقعے کے بعد سرحدی علاقے میں ہنگامی طبی سہولیات اور علاج تک رسائی کے حوالے سے مقامی لوگوں میں تشویش پائی جارہی ہے۔ ان اموات کے بعد علاقے میں طبی عملے کی دستیابی، مریضوں کو بروقت دوسرے اسپتالوں میں منتقل کرنے اور ہنگامی ٹرانسپورٹ کے انتظامات پر ایک بار پھر سوالات اٹھنے لگے ہیں۔
واضح رہے کہ گزشتہ روز سرحدی قصبہ گریز کو ضلع صدر مقام بانڈی پورہ سے ملانے والی سڑک پر برفباری کے نتیجے میں ٹریفک کی نقل و حمل متاثر ہوئی تھی۔ حاملہ خاتون اور رحم میں موجود اسکے بچے کی موت کے المناک واقعے نے ایک بار پھر گریز جیسے دور افتادہ اور سرحدی علاقوں میں طبی خدمات سے متعلق مشکلات کو نمایاں کیا ہے، جہاں جدید طبی سہولیات تک بروقت رسائی اب بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔
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