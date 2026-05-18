ETV Bharat / jammu-and-kashmir

چناب طاس میں پانی کے اخراج میں کمی کی وجہ سے جموں میں بجلی کی بندش: حکومتی بیان

چناب طاس میں پانی کے اخراج میں کمی کی وجہ سے جموں میں بجلی کی بندش: حکومتی بیان

Power outages in Jammu due to reduced water discharge in Chenab Basin: government statement Urdu News
چناب طاس میں پانی کے اخراج میں کمی کی وجہ سے جموں میں بجلی کی بندش: حکومتی بیان (File Photo ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : May 18, 2026 at 9:02 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

جموں، (محمد اشرف گنائی): شدید گرمی اور بجلی کی طویل بندش کے باعث جموں کے عوام کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اتوار کے روز شہر کا درجۂ حرارت 42 ڈگری سیلسیس تک پہنچ گیا، جس کے باعث معمولاتِ زندگی بری طرح متاثر ہوئے۔ شدید گرمی سے پریشان لوگ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے دریاؤں اور ندی نالوں میں نہاتے ہوئے دیکھے گئے۔ اسی دوران مختلف علاقوں میں بجلی کی غیر اعلانیہ کٹوتی کے خلاف عوام میں شدید غم و غصہ پایا گیا۔

شہریوں نے حکومت اور بجلی محکمے کے خلاف ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سخت گرمی میں بجلی کی بندش نے حالات کو مزید خراب کر دیا ہے۔ جس کے بعد اتوار کی دیر شام جموں کشمیر پاور ڈسٹری بیوشن کارپوریشن لمیٹیڈ نے اپنے سرکاری بیان میں کہا ہے کہ چناب بیسن میں دریاؤں کے پانی کے بہاؤ میں کمی کے باعث بجلی کی پیداوار نمایاں طور پر متاثر ہوئی ہے، جس کی وجہ سے طلب اور سپلائی کے درمیان فرق بڑھ گیا ہے۔

پیک اوقات میں بجلی کا محتاط استعمال کریں

بجلی کے محکمے کے مطابق اسی وجہ سے گزشتہ رات جموں کے کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی متاثر رہی ہے۔ محکمے نے کہا ہے کہ اضافی بجلی کے حصول کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور صارفین سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ پیک اوقات میں بجلی کا محتاط استعمال کریں تاکہ گرڈ پر دباؤ کم کیا جا سکے۔ شدید گرمی اور بجلی کی بندش کا سب سے زیادہ اثر طلبہ پر پڑ رہا ہے۔

جے پی ڈی سی ایل کا عوام کو یقین

امتحانات اور تعلیمی سرگرمیوں میں مصروف طلبہ نے شکایت کی ہے کہ بجلی نہ ہونے کے باعث انہیں رات کے وقت پڑھائی میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جب کہ گرمی کے سبب ان کا ذہنی سکون بھی متاثر ہو رہا ہے۔ جے پی ڈی سی ایل نے عوام کو یقین دلایا ہے کہ بجلی کی صورتحال کو معمول پر لانے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔

یہ بھی پڑھیں:

چناب خطہ کے پہاڑی باشندوں کو درجۂ فہرست قبائل دینے کا مطالبہ، نیشنل کانفرنس اور بھارتیہ جنتا پارٹی ایک صفحے پر

انڈس واٹر ٹریٹی کی معطلی کے درمیان جموں و کشمیر میں دلہستی ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ کو منظوری

سندھ طاس معاہدہ کی معطلی کے بیچ، جموں میں حکومت کا رنبیر کانال کی گنجائش بڑھانے کا منصوبہ

پاکستان کو گھیرنے کی تیاری، بھارت نے ساولکوٹ ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ کی دے دی منظوری

پیر پنجال اور چناب ویلی کو ڈویژن کا درجہ دیا جائے، انتظامی اصلاحات ناگزیر: محبوبہ مفتی

TAGGED:

POWER OUTAGES IN JAMMU
CHENAB BASIN WATER DISCHARGE
KASHMIR GOVERNMENT ON CHENAB
WATER DISCHARGE IN CHENAB BASIN
JAMMU DUE TO REDUCE WATER DISCHARGE

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.