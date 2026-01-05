ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پراگتی کے تحت 4.12 لاکھ کروڑ روپے کے 61 منصوبے زیر نگرانی: چیف سیکریٹری
چیف سیکریٹری اتل ڈولو کا کہنا ہے کہ جموں کشمیر میں بنیادی ڈھانچے کی ترقی کو رفتار دینے میں ’پراگتی‘ کلیدی کردار ادا کررہا ہے۔
جموں: جموں کشمیر کے چیف سیکریٹری، اتل ڈولو، نے کہنا ہے کہ ’’آئی سی ٹی پر مبنی کثیر الجہتی پلیٹ فارم ’پراگتی‘، مرکز کے زیر انتظام جموں کشمیر (یونین ٹیریٹری) میں بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور بہتر طرز حکمرانی کو تیز بنانے میں نہایت مؤثر ثابت ہو رہا ہے۔‘‘ انہوں نے ان باتوں کا اظہار جموں میں پریس انفارمیشن بیورو (پی آئی بی) کی جانب سے محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ (ڈی آئی پی آر) کے اشتراک سے منعقدہ پریس کانفرنس سے خطاب کے دوران کیا۔
چیف سیکریٹری نے کہا کہ ’’پراگتی حکومت ہند کا ایک مؤثر رابطہ اور نگرانی کا نظام بن چکا ہے، جس کے تحت بڑے انفراسٹرکچر منصوبوں، فلیگ شپ اسکیموں اور عوامی شکایات کا ماہانہ بنیاد پر وزیر اعظم خود جائزہ لیتے ہیں۔‘‘ انہوں نے بتایا کہ ’’جموں و کشمیر میں آل ویدر روڈز (All Weather Roads) یعنی ہر موسم میں چلنے لائق سڑکوں، بجلی، صحت، صنعت، تعلیم اور ڈیجیٹل رابطہ کاری جیسے شعبوں میں عالمی معیار کا انفراسٹرکچر تیار کیا جا رہا ہے۔‘‘
انہوں نے اس بات زور دیا کہ کہ بڑے منصوبوں کی بروقت تکمیل کے لیے مرکز، یوٹی انتظامیہ اور عمل درآمد کرنے والے اداروں کے درمیان قریبی تال میل ناگزیر ہے۔ ان کے مطابق ’’جموں و کشمیر حکومت زمین کے حصول، ماحولیاتی منظوریوں، یوٹیلیٹی شفٹنگ اور امن و قانون کی صورتحال کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔‘‘
چیف سیکریٹری نے پروجیکٹ مانیٹرنگ گروپ (پی ایم جی) پورٹل کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ حکومت ہند کے 500 کروڑ روپے یا اس سے زائد مالیت کے منصوبوں کی نگرانی اس پلیٹ فارم کے ذریعے کی جاتی ہے۔ ’’جموں و کشمیر میں اس وقت 61 منصوبے، جن کی مجموعی لاگت 4.12 لاکھ کروڑ روپے ہے، پی ایم جی پورٹل پر زیر نگرانی ہیں۔ ان میں سے 15 منصوبے 69 ہزار کروڑ روپے کی لاگت سے مکمل ہو چکے ہیں جبکہ 46 منصوبے مختلف مراحل میں زیر عمل ہیں۔‘‘
انہوں نے پراگتی اسکیم سے متعلق مزید معلومات فراہم کرتے ہوئے کہا کہ جموں و کشمیر کے 15 اعلیٰ ترجیحی منصوبے، جن کی مالیت 1.12 لاکھ کروڑ روپے ہے، وزیر اعظم کی براہ راست نگرانی میں ہیں۔ اب تک ان منصوبوں سے متعلق 59 مسائل زیر بحث آئے جن میں سے 57 مسائل یعنی تقریباً 96 فیصد حل کر لیے گئے ہیں۔ یہ مسائل زیادہ تر زمین کے حصول، ماحولیاتی منظوریوں، مالی منظوریوں اور تعمیراتی رکاوٹوں سے متعلق تھے۔
چیف سیکریٹری کے مطابق ’’پراگتی کے ٹھوس اثرات کے تحت 53 ہزار کروڑ روپے کی لاگت کے چھ بڑے منصوبے مکمل یا کمیشن کیے جا چکے ہیں۔ ان میں ادھم پور - سرینگر - بارہمولہ ریلوے لائن، کشن گنگا ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ کے مسائل کا حل، اے آئی آئی ایم ایس جموں کے لیے یوٹیلیٹی شفٹنگ، سرینگر جموں قومی شاہراہ (این ایچ-44 سرینگر) بانیہال منصوبے کی تکمیل اور آلسٹینگ ٹرانسمیشن سسٹم کی کمیشننگ شامل ہے، جسے لداخ یو ٹی کے حوالے کر دیا گیا ہے۔
’’فی الحال 59 ہزار کروڑ روپے کی لاگت کے نو بڑے منصوبے پراگتی کے تحت زیر نگرانی ہیں، جن میں دہلی- امرتسر- کٹرا ایکسپریس وے، اے آئی آئی ایم ایس اونتی پورہ، پکل ڈول ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ اور یو ایس او ایف کے تحت 4جی کوریج اسکیم شامل ہیں۔ ان منصوبوں سے متعلق 29 مسائل میں سے 27 حل ہو چکے ہیں۔
