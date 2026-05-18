چناب طاس میں پانی کے اخراج میں کمی کی وجہ سے جموں میں بجلی کی بندش: حکومتی بیان
Published : May 18, 2026 at 9:02 AM IST
جموں، (محمد اشرف گنائی): شدید گرمی اور بجلی کی طویل بندش کے باعث جموں کے عوام کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اتوار کے روز شہر کا درجۂ حرارت 42 ڈگری سیلسیس تک پہنچ گیا، جس کے باعث معمولاتِ زندگی بری طرح متاثر ہوئے۔ شدید گرمی سے پریشان لوگ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے دریاؤں اور ندی نالوں میں نہاتے ہوئے دیکھے گئے۔ اسی دوران مختلف علاقوں میں بجلی کی غیر اعلانیہ کٹوتی کے خلاف عوام میں شدید غم و غصہ پایا گیا۔
شہریوں نے حکومت اور بجلی محکمے کے خلاف ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سخت گرمی میں بجلی کی بندش نے حالات کو مزید خراب کر دیا ہے۔ جس کے بعد اتوار کی دیر شام جموں کشمیر پاور ڈسٹری بیوشن کارپوریشن لمیٹیڈ نے اپنے سرکاری بیان میں کہا ہے کہ چناب بیسن میں دریاؤں کے پانی کے بہاؤ میں کمی کے باعث بجلی کی پیداوار نمایاں طور پر متاثر ہوئی ہے، جس کی وجہ سے طلب اور سپلائی کے درمیان فرق بڑھ گیا ہے۔
پیک اوقات میں بجلی کا محتاط استعمال کریں
بجلی کے محکمے کے مطابق اسی وجہ سے گزشتہ رات جموں کے کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی متاثر رہی ہے۔ محکمے نے کہا ہے کہ اضافی بجلی کے حصول کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور صارفین سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ پیک اوقات میں بجلی کا محتاط استعمال کریں تاکہ گرڈ پر دباؤ کم کیا جا سکے۔ شدید گرمی اور بجلی کی بندش کا سب سے زیادہ اثر طلبہ پر پڑ رہا ہے۔
جے پی ڈی سی ایل کا عوام کو یقین
امتحانات اور تعلیمی سرگرمیوں میں مصروف طلبہ نے شکایت کی ہے کہ بجلی نہ ہونے کے باعث انہیں رات کے وقت پڑھائی میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جب کہ گرمی کے سبب ان کا ذہنی سکون بھی متاثر ہو رہا ہے۔ جے پی ڈی سی ایل نے عوام کو یقین دلایا ہے کہ بجلی کی صورتحال کو معمول پر لانے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔