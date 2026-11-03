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سکاسٹ کشمیر کا زعفران کی کاشت میں جدید روبوٹک ٹیکنالوجی کا عملی مظاہرہ، چنائی اور پروسیسنگ کے لیے جدید روبوٹک مشینیں متعارف
پانپور کے دسو علاقے میں کشمیری زعفران کو جدید ٹیکنالوجی سے جوڑنے کے منصوبہ کے تحت سکاسٹ اور وزارتِ آئی ٹی کا مشترکہ مظاہرہ۔
Published : November 3, 2026 at 5:04 PM IST
پامپور : کشمیر کی عالمی شہرت یافتہ زعفران کی صنعت کو جدید سائنسی خطوط پر استوار کرنے اور مستحکم بنانے کے لیے ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ شیرِ کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی (ایس کے یو اے ایس ٹی ۔ کے) نے پامپور کے علاقے دسو کے زعفران زاروں میں جدید روبوٹک اور انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی (آئی سی ٹی) پر مبنی مشینوں کا عملی مظاہرہ کیا۔
یہ مظاہرہ وزارتِ الیکٹرانکس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی، حکومتِ ہند (MeitY) کے تعاون سے جاری ’ایگری ایکسیلنس پروگرام‘ کے تحت منعقد کیا گیا، جس کا بنیادی مقصد زعفران کی کاشت میں جدید ٹیکنالوجی متعارف کرانا، انسانی محنت پر انحصار کم کرنا اور پیداوار کے معیار و کارکردگی میں اضافہ کرنا ہے۔ پروگرام کی قیادت سکاسٹ کشمیر کے وائس چانسلر پروفیسر نذیر احمد گنائی نے کی، جبکہ تقریب میں یونیورسٹی کے سائنسدانوں کے ساتھ ساتھ وزارتِ الیکٹرانکس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ایک ٹیم نے بھی شرکت کی، جس کی قیادت گروپ ہیڈ اور سائنٹسٹ ’جی‘ سنیتا ورما کر رہی تھیں۔
اس موقع پر ماہرین نے زعفران کی کاشت کے مختلف مراحل کے لیے تیار کردہ خودکار مشینوں کی کارکردگی دکھائی، جن میں کھیتوں سے جڑی بوٹیوں کی تلفی، پھولوں کی چنائی، اور پھول سے قیمتی سرخ ریشوں (اسٹگما) کو میکانیکی طریقے سے الگ کرنے والی جدید مشینیں شامل تھیں۔ ماہرین کے مطابق ان روبوٹک ٹیکنالوجیز کے نفاذ سے زرعی سرگرمیاں تیز، مؤثر اور کم خرچ بنیں گی، جبکہ زعفران کے معیار اور صفائی میں بھی نمایاں بہتری آئے گی۔ یونیورسٹی حکام نے امید ظاہر کی کہ افرادی قوت کی کمی کے دور میں یہ مشینیں زعفران کے روایتی کاشتکاروں کے لیے مددگار ثابت ہوں گی اور پیداواری لاگت گھٹانے میں مدد کریں گی۔
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تقریب کے دوران وائس چانسلر پروفیسر نذیر احمد گنائی نے سائنسدانوں، سرکاری افسران اور زعفران کاشتکاروں کے ساتھ ایک انٹرایکٹو سیشن بھی منعقد کیا، جس میں ان مشینوں کے باقاعدہ فیلڈ ٹرائلز اور کسانوں تک ان کی عملی رسائی کو ممکن بنانے کے لائحہ عمل پر غور کیا گیا۔ زراعت سے وابستہ حلقوں نے اس اقدام کو روایتی کشمیری زعفران کی بحالی کی سمت ایک انقلابی سنگِ میل قرار دیا ہے۔