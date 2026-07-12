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ترال: کھاسی پورہ میں بجلی فیس میں اضافے کے خلاف احتجاج، میٹر نصب کرنے کا مطالبہ
تفصیلات کے مطابق کھاسی پورہ علاقے میں بطور بجلی فیس ہر ایک گھر سے اکیس سو روپے ماہانہ طلب کیے جاتے ہیں۔
Published : July 12, 2026 at 10:30 AM IST
ترال: محکمہ بجلی کی جانب ماہانہ فیس میں اضافے کے خلاف آج کھاسی پورہ ترال کے لوگوں نے احتجاج کیا اور مطالبہ کیا کہ علاقے میں بجلی فیس میں اضافے کا فیصلہ واپس لیا جائے یا میٹر نصب کیے جائیں۔
مقامی لوگوں کے مطابق محکمہ بجلی کی جانب سے کھاسی پورہ علاقے میں بجلی فیس میں بے تحاشہ اضافہ کیا گیا ہے اور ہر ایک گھر سے اکیس سو روپے ماہانہ طلب کیے جاتے ہیں جو کہ غریب صارفین کے لیے مصیبت سے کم نہیں ہے۔ اسی بات کو لیکر مقامی آبادی نے گھروں سے باہر نکل کر احتجاجی مظاہرہ کیا۔
ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے تنگ آمد بہ جنگ آمد کے مصداق احتجاج کیا، اور اپیل کی کہ ان کے ساتھ انصاف کیا جائے کیونکہ غریب صارفین کے ساتھ بہت ظلم کیا جا رہا ہے اور وہ اتنا فیس نہیں بھر سکتے۔ انہوں نے مانگ کی کہ علاقہ ترال کے دیگر دہی علاقوں میں میٹر نصب کیے گئے ہیں مگر اس علاقے میں میٹر نصب کیوں نہیں گئے۔ اگر یہاں بجلی میٹرس نصب کیے جاتے تو ہر صارف اپنی مرضی کے مطابق بجلی بھی استعمال کرے گا اور فیس بھی اسی حساب سے ادا کرے گا۔
ایک مقامی شہری ریاض احمد مولوی نے کہا کہ پہلے تو صارفین ایک ہزار چالیس روپے ریٹ کے حساب سے بجلی فیس ادا کرتے تھے تاہم گزشتہ کئی مہینوں میں کئی بار اضافہ کر کے اب فیس اکیس سو تک پہنچایا دیا گیا ہے جس پر صارفین حیران وپریشان ہے اور اگر محکمہ دعوای کرتا ہے کہ بجلی بچت کے لیے سمارٹ میٹرس نصب کیے جا رہے ہیں تو پھر ہمارے گاؤں کے ساتھ سوتیلا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے۔
اس بارے میں جب اس نمائندے نے اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر پی ڈی ڈی ترال میر لطیف سے فون پر بات کی تو انہوں نے کہا کہ محکمہ کی نجکاری کے بعد فیس میں ہر جگہ اضافہ کیا گیا ہے اور اسی حساب سے کھاسی پورہ گاؤں میں بھی بجلی بلوں میں اضافہ کیا گیا ہے تاہم اگر مقامی لوگ میٹر نصب کرنے کی مانگ کر رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ تو ہمارے لیے بھی بہتر ہے تاہم فی الوقت محکمہ دس الگ الگ مقامات پر میٹرنگ کر رہا ہے اور وہاں کام ختم کر کے ہی کھاسی پورہ میں بھی میٹرنگ کا عمل شروع ہوگا۔
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