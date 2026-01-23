ETV Bharat / jammu-and-kashmir
وادی کشمیر میں بجلی بحالی کا کام شدومد سے جاری، وزیر اعلی عمر عبداللہ
گزشتہ شب تیز آندھی اور بجلی کےباعث کشمیرمیں بجلی کا نظام درہم برہم ہوگیا،وزیراعلی عمرعبداللہ نےکہا کہ بجلی سپلائی ممکن بنانے کیلئےکام تیزی سےجاری ہے۔
Published : January 23, 2026 at 3:21 PM IST
سرینگر( پرویز الدین): جموں و کشمیر کے وزیر اعلی عمر عبداللہ نے کہا کہ وادی کشمیر میں بجلی کی سپلائی بحال کرنے کی کوششیں کی جارہی ہیں ۔جو تیز آندھی اور شدید برفباری سے بری طرح سے متاثر ہوئی ہیں۔
وزیر اعلی نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا ہے کہ کے پی ڈی سی ایل کے مطابق وادی کشمیر میں اس وقت فعال بجلی لوڈ 100 میگاواٹ سے بھی کم ہے جبکہ معمول کے دنوں میں یہ تقریبا ً 1700 میگاواٹ ہوتا ہے اس کی بنیادی وجہ تقریبا ً 33 کے وی فیڈرر کی بندش ہے، جن میں وہ فیڈرز بھی شامل بھی ہیں جو ہنگامی خدمات کو بجلی فراہم کرتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ بجلی کی بحالی کے لیے ٹمیں کام پر لگا دی گئیں ہیں تاہم بجلی لائنوں اور درختوں کے بڑے پیمانے پر گرنے اور تیز ہواؤں کے باعث کام میں شدید مشکلات پیش آرہی ہیں۔انہوں نے مزید کہا کہ نقصانات کا تخمینہ لگایا جارہا ہے۔ لیکن موجودہ موسمی صورتحال کو دیکھتے ہوئے بجلی بحالی میں کچھ وقت لگ سکتا ہے۔
وادی کشمیر میں گذشتہ شب سے تیز ہواؤں اور اس کے بعد شروع ہونے والی برفباری سے معمولات زندگی متاثر ہوئی ہے، جبکہ بجلی کا نظام درہم برہم ہوکر رہ گیا ہے۔ایسے میں کشمیر پاور ڈسٹری بیوشن کارپوریشن لمیٹڈ (کے پی ڈی سی ایل ) نے کہا کہ جمعہ کو سرینگر اور کئی دیگر اضلاع میں تیز ہواؤں کی وجہ سے پورے کشمیر میں بجلی کے بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچا جس کے نتیجے میں بجلی سپلائی کی فراہمی بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ ڈسٹری بیوشن نیٹ ورک کو پہنچنے والے نقصان کی وجہ سے متعدد علاقوں میں بجلی بند کر دی گئی تھی۔کیونکہ آندھی کی وجہ سے ترسیل اور تقسیم کا نظام متاثر ہوا تھا۔
پاور ڈسٹری بیوشن کارپوریشن لمیٹڈ کے مطابق ٹیمیں مسلسل کام کر رہی ہیں تاکہ متاثرہ 33 کے وی فیڈرز کو جلد از جلد بحال کیا جا سکے جبکہ متعلقہ محکمہ نے ایڈوائزری بھی جاری کی ہے اور عوام پر زور دیا کہ وہ احتیاط برتیں اور گرے ہوئے بجلی کے کھمبوں، لٹکتی تاروں یا تباہ شدہ ڈھانچے کے قریب جانے سے گریز کریں۔