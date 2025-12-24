ETV Bharat / jammu-and-kashmir

ترال۔ 'پرشاسن گاؤں کی اور' پروگرام اختتام پذیر

جموں وکشمیر کے ضلع پلوامہ میں میں آج پرشاسن گاؤں کی اور پروگرام اختتام پزیر ہوا جس کا مقصد عوامی شکایات کے ازالے کرنا تھا

ترال۔ پرشاسن گاوں کی اور پروگرام اختتام پذیر (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : December 24, 2025 at 5:23 PM IST

ترال(شبیر بٹ): عوامی شکایات کے ازالے اور خدمات کی فراہمی کو بہتر بنانے کے لیے پرشاسن گاؤں کی اور پروگرام 19 سے 24 دسمبر 2024 تک ملک کے تمام اضلاع، ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں جاری رہا۔ اس ضمن میں آج پروگرام کے تحت جنوبی کشمیر کے ڈاڈسرہ ترال بلاک میں پرشاسن گاوں کی اور پروگرام منعقد ہوا۔

پروگرام کی صدارت ڈی ڈی سی ممبر ڈاڈسرہ اوتار سنگھ ترالی نے کی جبکہ اس موقع پر بی ڈی او ڈاڈسرہ شوکت احمد شاہ، کے علاوہ دہی ترقی اور مختلف محکمہ جات کے ملازمین نے شرکت کی جس دوران پروگرام پرشاسن گاوں کے بارے میں سیر حاصل بحث کی گئی اور ملک بھر میں جاری اس پروگرام کی ستائش کی گئی جس کے ذریعے گاوں کے اندر جواب دہ انتظامیہ فراہم کرنے کا راستہ صاف ہوتا ہے۔

اس دوران ڈی ڈی سی ممبر اوتار سنگھ ترالی نے میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے بتایا کہ ایسے پروگراموں میں عوام کی بھاری شرکت نہ ہونے سے اتنے بڑے پروگرام کا مقصد ہی فوت ہو رہا ہے اور نہ ہی عوامی توقعات پورے ہوتے ہیں انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ جموں وکشمیر میں پنچایتی راج اداروں کا معیاد ختم ہو رہا ہے، اسلیے جلد از جلد انتخابات کو منعقد کرایا جائے۔

