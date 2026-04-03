جموں کشمیر کے دو بجلی منصوبے NHPCکو دینے پر سیاست گرم،پی ڈی پی کا این سی پر 'یو ٹرن' کا الزام
این سی حکومت نے دو ہائیڈرو پاور منصوبے NHPC کو دیے جانے کا دفاع کرتے ہوئے 'مفادات کے تحفظ' کا دعویٰ کیا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : April 3, 2026 at 6:21 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر میں دو ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کو نیشنل ہائیڈرو پاور کارپوریشن (NHPC) کے حوالے کرنے کے معاہدے پر سیاسی تنازع شروع ہو گیا ہے۔ اپوزیشن جماعت پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) نے اسے نیشنل کانفرنس (این سی ) حکومت کا "یو ٹرن" قرار دیا ہے۔
گزشتہ ہفتے ایک رپورٹ میں بتایا گیا کہ جموں و کشمیر اسٹیٹ پاور ڈیولپمنٹ کارپوریشن (JKSPDCL) نے 27 مارچ کو جموں میں NHPC کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس کے تحت 500 میگاواٹ کے دو بجلی منصوبے بنائے جائیں گے۔ ان منصوبوں میں کشمیر کا 240 میگاواٹ اوڑی (Uri-I اسٹیج-II) اور جموں کے کشتواڑ کا 260 میگاواٹ ڈول ہستی (Dulhasti اسٹیج-II) شامل ہیں۔ یہ منصوبے NHPC کی جانب سے تیار کرکے چالیس برس ان ہی کے استعمال اور زیر کنٹرول رہیں گے تاہم بارہ فیصد بجلی حصہ ہی ریاست کو ملے گا۔
Jammu Kashmir Inks Deal With NHPC To Develop Two Hydropower Projects Amid Push For Their Return— Waheed Ur Rehman Para (@parawahid) April 2, 2026
Under the new agreement, the projects will be built, owned and operated by the NHPC for 40 years before being returned to the UT.https://t.co/1gVy6v3KHM
پی ڈی پی لیڈر اور پلوامہ سے منتخب ایم ایل اے وحید الرحمن پرہ اور محبوبہ مفتی کی دختر -التجا- نے حکومت سے سوال کیا کہ "جب پہلے NHPC سے پروجیکٹس واپس لینے کا وعدہ کیا گیا تھا تو اب نئے معاہدے کیوں کیے جا رہے ہیں؟" پرہ نے کہا کہ 2011 میں سفارش کی گئی تھی کہ یہ منصوبے جموں و کشمیر کو واپس دیے جائیں، تو اب یہ یو ٹرن کیوں؟
التجا مفتی نے الزام عائد کیا کہ این سی حکومت نے بار بار ریاست کے ہائیڈرو پاور منصوبے NHPC کے حوالے کیے ہیں۔ انہوں نے کہا : "عمر عبداللہ نے بطور وزیر اعلیٰ دوبارہ دو منصوبے NHPC کو دے دیے، جبکہ 1996 میں فاروق عبداللہ نے بھی آٹھ منصوبے سستے داموں دیے تھے۔" انہوں نے مزید کہا کہ "جب لوگ بجلی کی کمی اور مہنگے بلوں سے پریشان ہیں، ایسے وقت میں یہ فیصلہ مستقبل میں بھی نقصان دہ ثابت ہوگا۔"
دوسری طرف این سی نے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے PDP پر جھوٹ پھیلانے کا جوابی الزام لگایا ہے۔ پارٹی کے ترجمان عمران نبی ڈار نے کہا کہ "اصل فیصلہ 2021 میں لیفٹیننٹ گورنر انتظامیہ کے دوران لیا گیا تھا۔"
National Conference has always been defined by its inconsistent & duplicitous policies. Despite being familiar with J&Ks acute electricity woes they have wilfully bartered the state’s hydroelectric projects over & over.— Iltija Mufti (@IltijaMufti_) April 3, 2026
Dr Farooq Abdullah as CM in 1996 gifted 8 power projects to…
این سی کے مطابق 2020 میں JKSPDCL کے بورڈ نے ان منصوبوں کو NHPC کے ذریعے بنانے کا فیصلہ کیا اور 2021 میں مفاہمتی یادداشت (MoU) پر دستخط ہوئے، جب کوئی منتخب حکومت موجود نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت نے صرف حتمی معاہدہ مکمل کیا ہے اور اس میں جموں و کشمیر کے مفادات کا خیال رکھا گیا ہے۔
حکومت کے مطابق اس معاہدے میں جموں و کشمیر کو 12 فیصد مفت بجلی، 1 فیصد مقامی ترقی فنڈ، 80 فیصد مقامی روزگار، اور 40 سال بعد منصوبوں کی مفت واپسی شامل ہے۔
Regarding the recent signing of the agreement between JKSPDL and NHPC for Uri and Dulhasti power projects, the discussions were held in 2020 by board of directors of JKSPDCL in 2020 and subsequenly the MOU was sighed with NHPC in 2021. @JKNC_ government has ensured that… pic.twitter.com/gImBFfcd3Z— Imran Nabi Dar (@ImranNDar) April 2, 2026
