سرینگر میں علی الصبح آتشزدگی، 10 مکانات خاکستر
فائر بریگیڈ کے عملے نے موقع پر پہنچتے ہی تین سے چار رہائشی مکانات کو مکمل طور پر آگ کی لپیٹ میں پایا۔
Published : February 5, 2026 at 8:27 PM IST
سرینگر: سرینگر کے چتھہ بل علاقے کے بھاگیاس محلہ میں جمعرات کی علی الصبح ایک بھیانک آتشزدگی کے نتیجے میں کم از کم 8 سے 10 رہائشی مکانات خاکستر ہو گئے، عینی شاہدین کے مطابق یہ واقعہ صبح 6 بجے کے قریب پیش آیا جب نذیر احمد نامی شخص کے گھر سے اچانک آگ نمودار ہوی جس نے آنً فان ً کہی رہاشی مکانوں کو اپنی لپیٹ میں لیا جبکہ اس دوران تقریباً 6 بج کر 31 منٹ پر اسٹیٹ فائر کنٹرول روم بٹہ مالو کو اطلاع موصول ہوئی، جس کے فوراً بعد فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز صفہ کدل سے پہلا فائر ٹینڈر جائے وقوعہ کے لیے روانہ کیا گیا۔
علاقے کی گنجان آبادی کو مدنظر رکھتے ہوئے آگ پر قابو پانے کے لیے فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز ہیڈکوارٹرز، سید حمید پورہ، مہاراج گنج اور باب ڈمب سے مزید فائر ٹینڈرز طلب کیے گئے۔ فائر بریگیڈ کے عملے نے موقع پر پہنچتے ہی تین سے چار رہائشی مکانات کو مکمل طور پر آگ کی لپیٹ میں پایا۔ بعد ازاں دو سے تین ایل پی جی سلنڈروں کے پھٹنے سے آگ نے تیزی سے شدت اختیار کی اور ایک دوسرے سے جڑے قریبی مکانات تک پھیل گئی۔
اس واقعہ میں مجموعی طور پر 8 سے 10 رہائشی مکانات مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گئے۔ طویل جدوجہد کے بعد فائر فائٹرز نے آگ پر قابو پا لیا، جبکہ دوبارہ آگ بھڑکنے کے خدشے کے پیش نظر کولنگ آپریشن جاری رکھا گیا۔ آتشزدگی کے آپریشن کی قیادت فائر اسٹیشن صفہ کدل کے انچارج عادل زرگر نے متعلقہ ڈویژنل فائر افسران کے ساتھ مل کر کی، جو ڈپٹی ڈائریکٹر فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز ڈاکٹر میر عاقب حسین اور موبلائزنگ آفیسر اعجاز احمد شاہ کی نگرانی میں انجام دیا گیا۔
آگ لگنے کی وجہ فوری طور پر معلوم نہیں ہو سکی ہے اس دوران نذیر احمد نامی ایک شخص نے کہا کہ ہم سو رہے تھے کہ اچانک پڑوسی نے اچانک آگ لگنے آواز لگادی اور ہم اس وقت چلانے لگے جبکہ آگ نے کہی مکانو کو اپنی لپیٹ میں لیا تھا اور میرا سارا سازو سامان راکھ کی ڈھیر میں تبدیل ہوگیا ہے اب ہم کھلے آسماں کے نیچے آگیے ہے اور پڑوسیوں نے ہمیں کپڑے دے اور کھانے پینے کے سامان دیے۔