جموں و کشمیر میں پری بجٹ مشاورت کا سلسلہ جاری، سرینگر، بڈگام اور گاندربل اضلاع کے ایم ایل اے کے ساتھ مشاورت
واضح رہے کہ جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کا آئندہ بجٹ اجلاس اگلے ماہ 2 فروری سے شروع ہونے جا رہا ہے۔
Published : January 23, 2026 at 10:53 PM IST
سرینگر(پرویز الدین ): وزیر اعلی عمر عبداللہ نے جمعہ کو سول سیکرٹریٹ سرینگر میں بجٹ اجلاس سے قبل مشاورت کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ ایسے میں جمعہ کو سرینگر، بڈگام اور گاندربل اضلاع کے ایم ایل اے کے ساتھ مشاورت کی گئی۔ اس کے علاوہ دیگر متعلقین بھی اس مشاورتی میٹنگ میں شامل رہے۔
میٹنگ میں کابینہ وزراء سکینہ ایتو، جاوید احمد ڈار اور ستیش شرما نے شرکت کی جبکہ ایڈیشنل چیف سکریٹری، کمشنر سیکرٹری صنعت و تجارت، سیکرٹری سوشل ویلفیئر اور دیگر محکموں کے اعلیٰ افسران بھی موجود رہے۔
اجلاس کے دوران دیگر متعلقین بشمول صنعت کاروں، تاجروں، ہوٹلز، ٹور اینڈ ٹریول آپریٹرز، ماہرین تعلیم، ماہرین زراعت، باغبانی، تاجروں اور مختلف کاروباری اداروں کے نمائندوں نے آئندہ بجٹ میں غور کے لیے اپنی تجاویز پیش کیں۔
وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ان مشاورت کے دوران موصول ہونے والی تجاویز سے ایک جوابدہ اور عملی بجٹ فریم ورک بنانے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے شرکاء کو یقین دلایا کہ ان کی معلومات کا بغور جائزہ لیا جائے گا اور جہاں بھی ممکن ہو اسےبجٹ2026-27 میں شامل کیا جائے گا۔
جو کہ وزیر خزانہ کے سربراہ بھی ہیں۔2026-27 کے بجٹ کے حصے کے طور پر قانون سازی اسمبلی کے اراکین اور دیگر متعلقین سے مشاورت جاری رکھے ہوئے ہیں اور یہ سلسلہ کل بھی جاری رہے گا۔ ایسے میں شیڈول کے مطابق شمالی کشمیر ،جنوبی اور وسطی کشمیر کے ایم ایل ایز کے ساتھ 23 اور 24 جنوری کو الگ الگ میٹنگیں رکھی گئی ہیں تاکہ تجاویز اور ترجیحات کو اکٹھا کیا جاسکے۔
جاری کردہ نوٹس کے مطابق وزیر اعلی 24 جنوری کو اننت ناگ، کولگام، شوپیاں اور پلوامہ اضلاع کے قانون سازوں سے صبح 10 بجے سے سپہر ایک بجے کے درمیان ملاقات کریں گے۔ اس کے بعد بارہمولہ، کپواڑہ اور بانڈی پورہ اضلاع کے اراکین سے دوپہر 2 بجے سے شام 5 بجے تک مشاورت کریں گے۔ اسی طرح اگلے ہفتے جموں صوبے کے ایم ایل ایز کے ساتھ وزیر اعلی کی میٹنگیں طے ہیں تاکہ ان معاملات کو آئندہ بجٹ میں شامل کیا جاسکے۔ واضح رہے کہ جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کا آئندہ بجٹ اجلاس اگلے ماہ 2 فروری سے شروع ہونے جا رہا ہے۔