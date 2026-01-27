ETV Bharat / jammu-and-kashmir
موسمی صورتحال کے بیچ کشمیر میں بجلی بحران مزید سنگین، طلب اور رسد میں واضح تفاوت
کشمیر میں خشک سالی کے چلتے بجلی کی پیدواری صلاحتی تقربیا 80فیصد تک کم ہو چکی ہے۔
Published : January 27, 2026 at 6:26 PM IST
سرینگر (پرویز الدین) : وادی کشمیر میں خراب موسمی صورتحال کے بیچ بجلی بحران نے مزید سنگین رخ اختیار کر لیا ہے۔ بجلی کی طلب میں اضافہ اور پیداوار میں کمی کے باعث عوام کو اس وقت دقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بجلی بحران کے بیچ محکمہ بجلی نے اسمارٹ میٹر والے علاقوں میں غیر اعلانیہ بجلی کٹوتی کا سلسلہ پھر سے شروع کیا ہے جبکہ بغیر میٹر والے علاقے بھی اسی صورتحال سے گزر رہے ہیں۔ دوسری جانب گاؤں دیہات میں بجلی سپلائی کا نظام درہم برہم ہو چکا ہے۔
صارفین کا کہنا ہے کہ ’’سرکار نے وعدہ کیا تھا کہ اسمارٹ میٹر والے علاقوں میں بجلی کی کٹوتی نہیں کی جائے گی۔ تاہم سرکار اور متعلقہ محکمہ اپنا وعدہ وفا کرنے میں ناکام ثابت ہو رہے ہیں۔‘‘ مالی سال 2025 کے اختتام کے ساتھ ہی متعلقہ محکمہ کو بجلی کی بڑھتی طلب اور بوسیدہ انفراسٹرکچر کے باعث شدید دباؤ کا سامنا ہے۔
سرکاری اعدادو شمار کے مطابق گزشتہ 8 برسوں میں بجلی کی طلب میں 5 فیصد سے زائد کا اضافہ ہوا ہے۔ تاہم محکمہ اب بھی پرانے اور فرسودہ نظام پر انحصار کر رہا ہے۔ بجلی محکمہ کا کہنا ہے کہ 2026 تک چار بڑے منصوبوں کے ذریعے 314 میگا واٹ اضافی پن بجلی پیدا کر کے مجموعی پیداوار کو دوگنا کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مزید چار منصوبوں کے تحت 3284 میگاواٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت میں اضافہ کی تجویز کی گئی ہے۔
جموں و کشمیر میں بجلی کی پیداوار میں تقریباً 80 فیصد کمی واقع ہوئی ہے اگرچہ مجموعی پیداواری صلاحیت 1200 میگاواٹ ہے تاہم اس وقت عملی طور پر صرف 330 سے 400 میگاواٹ بجلی ہی پیدا کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب بجلی کی طلب 3737 میگاواٹ تک پہنچ چکی ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ دستیابی صرف 2460 میگاواٹ ریکارڈ کی گئی ہے۔
وادی کشمیر میں بجلی اوسطاً 1700 میگاواٹ فراہم کی جا رہی ہے جبکہ مصروف ترین اوقات یعنی صبح و شام میں یہ طلب 1900 سے 1950 میگاواٹ تک پہنچ جاتی ہے۔ طلب پوری نہ ہونے کی صورت میں محکمہ کو پی اوورز (Peak Hours) میں 200سے 250 میگاواٹ تک بجلی کٹوتی کرنی پڑتی ہے۔
کشمیر پاور ڈسٹری بیوشن کارپوریشن لمیٹڈ کے مطابق تقریباً 13لاکھ صارفین کو بجلی فراہم کی جا رہی ہے جن میں سے اب تک تقریباً 4.5 لاکھ صارفین کے لیے ہی اسمارٹ میٹر نصب کئے جا چکے ہیں باقی صارفین روایتی بلنگ نظام کے تحت ہیں اور انہیں بھی اسمارٹ میٹرنگ کے دائرے میں لایا جا رہا ہے۔
