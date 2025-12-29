ETV Bharat / jammu-and-kashmir
موسم سرما کے دوران الیکٹرک آلات سے متعلق احتیاطی تدابیر
جموں وکشمیرسمیت ملک بھر میں موسم سرما کےدوران خود کو اور افراد خاندان کو ٹھنڈ سے بچانے کیلئےکئی برقی آلات کا استعمال کیا جاتا ہے
Published : December 29, 2025 at 6:21 PM IST
سری نگر: سردیوں کے دوران برقی حرارتی اور روشنی کے آلات کا استعمال نمایاں طور پر بڑھ جاتا ہے، جس سے شارٹ سرکٹ اور آگ لگنے کے واقعات میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایسے میں ان آلات سے احتیاطی تدابیر ضروری ہو جاتی ہے بصورت دیگر جان جانے کا بھی خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ کئی موقعوں پر آتشزدگی کے واقعات بھی پیش آتے ہیں۔ جموں و کشمیر میں لوگ سخت ترین سردی سے بچنے کے لئے مختلف آلات کا استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ خود سردی سے بچا سکیں۔ حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے درج ذیل احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کیا جانا چاہیے۔
1. معائنہ اور دیکھ بھال
۔یقینی بنائیں کہ تمام الیکٹریکل وائرنگ، پلگ اور ساکٹ وغیرہ اچھی حالت میں ہیں اور ان کا کنکشن ڈھیلا نہیں ہے۔
۔سردیوں کے آغاز سے پہلے کسی مستند الیکٹریشن سے اندرونی وائرنگ کی جانچ کرائیں۔
۔ٹوٹے ہوئے وائر اور خراب شدہ سوئچز کو فوری طور پر تبدیل کریں۔
2. حرارتی آلات کا استعمال
۔صرف تصدیق شدہ اور اچھے معیار کے روم ہیٹر، ایمرزن راڈز اور الیکٹرک کمبل استعمال کریں۔
۔ہیٹر کو پردوں، بستروں یا آتش گیر مواد کے قریب رکھنے سے گریز کریں۔
۔ہیٹر یا بجلی کے کمبل کو کبھی بھی بغیر توجہ کے یا رات بھر آن نہ چھوڑیں۔
۔ہائی پاور آلات جیسے ہیٹریا کے لیے ایکسٹینشن کورڈ یا ملٹی پلگ استعمال نہ کریں۔
3. اوور لوڈنگ اور پلگ سیفٹی
۔اوورلوڈنگ ساکٹ سے بچیں فی آؤٹ لیٹ صرف ایک اعلی واٹج کا آلہ لگائیں۔
۔زیادہ گرمی اور شارٹ سرکٹ کو روکنے کے لیے مناسب درجہ بندی والے فیوز اور سرکٹ بریکر استعمال کریں۔
۔استعمال میں نہ ہونے پر یا بجلی کی کٹوتی کے دوران تمام برقی آلات کو بندکرکے پلگ سے نکال دیں۔
4. گیزر اور واٹر ہیٹر
۔یقینی بنائیں کہ گیزر میں خودکار تھرموسٹیٹ اور کٹ آف سوئچ موجود ہیں۔
۔لمبے عرصے تک گیزر کبھی نہ چلائیں۔ استعمال کے بعد بند کر دیں.
۔گیلے ہاتھوں سے سوئچز یا آلات کو چھونے سے گریز کریں۔
5. آگاہی اور تیاری
۔آگ بجھانے والے آلات (خاص طور پر CO₂ یا خشک پاؤڈر کی قسم) کو آسانی سے قابل رسائی علاقوں میں رکھیں۔
۔خاندان کے ارکان یا عملے کو بجلی کے ہنگامی رابطہ منقطع کرنے اور بجھانے والے آلات کے استعمال کے بارے میں تعلیم دیں۔
۔بجلی کی آگ بجھانے کے لیے کبھی پانی کا استعمال نہ کریں۔ ہمیشہ سب سے پہلے مین پاور سپلائی کاٹ دیں۔
6. مناسب وینٹیلیشن اور جگہ
۔گرمی کی کھپت کے لیے حرارتی آلات کے ارد گرد کافی جگہ کو یقینی بنائیں تاکہ ہوا کا آنا جانا ہو۔۔
۔آتش گیر اشیاء (کاغذ، فیبرک، ایندھن) کو برقی آلات سے دور رکھیں۔